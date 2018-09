Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 32 éves Gecse Balázs Gergőt vasárnap reggel gázolta el egy idős sofőr délkelet-Franciaországban, Villard-Bonnot közelében.\r

\r

","shortLead":"A 32 éves Gecse Balázs Gergőt vasárnap reggel gázolta el egy idős sofőr délkelet-Franciaországban, Villard-Bonnot...","id":"20180924_Halalra_gazoltak_Franciaorszagban_az_okros_szekerrel_vilagot_jaro_magyart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0649cd0-cd31-4ea2-a2bf-bc9936ee6075","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Halalra_gazoltak_Franciaorszagban_az_okros_szekerrel_vilagot_jaro_magyart","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:04","title":"Halálra gázolták Franciaországban az ökrös szekérrel világot járó magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyógyszergyártó cég kiválasztotta Magyarországot III. fázisú vizsgálataihoz, így nemsokára a kezelések is megkezdődhetnek.","shortLead":"Egy gyógyszergyártó cég kiválasztotta Magyarországot III. fázisú vizsgálataihoz, így nemsokára a kezelések is...","id":"20180924_Uj_modszerrel_gyogyulhatnak_hamarosan_a_limfomas_betegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc6c26a-224d-4d10-bb43-9344e74da9cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_Uj_modszerrel_gyogyulhatnak_hamarosan_a_limfomas_betegek","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:30","title":"Új módszerrel gyógyulhatnak hamarosan a limfómás betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df634dc-d8a7-4202-adda-be0bd1e7f7b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mutatjuk a díjat érő találatot. ","shortLead":"Mutatjuk a díjat érő találatot. ","id":"20180924_Szalah_kapta_a_Puskasdijat_az_ove_az_ev_legszebb_golja__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df634dc-d8a7-4202-adda-be0bd1e7f7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a4e0e1-a5a1-43e4-900a-64ca54cfff00","keywords":null,"link":"/sport/20180924_Szalah_kapta_a_Puskasdijat_az_ove_az_ev_legszebb_golja__video","timestamp":"2018. szeptember. 24. 21:08","title":"Szalah kapta a Puskás-díjat, az övé az év legszebb gólja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d7c547-64fa-4516-a4ce-105558c30589","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Ötven darab Mercedes A-osztállyal bővül a flotta.","shortLead":"Ötven darab Mercedes A-osztállyal bővül a flotta.","id":"20180925_Premium_kategorias_autokkal_ujit_a_Mol_Limo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52d7c547-64fa-4516-a4ce-105558c30589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea37364-0635-451a-a279-5cbee18e6971","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_Premium_kategorias_autokkal_ujit_a_Mol_Limo","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:22","title":"Prémiumkategóriás autókkal újít a Mol Limo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413b4f4c-f9b5-4082-8d18-3d6c2c6596b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi látvány tárult az autós szeme elé, amikor az egyik kereszteződéshez érve el akart kanyarodni.","shortLead":"Nem mindennapi látvány tárult az autós szeme elé, amikor az egyik kereszteződéshez érve el akart kanyarodni.","id":"20180925_dodzsem_anglia_auto_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=413b4f4c-f9b5-4082-8d18-3d6c2c6596b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83220f18-869a-44e8-8bdf-fd2b1eb37590","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_dodzsem_anglia_auto_video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:41","title":"A nap videója: Dodzsemben ülve várta a sofőr, hogy bekanyarodhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy most benyújtott törvényjavaslat szerint azok a médiafelületek, amelyekről bíróság mondta ki, hogy hazudtak, nem kaphatnának állami pénzeket.","shortLead":"Egy most benyújtott törvényjavaslat szerint azok a médiafelületek, amelyekről bíróság mondta ki, hogy hazudtak, nem...","id":"20180924_A_Jobbik_megakadalyozna_hogy_allami_penzhez_jussanak_a_hazugsagot_terjeszto_propagandaoldalak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e57f1ea-063a-46e3-a1f2-72d3b3024151","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_A_Jobbik_megakadalyozna_hogy_allami_penzhez_jussanak_a_hazugsagot_terjeszto_propagandaoldalak","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:34","title":"A Jobbik megakadályozná, hogy állami pénzhez jussanak a hazugságot terjesztő propagandaoldalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Orbánt is szállító luxusrepülő és egy kormánytisztviselőket, MÁV-vezért szállító luxusjacht bensőséges, mesébe illő barátságát énekli meg az Átlátszó oknyomozó cikke elképesztő fotókkal és videofelvételekkel.\r

\r

","shortLead":"Egy Orbánt is szállító luxusrepülő és egy kormánytisztviselőket, MÁV-vezért szállító luxusjacht bensőséges, mesébe illő...","id":"20180924_Atlatszo_egy_NERelitet_szallito_luxusjacht_es_Orbant_is_utaztato_luxusrepulo_titkai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d064057b-dc0a-4a14-a884-a011d4e7aeec","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Atlatszo_egy_NERelitet_szallito_luxusjacht_es_Orbant_is_utaztato_luxusrepulo_titkai","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:49","title":"Átlátszó: egy NER-elitet szállító luxusjacht és Orbánt is utaztató luxusrepülő titkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa9ec6-eef4-4921-befc-b346d696711b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jean-Claude Arnault már rendőrkézen van, az ügyben a napokban születhet ítélet. ","shortLead":"Jean-Claude Arnault már rendőrkézen van, az ügyben a napokban születhet ítélet. ","id":"20180924_Harom_evet_is_kaphat_a_Nobelbotrany_szexualis_zaklatassal_vadolt_gyanusitottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65aa9ec6-eef4-4921-befc-b346d696711b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0ea322-5cd6-4202-aa06-2e078511188c","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Harom_evet_is_kaphat_a_Nobelbotrany_szexualis_zaklatassal_vadolt_gyanusitottja","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:47","title":"Három évet is kaphat a Nobel-botrány szexuális zaklatással vádolt gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]