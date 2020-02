Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b24dbb33-9370-4016-8802-b564bb5fa6a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adele a hétvégén egy gyerekkori jó barátja, Laura Dockrill esküvői buliján vett részt egy londoni kocsmában, és ha már ott volt, énekelt is két dalt. Közben elkotyogta, hogy jön az új albuma.\r

\r

","shortLead":"Adele a hétvégén egy gyerekkori jó barátja, Laura Dockrill esküvői buliján vett részt egy londoni kocsmában, és ha már...","id":"20200217_Adele_is_a_mikrofonhoz_lepett_az_eskuvoi_bulin__es_veletlenul_nagy_bejelentest_tett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b24dbb33-9370-4016-8802-b564bb5fa6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97e4f44-d9e3-4ce3-ab35-b327974d2887","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Adele_is_a_mikrofonhoz_lepett_az_eskuvoi_bulin__es_veletlenul_nagy_bejelentest_tett","timestamp":"2020. február. 17. 13:46","title":"Adele is a mikrofonhoz lépett az esküvői bulin – és véletlenül nagy bejelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f4b37-ab6c-4e73-88a0-3dc74dc119ae","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Néhány évvel ezelőtt komolyan elgondolkodott azon, hogy abbahagyja a színházat, de aztán Pintér Bélához került. Most szabadúszó, a Jurányiban játszik a legtöbbet független előadásokban. A legizgalmasabb dolog pedig az életében a méltán nagy népszerűségnek örvendő Anzselika Habpatron. Stefanovics Angélával beszéltünk az önálló estjéről, a jóga és a színház gyógyító erejéről, és közben még Weöres Sándor egyik verse is elhangzott. ","shortLead":"Néhány évvel ezelőtt komolyan elgondolkodott azon, hogy abbahagyja a színházat, de aztán Pintér Bélához került. Most...","id":"20200218_Stefanovics_Angela_Velem_is_tortentek_durva_dolgok_az_eletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f4b37-ab6c-4e73-88a0-3dc74dc119ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2300c93-8cc8-4854-85fe-9725907da0c3","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Stefanovics_Angela_Velem_is_tortentek_durva_dolgok_az_eletben","timestamp":"2020. február. 18. 20:00","title":"Stefanovics Angéla: Velem is történtek durva dolgok az életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A budapestiek egészségügyi ellátásához szinte köze sincs a Fővárosi Önkormányzatnak. A Városháza vezetése sürgősen változtatna ezen. ","shortLead":"A budapestiek egészségügyi ellátásához szinte köze sincs a Fővárosi Önkormányzatnak. A Városháza vezetése sürgősen...","id":"202007__fovarosi_egeszsegugy__felelossegerzet__kronikus_bajok__orokletes_betegsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a1d8c3-f83a-433a-ad95-274a8d70aa93","keywords":null,"link":"/360/202007__fovarosi_egeszsegugy__felelossegerzet__kronikus_bajok__orokletes_betegsegek","timestamp":"2020. február. 18. 07:00","title":"Egészségügy: nagy fába vágták a fejszéjüket Karácsonyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább pozitívnak látjuk az ország helyzetét, az Európai Unióban a bevándorlást tartjuk az egyik legnagyobb problémának, a televízióból tájékozódunk és azt gondoljuk, fel tudjuk ismerni az álhíreket – derült ki az Eurobarometer felméréséből. ","shortLead":"Inkább pozitívnak látjuk az ország helyzetét, az Európai Unióban a bevándorlást tartjuk az egyik legnagyobb...","id":"20200218_Az_egeszsegugyet_latjak_az_orszag_legnagyobb_problemajanak_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98be66b-6d76-4350-adba-b3265ca7f9cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Az_egeszsegugyet_latjak_az_orszag_legnagyobb_problemajanak_a_magyarok","timestamp":"2020. február. 18. 19:25","title":"Az egészségügyet látják az ország legnagyobb problémájának a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b8bcd3-a146-4e8a-a7d0-f2cb9d1d0da3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két üzletember a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta meg. Egy volt alkotmánybíró pedig középkeresztet csillaggal.","shortLead":"A két üzletember a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta meg. Egy volt alkotmánybíró pedig középkeresztet csillaggal.","id":"20200218_allami_kituntetes_jordan_befektetok_luxusszallo_parisi_udvar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0b8bcd3-a146-4e8a-a7d0-f2cb9d1d0da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dddfaa7-d265-4490-9592-37ba5638bb30","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_allami_kituntetes_jordan_befektetok_luxusszallo_parisi_udvar","timestamp":"2020. február. 18. 13:21","title":"Orbán és Áder állami kitüntetést adott a jordán befektetőknek, akik luxusszállót csináltak a Párisi udvarból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a NASA is szemmel tartja a bolygónkra veszélyt jelentő aszteroidákat, előfordul, hogy az űrügynökség nem vesz észre valamit. A mesterséges intelligencia viszont itt sem tud hibázni, legalábbis erről tanúskodik egy új beszámoló.","shortLead":"Bár a NASA is szemmel tartja a bolygónkra veszélyt jelentő aszteroidákat, előfordul, hogy az űrügynökség nem vesz észre...","id":"20200217_aszteroida_becsapodas_fold_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c9224c-cf26-414e-8a9b-7f5b396241c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_aszteroida_becsapodas_fold_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. február. 17. 19:03","title":"Veszélyesnek tűnő aszteroidákat talált a mesterséges intelligencia, nekünk csapódhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A budapestiek nem elégedettek a szolgáltatások színvonalával, és a hiénák is rombolják a sofőrök megítélését.","shortLead":"A budapestiek nem elégedettek a szolgáltatások színvonalával, és a hiénák is rombolják a sofőrök megítélését.","id":"20200217_Ingyen_autot_vagy_uzemanyagot_kernek_a_taxisok_hogy_olcsobb_legyen_tarifajuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e4f049-84a0-4438-8f58-e7ba6071705b","keywords":null,"link":"/kkv/20200217_Ingyen_autot_vagy_uzemanyagot_kernek_a_taxisok_hogy_olcsobb_legyen_tarifajuk","timestamp":"2020. február. 17. 12:06","title":"Ingyenautót vagy üzemanyagot kérnek a taxisok, ha olcsóbb tarifát akar Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa2f2581-5e1d-4cfc-8d40-3c36843b6925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A boltosok kutatni kezdtek a nő után.","shortLead":"A boltosok kutatni kezdtek a nő után.","id":"20200218_Egy_belga_turiban_talaltak_egy_fotoalbumot_benne_Bruce_Willissszel_Johnny_Deppel_es_masokkal_pozolo_ismeretlen_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa2f2581-5e1d-4cfc-8d40-3c36843b6925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98eba4c-af0a-4f8d-a28c-80c3526eb0d6","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Egy_belga_turiban_talaltak_egy_fotoalbumot_benne_Bruce_Willissszel_Johnny_Deppel_es_masokkal_pozolo_ismeretlen_no","timestamp":"2020. február. 18. 09:35","title":"Egy belga turkálóban találtak egy fotóalbumot, benne Bruce Willis, Johnny Depp és egy ismeretlen nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]