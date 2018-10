Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi értelme mindent megjegyezni.","shortLead":"Semmi értelme mindent megjegyezni.","id":"20180930_Feledekeny_Akkor_nagyon_intelligens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f994d440-9c3f-4671-b4b8-843aaf5ff5bc","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Feledekeny_Akkor_nagyon_intelligens","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:09","title":"Feledékeny? Akkor ön nagyon intelligens!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint eldőlt: Tarlós István marad Orbán Viktor embere Budapesten. A heti belpolitikai elemzésünkben azt próbáltuk átgondolni, melyek lehetnek a főpolgármesternek azon képességei, amelyek miatt a kormányfő ragaszkodik személyéhez. ","shortLead":"Sajtóhírek szerint eldőlt: Tarlós István marad Orbán Viktor embere Budapesten. A heti belpolitikai elemzésünkben azt...","id":"20180930_Tarlos_Istvannal_alkalmasabb_nimandot_Orban_Viktor_nem_talal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8757156f-8d88-4a95-a703-4bdb2347c008","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Tarlos_Istvannal_alkalmasabb_nimandot_Orban_Viktor_nem_talal","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:30","title":"Tarlós Istvánnál veszélytelenebb embert Orbán Viktor nem talál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eleinte úgy volt, hogy, háború tör ki az USA és Észak-Korea között. Mindketten, én is és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is, nagyon kemények voltunk, de azután minden megváltozott, és szerelembe estünk egymással – mondta egy szombati kampányrendezvényen Donald Trump amerikai elnök.



","shortLead":"Eleinte úgy volt, hogy, háború tör ki az USA és Észak-Korea között. Mindketten, én is és Kim Dzsong Un észak-koreai...","id":"20180930_Szerelembe_estunk__mondta_Kim_Dzsong_Unhoz_fuzodo_viszonyarol_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4a0bf0-3077-41fc-8c90-b65464d51d64","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Szerelembe_estunk__mondta_Kim_Dzsong_Unhoz_fuzodo_viszonyarol_Trump","timestamp":"2018. szeptember. 30. 07:37","title":"Szerelembe estünk – mondta Kim Dzsong Unhoz fűződő viszonyáról Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbcdc9d-7d6d-4aea-ab25-f66d9c9f0e26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rákkutatás területén elért eredményeiért két tudós, az amerikai James P. Allison és a japán Hondzso Taszuku kapja az idei fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.","shortLead":"A rákkutatás területén elért eredményeiért két tudós, az amerikai James P. Allison és a japán Hondzso Taszuku kapja...","id":"20181001_orvosi_elettani_nobel_dij_2018_james_p_allison_hondzsu_taszuku_tasuku_honjo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fbcdc9d-7d6d-4aea-ab25-f66d9c9f0e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e81a7d7-6e78-421c-837a-908377f11621","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_orvosi_elettani_nobel_dij_2018_james_p_allison_hondzsu_taszuku_tasuku_honjo","timestamp":"2018. október. 01. 11:53","title":"\"Mérföldkőhöz érkeztünk a rák elleni küzdelemben\" – Nobel-díjat ért két tudós felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b681dcc5-5e1a-4c1f-8872-183ac96707a7","c_author":"","category":"elet","description":"A héten ugyanis többségében páratlanokat dobott ki Fortuna. ","shortLead":"A héten ugyanis többségében páratlanokat dobott ki Fortuna. ","id":"20180930_Ha_paros_szamokkal_jatszott_a_hatos_lotton_ne_kattintson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b681dcc5-5e1a-4c1f-8872-183ac96707a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f757d20e-69d8-434c-bc5f-880502e00983","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Ha_paros_szamokkal_jatszott_a_hatos_lotton_ne_kattintson","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:17","title":"Ha páros számokkal játszott a hatos lottón, ne kattintson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közlekedési szigorítás lép életbe hétfőtől a Pó-alföld fedte észak-olaszországi tartományokban a legalacsonyabb környezetvédelmi besorolású járművek forgalmának korlátozásával. Bizonyos benzinesek is érintettek.","shortLead":"Közlekedési szigorítás lép életbe hétfőtől a Pó-alföld fedte észak-olaszországi tartományokban a legalacsonyabb...","id":"20181001_Kitiltjak_a_dizeljarmuveket_EszakOlaszorszagbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33db85b-48dd-4fcb-81af-8f798803506d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_Kitiltjak_a_dizeljarmuveket_EszakOlaszorszagbol","timestamp":"2018. október. 01. 09:38","title":"Kitiltják a dízeljárműveket Észak-Olaszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az első ilyen jogszabály az Egyesült Államokban, a kérdés azonban már régóta vita tárgya.","shortLead":"Ez az első ilyen jogszabály az Egyesült Államokban, a kérdés azonban már régóta vita tárgya.","id":"20181001_Torveny_kotelezi_a_kaliforniai_cegeket_hogy_noknek_is_szoritsanak_helyet_az_igazgatotanacsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c2f0b-b46f-43d9-bb52-eda900089782","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Torveny_kotelezi_a_kaliforniai_cegeket_hogy_noknek_is_szoritsanak_helyet_az_igazgatotanacsban","timestamp":"2018. október. 01. 11:32","title":"Törvény kötelezi a kaliforniai cégeket, hogy nőknek is szorítsanak helyet az igazgatótanácsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal elkövető mobiltelefonra akarta cserélni a motoros fűrészt, de társa így még nem ment bele az üzletbe.","shortLead":"A fiatal elkövető mobiltelefonra akarta cserélni a motoros fűrészt, de társa így még nem ment bele az üzletbe.","id":"20181001_Motoros_furesz_melle_meg_fukaszat_is_lopatott_felbujtoja_a_fiatalkoruval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dae8dde-be15-4f46-a022-2215be0b7a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Motoros_furesz_melle_meg_fukaszat_is_lopatott_felbujtoja_a_fiatalkoruval","timestamp":"2018. október. 01. 15:11","title":"Motoros fűrész mellé még fűkaszát is lopott felbujtója kérésére a fiatalkorú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]