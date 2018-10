A Facebook adatgyűjtési botránya óta megszaporodtak az alkalmazások állítólagos “kémkedését” ellenőrző akciók. Ilyen volt júliusban az az átfogó kutatás is, mely során 17 ezer androidos programot néztek át a kutatók, hogy kiderítsék, tényleg hallgatóznak-e. Noha utóbbit nem tudták igazolni, nem egészen megnyugtató eredmények miatt óvatosságra intették a Google rendszerét használókat.

A brit fogyasztóvédelmi szervezet, a Which? is hasonló jelentéssel állt elő, főleg, hogy saját vizsgálatuk sem zárul őszinte happy enddel. Kiderült ugyanis, hogy több népszerű alkalmazás folyamatosan a májusban életbe lépett GDPR szabályok megszegésének határán táncol. De olyanok is akadnak, amelyek a felhasználót megvezetve próbálnak még több információt begyűjteni, némelyik pedig a minimális erőfeszítést sem teszi meg, hogy az adatokat valamelyest védje. Holott rengeteg információt táplálnak belé, nem ritkán pedig kényes, személyes jellemzőket is.

Az átfogó kutatás során problémásnak ítélték az Amazon iOS-re letölthető alkalmazását, amely különös figyelmeztetés nélkül igyekezett lekövetni a mobil és így használója pozícióját. A kereskedelmi óriás azzal védekezett, hogy minden (begyűjtött) információt átfogó adatvédelmi politikájában leírt módon használ.

© AP

Szintén problémásnak találtak a népszerű időjárás-jelentő AccuWeathert, amelyről talán csak kevesen tudják, hogy minden begyűjtött információt több tucatnyi partnernek, összesen 199 cégnek továbbít. A Which? mindezzel akkor szembesült, amikor a szolgáltatás honlapján megpróbálták kinyomozni, pontosan hova is kerülnek a megszerzett adatok. Ekkor bukkant csak fel egy ablak, jelezve, hogy a felhasználóktól származó információk sok tucatnyi partnerük felé vándorolnak tovább. A legmegdöbbentőbb azonban mégsem ez: a program mögött álló vállalat pénzt kért tőlük azért, hogy ne kapjanak célzott reklámokat. Az AccuWeather később jelezte, egy közelgő frissítés során több beállítási lehetőséget adnak majd a felhasználóknak, hogy jobban szabályozni tudják az adatokhoz való hozzáféréseket.

Az összesen 29 alkalmazást vizsgáló kutatás egy másik problémás darabja a menstruációs időszak nyomon követésére alkalmas Flo Period & Ovulation Tracker volt. Elsősorban azért, mert bár kényes információk tárolására is alkalmas, az app szinte alig nyújt védelmet a felhasználóknak, ami pedig elérhető, mind az alkalmazás beállításai között, jellemzően jól eldugva található csak meg. A szolgáltatás a Which? felhívására reagálva azt ígérte, készítenek egy olyan verziót, amelyet hagyományos, jelszavas védelemmel is lehet majd használni, a kapcsolódó frissítést pedig bárki telepítheti.

A szakértők kutatásuk során úgy összegeztek, bár sok alkalmazás igyekszik megfelelően kezelni a felhasználói adatokat, nem egy olyan is akad, amelyik abszolút nem foglalkozik ezzel. Itt azonban már felvetődik kérdés, hogy vajon csak az appok okolhatók-e azzal, ha bárki adata rossz kezekbe kerül.

