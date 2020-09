Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11c1b6f1-2efa-4eee-8630-aa7d392fb262","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Los Angeles-i seriff munkatársait pereli, amiért személyes használatra készítettek fotókat a férje és a lánya helikopter-balesetének a helyszínén.","shortLead":"A Los Angeles-i seriff munkatársait pereli, amiért személyes használatra készítettek fotókat a férje és a lánya...","id":"20200923_Pert_indit_Kobe_Bryant_ozvegye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11c1b6f1-2efa-4eee-8630-aa7d392fb262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff87b6-0627-47da-a1a2-15cc8d52dcfc","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Pert_indit_Kobe_Bryant_ozvegye","timestamp":"2020. szeptember. 23. 08:08","title":"Pert indít Kobe Bryant özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b020a0-c396-418e-b8e7-3cd75c9e75d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"245 lóerős a konnektoros hibrid.","shortLead":"245 lóerős a konnektoros hibrid.","id":"20200921_Igeretesen_megy_versenypalyan_is_a_zold_rendszamos_Skoda_Octavia_RS","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3b020a0-c396-418e-b8e7-3cd75c9e75d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3358306-eb3b-4975-8db1-aa5f6cab0c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Igeretesen_megy_versenypalyan_is_a_zold_rendszamos_Skoda_Octavia_RS","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:45","title":"Ígéretesen megy versenypályán is a zöld rendszámos Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b048ba-b772-4798-9fca-7ca9f6f97986","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A műanyagoknál kevésbé félnek tőle, pedig a világ fuldoklik a betonban és a cementgyártás során keletkező szén-dioxidban. Számos reformtechnológiát fejlesztenek, ám az ipar csak vonakodva veszi át őket.","shortLead":"A műanyagoknál kevésbé félnek tőle, pedig a világ fuldoklik a betonban és a cementgyártás során keletkező...","id":"202038__mergezo_cement__csabito_szilardsag__biobeton__a_szurke_arnyalatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4b048ba-b772-4798-9fca-7ca9f6f97986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987f5628-a4b2-4329-81ac-3e0e8949d494","keywords":null,"link":"/360/202038__mergezo_cement__csabito_szilardsag__biobeton__a_szurke_arnyalatai","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:00","title":"Foglalkoznunk kell a betonnal – rosszabb, mint a műanyag vagy az autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ce57d4-594f-4ab7-b30e-09aa74609c28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert W. Gore 83 éves volt.","shortLead":"Robert W. Gore 83 éves volt.","id":"20200922_Meghalt_a_GoreTex_megalkotoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2ce57d4-594f-4ab7-b30e-09aa74609c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312b07f3-3a41-4b8f-ae8c-66a26803d486","keywords":null,"link":"/elet/20200922_Meghalt_a_GoreTex_megalkotoja","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:28","title":"Meghalt a Gore-Tex megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Ha eddig nem voltunk biztosak abban, hogy mi is a populizmus, most maga Orbán Viktor segített ebben eligazodni. Ha valaki tudni vélte, mi az, most megerősödhetett meggyőződésében, ha elolvasta a miniszterelnök-pártelnök politikai szezonnyitó esszéjét, amelyben a populizmus szó egyébként nem is szerepel. Vélemény.","shortLead":"Ha eddig nem voltunk biztosak abban, hogy mi is a populizmus, most maga Orbán Viktor segített ebben eligazodni. Ha...","id":"20200922_orban_viktor_magyar_nemzet_essze_politikai_kommunikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eff0ef-84fa-435a-b364-e10116916392","keywords":null,"link":"/360/20200922_orban_viktor_magyar_nemzet_essze_politikai_kommunikacio","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:30","title":"Orbán populista kiáltványa: a Magyar Nemzet-cikk politikai kommunikációs szemszögből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f57f242-b4ed-4834-ba8c-d3b46da5eb61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segítségével küzd az antiszemitizmus online terjedése ellen egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segítségével küzd az antiszemitizmus online terjedése ellen egy nemzetközi kutatócsoport.","id":"20200923_antiszemitizmus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f57f242-b4ed-4834-ba8c-d3b46da5eb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811eb2b8-1e13-49ee-8f10-51392e7b5907","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_antiszemitizmus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:03","title":"Bevetik az antiszemitizmus ellen a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa34ec15-58f6-4957-9913-21545672df35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 510 lóerős csúcsmodell kevesebb, mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"Az 510 lóerős csúcsmodell kevesebb, mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","id":"20200923_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_bmw_m3_es_m4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa34ec15-58f6-4957-9913-21545672df35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48300968-7f9b-42af-858a-d038b66c848e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:59","title":"Hivatalos: itt a teljesen új BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dbcf70-68c1-42c5-a47e-387094fd3e87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkán előforduló jelenetet rögzített egy autópályakamera.","shortLead":"Ritkán előforduló jelenetet rögzített egy autópályakamera.","id":"20200921_Jol_vizsgazott_a_soderagy_es_a_kamionos_is_menekulo_uton__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85dbcf70-68c1-42c5-a47e-387094fd3e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a62fca-1890-4742-bc06-44b3ac771d8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Jol_vizsgazott_a_soderagy_es_a_kamionos_is_menekulo_uton__video","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:20","title":"Ijesztő helyzetben vizsgázott jól két kamionos és a sóderágy – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]