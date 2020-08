Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves helyettes államtitkár több jogszabály megalkotásában is részt vett a KDNP politikusa szerint.","shortLead":"A 22 éves helyettes államtitkár több jogszabály megalkotásában is részt vett a KDNP politikusa szerint.","id":"20200825_Retvari_elmondta_mivel_foglalkozott_eddig_Racz_Zsofia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74abdb8-f18e-47fd-9cb4-a42501e012fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Retvari_elmondta_mivel_foglalkozott_eddig_Racz_Zsofia","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:06","title":"Rétvári Bence elárulta, mivel foglalkozott eddig Rácz Zsófia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d75b59-10c7-44ef-a245-7255f397b04f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnöki kinevezése több mint bűn – hiba.","shortLead":"A rendező szerint Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnöki kinevezése több mint bűn – hiba.","id":"20200824_Szinetar_Miklos_Vidnyanszkynak_mar_csak_sajat_buszkesege_okan_is_le_kellene_mondania_a_kuratoriumi_elnoksegrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65d75b59-10c7-44ef-a245-7255f397b04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482391d3-d62c-4d4a-a814-00bcff72d96c","keywords":null,"link":"/kultura/20200824_Szinetar_Miklos_Vidnyanszkynak_mar_csak_sajat_buszkesege_okan_is_le_kellene_mondania_a_kuratoriumi_elnoksegrol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:50","title":"Szinetár Miklós: Vidnyánszkynak már csak saját büszkesége okán is le kellene mondania a kuratóriumi elnökségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A statisztikai adatok alapján úgy tűnik, a koronavírus-járvány jelenleg kevesebb életet követel Európában, mint a tavaszi első hullám idején. 