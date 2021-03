Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Véget ért az új-zélandi Aucklandben vasárnap a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány járványügyi rendelkezés azonban továbbra is érvényben maradt.","shortLead":"Véget ért az új-zélandi Aucklandben vasárnap a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány járványügyi...","id":"20210307_Veget_ert_az_egyhetes_zarlat_Aucklandben_ahol_egy_fertozott_miatt_rendeltek_el_teljes_karantent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a370ca0-e483-4dff-9ee4-9a12d2077f60","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Veget_ert_az_egyhetes_zarlat_Aucklandben_ahol_egy_fertozott_miatt_rendeltek_el_teljes_karantent","timestamp":"2021. március. 07. 08:59","title":"Véget ért az egyhetes zárlat Aucklandben, ahol egy fertőzött miatt rendeltek el teljes karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az oltandók a 1818 telefonszámon és emailen is kérhetik a pontatlanul regisztrált adatuk javítását.\r

\r

","shortLead":"Az oltandók a 1818 telefonszámon és emailen is kérhetik a pontatlanul regisztrált adatuk javítását.\r

\r

","id":"20210306_oltas_hibabejelento_telefonszama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec404e37-2bb2-4c18-867b-ed8ad0670f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_oltas_hibabejelento_telefonszama","timestamp":"2021. március. 06. 12:43","title":"Egy nap után kiderült az oltási rendszer hibabejelentő telefonszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dalai láma megkapta egy dharamszalai kórházban a koronavírus elleni oltás első adagját. A buddhista vallási vezető nagyon hasznosnak nevezte a vakcinát, és arra biztatta az embereket, hogy minél többen oltassák be magukat.","shortLead":"A dalai láma megkapta egy dharamszalai kórházban a koronavírus elleni oltás első adagját. A buddhista vallási vezető...","id":"20210307_A_dalai_lama_is_megkapta_elso_oltasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34fa2a77-86ff-4a94-8223-ed132fce4fa9","keywords":null,"link":"/elet/20210307_A_dalai_lama_is_megkapta_elso_oltasat","timestamp":"2021. március. 07. 09:30","title":"A dalai láma is megkapta az első oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak konkrét, igazolt céllal lehet az utcára lépni Temesváron. A román főváros is bezárul.","shortLead":"Csak konkrét, igazolt céllal lehet az utcára lépni Temesváron. A román főváros is bezárul.","id":"20210307_Bukarest_is_zar_Temesvaron_allando_kijarasi_korlatozas_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49e80df-00c0-41ec-b3d7-6518b76e39b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Bukarest_is_zar_Temesvaron_allando_kijarasi_korlatozas_lesz","timestamp":"2021. március. 07. 15:17","title":"Bukarest is zár, Temesváron állandó kijárási korlátozás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e9c427-72cf-47db-8707-14cf1dbcf25f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre nem az autók számának csökkentése a reális cél, csupán a növekedés megállítása.","shortLead":"Egyelőre nem az autók számának csökkentése a reális cél, csupán a növekedés megállítása.","id":"20210306_Vitezy_Debrecennyi_ember_koltozhet_Budapestre_es_az_agglomeracioba_es_akkor_a_fovaros_kozlekedhetetlenne_valik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01e9c427-72cf-47db-8707-14cf1dbcf25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc302fc3-d0b3-4e64-9c58-1a3c7d6c7834","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Vitezy_Debrecennyi_ember_koltozhet_Budapestre_es_az_agglomeracioba_es_akkor_a_fovaros_kozlekedhetetlenne_valik","timestamp":"2021. március. 06. 10:21","title":"Vitézy: Debrecennyi ember költözhet Budapestre és az agglomerációba, és akkor a főváros közlekedhetetlenné válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Őket nem befolyásolja a korlátozás.","shortLead":"Őket nem befolyásolja a korlátozás.","id":"20210305_webaruhaz_webshop_marcius_8_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa81fe8c-f40c-40fb-82d0-319fcf4520b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_webaruhaz_webshop_marcius_8_korlatozas","timestamp":"2021. március. 05. 21:40","title":"A szakmai szervezet szerint a webáruházak március 8-a után is zavartalanul működhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df4eefc-01e1-4d37-9703-75aa7f1169be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gliese 486 b exobolygót a szuperföldek kategóriájába sorolták, a felszíni hőmérséklete 430 Celsius-fok körül lehet.","shortLead":"A Gliese 486 b exobolygót a szuperföldek kategóriájába sorolták, a felszíni hőmérséklete 430 Celsius-fok körül lehet.","id":"20210305_naprendszer_exobolygo_gliese_486_b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df4eefc-01e1-4d37-9703-75aa7f1169be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae52a25-0a55-4db5-a000-bb3407f43806","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_naprendszer_exobolygo_gliese_486_b","timestamp":"2021. március. 05. 20:03","title":"Egy, a Földhöz hasonló bolygóra bukkantak a Naprendszer közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3ae3e1-0e21-4f16-a0f6-d0e8f03c0771","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Austinban csak elektromos buszok járnak - amíg az időjárás engedi a töltést. Most napokig nem járt semmi.","shortLead":"Austinban csak elektromos buszok járnak - amíg az időjárás engedi a töltést. Most napokig nem járt semmi.","id":"20210307_Az_elektromos_autoknak_is_betett_a_texasi_fagy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d3ae3e1-0e21-4f16-a0f6-d0e8f03c0771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025cb757-6556-4339-9af6-fa7efbaedf0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Az_elektromos_autoknak_is_betett_a_texasi_fagy","timestamp":"2021. március. 07. 11:05","title":"Az elektromos autóknak is betett a texasi fagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]