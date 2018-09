Gyerekmolesztálással kapcsolatos videókat ajánlott használóinak az Instagram új, tv-alkalmazása. Az IGTV a Business Insider szerint több olyan videót is ajánlott a felhasználóknak, amelyeken kislányok voltak láthatók „szexuálisan kihívó pozíciókban”. A videókat többen is jelentették, de az oldal kezelői csak öt nappal később távolították el azokat.

Nagy-Britannia nemzeti gyermekvédelmi szolgálata a rendőrségen is jelentette az eseteket, de szerintük az IGTV hibája, hogy a videókat egyáltalán feltölthették. Az Instagram korábban azt állította, hogy nagyon odafigyelnek az ilyes esetekre, és azt szeretnék elérni, hogy az alkalmazás gyerekek számára is biztonságos legyen.

Az IGTV júniusban indult, az Instagraméhoz sokban hasonlító felületre akár 60 perces videókat is feltölthetnek a felhasználók. A funkció az Instagramon belül is elérhető, de a dedikált appot külön is le lehet tölteni. Az alkalmazásban (és az Instagramban is) a felhasználók választhatnak, hogy milyen hosszúságú videó érdekli őket, a Böngészés menüpontban pedig személyre szabott tartalom mellett a követett felhasználók, valamint a korábban félbehagyott videók jelennek meg.