[{"available":true,"c_guid":"7f7f4bbd-b1b9-46a0-bda6-cd86347b9d1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tényleg nehéz eldönteni. ","shortLead":"Tényleg nehéz eldönteni. ","id":"20180925_Schmidt_Maria_vagy_az_onironia_mestere_vagy_nem_erti_a_viccet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f7f4bbd-b1b9-46a0-bda6-cd86347b9d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ef738b-3c25-481e-bd86-8272c5359669","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Schmidt_Maria_vagy_az_onironia_mestere_vagy_nem_erti_a_viccet","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:41","title":"Schmidt Mária vagy az önirónia mestere, vagy nem érti a viccet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c0287ad-fda3-4deb-a6c8-367710458094","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban a CNN és az Axios úgy értesült, lemond az amerikai igazságügyminiszter-helyettes, aki a 2016-os elnökválasztásokba történt állítólagos orosz beavatkozásokat vizsgáló FBI-nyomozást felügyeli. Egyelőre azonban marad, csütörtökön találkozik az elnökkel.","shortLead":"Korábban a CNN és az Axios úgy értesült, lemond az amerikai igazságügyminiszter-helyettes, aki a 2016-os...","id":"20180924_sajtoertesules_tavozik_az_amerikai_igazsagugyminiszter_helyettes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c0287ad-fda3-4deb-a6c8-367710458094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d516837-5964-4e1d-94f6-3c3cfb9d8709","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_sajtoertesules_tavozik_az_amerikai_igazsagugyminiszter_helyettes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 20:05","title":"Csütörtökön dőlhet el a Trump–Oroszország-vizsgálat felügyelőjének sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d690517-c7b7-4192-bfa0-8504681e89f9","c_author":"hvg.hu/merites.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság bevétele elérheti a másfél milliárd forintos csúcsszintet.","shortLead":"A társaság bevétele elérheti a másfél milliárd forintos csúcsszintet.","id":"20180926_Iden_is_nagyot_kaszalhat_a_Sziget_Zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d690517-c7b7-4192-bfa0-8504681e89f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109e2b41-8cf8-489b-93a9-60562c06b28d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Iden_is_nagyot_kaszalhat_a_Sziget_Zrt","timestamp":"2018. szeptember. 26. 05:30","title":"Idén is nagyot kaszálhat a Sziget Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1908ddfd-26fd-495f-aad2-bfd16fc71a44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gustave Courbet festménye, A világ eredete vitát és csodálatot is kiváltott. Most kiderült, ki volt a modellje.","shortLead":"Gustave Courbet festménye, A világ eredete vitát és csodálatot is kiváltott. Most kiderült, ki volt a modellje.","id":"20180925_Feny_derult_a_muveszettortenet_egyik_legnagyobb_rejtelyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1908ddfd-26fd-495f-aad2-bfd16fc71a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d784605-1d43-4160-8f23-8d0b420b8793","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Feny_derult_a_muveszettortenet_egyik_legnagyobb_rejtelyere","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:25","title":"Fény derült a művészettörténet egyik legnagyobb rejtélyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28663abb-bdd2-40ce-a13b-b75bb21cf4e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A HVG évek óta támogatója a pénteken megnyílt ARC plakátkiállításnak. Idén saját plakátunkkal a kormány magyarországi médiahelyzettel kapcsolatos állításaira reflektálunk.","shortLead":"A HVG évek óta támogatója a pénteken megnyílt ARC plakátkiállításnak. Idén saját plakátunkkal a kormány magyarországi...","id":"20180924_arc_plakatkiallitas_hvg_plakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28663abb-bdd2-40ce-a13b-b75bb21cf4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88093af5-7ac1-4307-9475-d6fc54f6bccd","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_arc_plakatkiallitas_hvg_plakat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:00","title":"A HVG ezzel a plakáttal készült az ARC kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413b4f4c-f9b5-4082-8d18-3d6c2c6596b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi látvány tárult az autós szeme elé, amikor az egyik kereszteződéshez érve el akart kanyarodni.","shortLead":"Nem mindennapi látvány tárult az autós szeme elé, amikor az egyik kereszteződéshez érve el akart kanyarodni.","id":"20180925_dodzsem_anglia_auto_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413b4f4c-f9b5-4082-8d18-3d6c2c6596b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83220f18-869a-44e8-8bdf-fd2b1eb37590","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_dodzsem_anglia_auto_video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:41","title":"A nap videója: Dodzsemben ülve várta a sofőr, hogy bekanyarodhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az alapvető jogok biztosa az előírások felülvizsgálatát kérte a tárcától – ismét.","shortLead":"Az alapvető jogok biztosa az előírások felülvizsgálatát kérte a tárcától – ismét.","id":"20180924_Ombudsman_ellentmondasos_hianyos_es_korszerutlen_a_fagyasztott_embriokra_vonatkozo_szabalyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77f5652-ffb1-4a63-bf5f-cea748538fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Ombudsman_ellentmondasos_hianyos_es_korszerutlen_a_fagyasztott_embriokra_vonatkozo_szabalyozas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:42","title":"Ombudsman: Ellentmondásos, hiányos és korszerűtlen a fagyasztott embriókra vonatkozó szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember 1-ig kellett volna leközölni a 2017-es dokumentumokat, ez azóta sem történt meg.","shortLead":"Szeptember 1-ig kellett volna leközölni a 2017-es dokumentumokat, ez azóta sem történt meg.","id":"20180924_22_napja_kesik_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_tavalyi_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3979f474-d85c-4b27-bd55-d357f3e011f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_22_napja_kesik_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_tavalyi_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:42","title":"22 napja késik a kórházi fertőzésekről szóló tavalyi jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]