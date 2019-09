Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német és néhány más nyelvű lexikon szenvedett a botnettől.","shortLead":"A német és néhány más nyelvű lexikon szenvedett a botnettől.","id":"20190908_Tulterheleses_tamadas_erte_a_Wikipediat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda61ed2-8f84-44fe-a4c7-caf1a67acc38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Tulterheleses_tamadas_erte_a_Wikipediat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:38","title":"Túlterheléses támadás érte a Wikipediát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86c15ea-169a-43c1-bffe-5a5454f2259a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elődöntőben a portugáloktól kaptak ki, de ez így is hatalmas eredmény. ","shortLead":"Az elődöntőben a portugáloktól kaptak ki, de ez így is hatalmas eredmény. ","id":"20190907_Bronzermet_szerzett_a_magyar_noi_valogatott_az_asztalitenisz_csapat_ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d86c15ea-169a-43c1-bffe-5a5454f2259a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd13fffb-a6bd-4fff-9576-18dc890fd0a3","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Bronzermet_szerzett_a_magyar_noi_valogatott_az_asztalitenisz_csapat_ebn","timestamp":"2019. szeptember. 07. 16:09","title":"Bronzérmet szerzett a magyar női válogatott az asztalitenisz csapat Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök újabb pénzügyi segítséget kér, ellenkező esetben megnyitja az utat a szíriai menekültek előtt Európa felé. ","shortLead":"A török elnök újabb pénzügyi segítséget kér, ellenkező esetben megnyitja az utat a szíriai menekültek előtt Európa...","id":"20190907_Erdogan_ismet_a_menekultekkel_zsarolta_az_Europai_Uniot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc45f46-99bc-4945-99c2-2d1d221b0926","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_Erdogan_ismet_a_menekultekkel_zsarolta_az_Europai_Uniot","timestamp":"2019. szeptember. 07. 21:11","title":"Erdogan ismét a menekültekkel zsarolta az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5567038-0be8-4d8a-838f-ad4e31cf340e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét összegyűltek Somogy megyében a jobboldal azon prominensei, akiknek Orbán Viktor zárt körben ad helyzetértékelést a hazai és nemzetközi politikai és gazdasági folyamatokról.","shortLead":"Ismét összegyűltek Somogy megyében a jobboldal azon prominensei, akiknek Orbán Viktor zárt körben ad helyzetértékelést...","id":"20190907_Igy_erkezett_meg_Kotcsere_a_jobboldal_teljes_szellemi_ereje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5567038-0be8-4d8a-838f-ad4e31cf340e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8b14de-d4ff-4989-9f50-0514c50c98fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Igy_erkezett_meg_Kotcsere_a_jobboldal_teljes_szellemi_ereje","timestamp":"2019. szeptember. 07. 17:09","title":"Így érkezett meg Kötcsére a \"jobboldal szellemi ereje\" - képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c667509-20d9-4fc0-bfd3-7d685abbbe5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár üdvözli a gyermekvállalási kedv növekedését.","shortLead":"A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár üdvözli a gyermekvállalási kedv növekedését.","id":"20190907_Novak_Katalin_Nincs_napirenden_az_abortusz_szabalyozasanak_megvaltoztatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c667509-20d9-4fc0-bfd3-7d685abbbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf91247-204f-476a-92cb-046f292d86f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Novak_Katalin_Nincs_napirenden_az_abortusz_szabalyozasanak_megvaltoztatasa","timestamp":"2019. szeptember. 07. 13:35","title":"Novák Katalin: Nincs napirenden az abortusz szabályozásának megváltoztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d57ee0-39a1-4c3b-9ab3-6195b09bb954","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyi pénzt fizettetne vissza az OLAF Magyarországgal, mint egyetlen más állammal sem; tökéletes a káosz Nagy-Britanniában; átalakítják a budapesti bérbicikli-rendszert. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója","shortLead":"Annyi pénzt fizettetne vissza az OLAF Magyarországgal, mint egyetlen más állammal sem; tökéletes a káosz...","id":"20190908_Es_akkor_olaf_csalas_bubi_brexit_mnb_takarekbank_vajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86d57ee0-39a1-4c3b-9ab3-6195b09bb954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9452c05a-3000-4e09-b446-89c42ac0537b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190908_Es_akkor_olaf_csalas_bubi_brexit_mnb_takarekbank_vajna","timestamp":"2019. szeptember. 08. 07:00","title":"És akkor végre egy lista, amiben az EU élén vagyunk: a csalásoké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igaz, egyelőre csak a sofőrjeinek.","shortLead":"Igaz, egyelőre csak a sofőrjeinek.","id":"20190908_Mar_hitelt_is_adna_az_Uber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4f27a5-aab1-4db8-8d44-b6873943d6f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Mar_hitelt_is_adna_az_Uber","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:25","title":"Már hitelt is adna az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55fbf47-934d-45c8-bcec-2dc4c15f2e73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy ünneplés fogadta a szarv nélküli szarvasmarha – szarvatlanmarha – bemutatását. A neotehén génmódosítással jött létre, azzal a céllal, hogy a tej- és húsiparnak ne kelljen a csak gondot jelentő szarvakkal küzdeni.","shortLead":"Nagy ünneplés fogadta a szarv nélküli szarvasmarha – szarvatlanmarha – bemutatását. A neotehén génmódosítással jött...","id":"20190908_Kicsit_elszurtak_a_szarvatlan_marha_genjeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c55fbf47-934d-45c8-bcec-2dc4c15f2e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97afa251-b3bf-421a-9d37-29c7f342f31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Kicsit_elszurtak_a_szarvatlan_marha_genjeit","timestamp":"2019. szeptember. 08. 13:32","title":"Kicsit elszúrták a szarvatlan marha génjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]