[{"available":true,"c_guid":"b568b613-2b41-46e8-a955-796ba4327a8a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miskolci csapat szerint a péntek esti meccsen a szlovák szurkolói csoportok titokban hoztak huligánokat a mérkőzésre, akik rátámadtak a miskolci biztonsági őrökre. Mindkét ország szövetsége mélyen elítélte az esetet.","shortLead":"A miskolci csapat szerint a péntek esti meccsen a szlovák szurkolói csoportok titokban hoztak huligánokat a mérkőzésre...","id":"20180922_Szlovak_ultrak_balheztak_a_DVTK_Jegesmedvek_hokimeccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b568b613-2b41-46e8-a955-796ba4327a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce85664-abf1-4350-8ee9-47a44eb23a05","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Szlovak_ultrak_balheztak_a_DVTK_Jegesmedvek_hokimeccsen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:03","title":"Szlovák ultrák balhéztak a miskolci hokimeccsen, a szövetségek elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d0428d-22e0-45cd-b235-f30ecda7e481","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A remek állapot és a több évtizedes életkor nagyon hasonló, de a technika talán nem is lehetne ennél eltérőbb.","shortLead":"A remek állapot és a több évtizedes életkor nagyon hasonló, de a technika talán nem is lehetne ennél eltérőbb.","id":"20180923_a_legdragabb_hazai_lada_es_a_legolcsobb_magyar_rollsroyce__vajon_melyik_dragabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d0428d-22e0-45cd-b235-f30ecda7e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29c1ab3-89a1-4906-8087-e5cd7e9bd8cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_a_legdragabb_hazai_lada_es_a_legolcsobb_magyar_rollsroyce__vajon_melyik_dragabb","timestamp":"2018. szeptember. 23. 07:40","title":"A legdrágább hazai Lada és a legolcsóbb magyar Rolls-Royce - vajon melyik kerül többe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Székely László az intézmény szerint súlyos jogi-etikai vétséget követett el, azért rúgták ki.","shortLead":"Székely László az intézmény szerint súlyos jogi-etikai vétséget követett el, azért rúgták ki.","id":"20180921_visszavettek_a_ket_napja_menesztett_szivsebeszt_a_kardiologiai_intezetbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae2c8f8-6616-4388-8fb1-4bf38bbe10c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_visszavettek_a_ket_napja_menesztett_szivsebeszt_a_kardiologiai_intezetbe","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:10","title":"Mégsem vették vissza a szívsebészt a kardiológiai intézetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar érdek és a bajor érdek Szijjártó szerint egyébként is egybeesik. ","shortLead":"A magyar érdek és a bajor érdek Szijjártó szerint egyébként is egybeesik. ","id":"20180921_Szijjarto_megvedi_a_bajor_autoipart_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173d1dc8-e45f-4b74-b7f1-38e08e62ea8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Szijjarto_megvedi_a_bajor_autoipart_is","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:24","title":"Szijjártó megvédi a bajor autóipart is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Postán rendelték magukhoz a drogot Kínából. ","shortLead":"Postán rendelték magukhoz a drogot Kínából. ","id":"20180921_Ket_embert_koroz_a_rendorseg_a_Ferihegyen_talalt_mergezo_drog_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01618b7b-5644-4f2d-a429-a232dfd16298","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Ket_embert_koroz_a_rendorseg_a_Ferihegyen_talalt_mergezo_drog_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:09","title":"Két embert köröz a rendőrség a Ferihegyen talált mérgező drog miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU végre előállt egy javaslattal, komolyabban is bevetné a Frontexet az uniós határvédelemben. Orbán Viktor azonban nem konstruktív politikusként viselkedik, hanem hadakozik. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja.","shortLead":"Az EU végre előállt egy javaslattal, komolyabban is bevetné a Frontexet az uniós határvédelemben. Orbán Viktor azonban...","id":"20180922_Fulke_Orban_ellenzekbe_szorult_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0b4763-0adf-47b8-b23d-1d5064e45826","keywords":null,"link":"/itthon/20180922_Fulke_Orban_ellenzekbe_szorult_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:30","title":"Fülke: Orbán ellenzékbe szorult Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2a5d7a-6495-4684-aedf-dad40eba70a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy év múlva legalább a központi tornya elkészül. ","shortLead":"Négy év múlva legalább a központi tornya elkészül. ","id":"20180921_Elvileg_mar_csak_nyolc_ev_kell_a_Sagrada_Familia_befejezesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f2a5d7a-6495-4684-aedf-dad40eba70a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a365a1a-dec0-4ff7-a255-f914aadaeacb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Elvileg_mar_csak_nyolc_ev_kell_a_Sagrada_Familia_befejezesehez","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:23","title":"Elvileg már csak nyolc év kell a Sagrada Família befejezéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22da9d59-736e-4fec-8bbc-73c8efcc2a80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új Google-eszközről kerültek ki képek a netre: úgy tűnik, végre megérkezik a kijelzővel felszerelt Google Home.","shortLead":"Egy új Google-eszközről kerültek ki képek a netre: úgy tűnik, végre megérkezik a kijelzővel felszerelt Google Home.","id":"20180921_google_home_hub_okos_hangszoro_kiszivargott_kepek_informaciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22da9d59-736e-4fec-8bbc-73c8efcc2a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a30a2d2-3946-48a7-99b6-ad0570252a4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_google_home_hub_okos_hangszoro_kiszivargott_kepek_informaciok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:03","title":"Kiszivárgott, milyen lesz a Google otthonokosító hangszórója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]