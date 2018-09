A szeptember fontos hónap a Google-nél, az 1998. szeptember 4-ei dátum pedig nagyon fontos része a modern kori internetezésnek: ezen a napon alapították meg a Google-t. A cég az elmúlt 10 évben azonban nem ezt a dátumot, hanem szeptember 27-ét ünnepelte "születésnapként", így a vállalat csak (amerikai idő szerint) éjfélkor lépett át 21. életévébe.

Ennek apropóján a Google jó néhány olyan dologgal készült, amivel szórakoztatni tudják a felhasználókat. Az egyik ilyen az a videó doodle, ami az elmúlt 20 év legfontosabb keresési kifejezéseit foglalja össze.

De még ennél is szórakoztatóbb az az easter egg, amit a Google Térképen belül rejtettek el a fejlesztők. Az alábbi térképet szemügyre véve a kaliforniai Menlo Parkban találjuk magunkat, azon belül is Susan Wojcicki garázsában. Ez volt ugyanis az a hely, ahol Larry Page és Sergey Brin a Google legelső irodáját berendezték. Az utcakép nézetben bejárhatjuk a garázst, és megnézhetjük, pontosan hogyan is nézett ki az eredeti Google-iroda.

Egy másik easter egg a Google amerikai keresőjében bukkant fel (sajnos a magyar verzióban ezt nem sikerült megtalálnunk). Ha valaki a how to tell someone you like them keresőkifejezést írja be a Google-ba, a kereső egy táblázatot dob fel, amelyben az elmúlt évek keresőszavainak "2018-as változata" található meg. Az mp3 file-nak például a stream music, a soccer world champions 1998 (1998-as labdarúgó világbajnokság) esetében a soccer world champions 2018 (2018-as labdarúgó világbajnokság) tűnik fel alternatívaként, a clip art helyett pedig a GIF a megfelelő keresőszó.

