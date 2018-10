Teljes titokban készített és helyezett el rizsszem méretű chipeket helyben gyártott elektronikai alaktrészekbe a kínai kormány, hogy segítségükkel amerikai vállalatok biztonsági rendszereit megkerülve, céges szervereken tárolt üzleti és más, bizalmas dokumentumokhoz férjenek hozzá – ezt állítja hatósági forrásokra hivatkozva a Bloomberg.

Az amerikai hírügynökség csütörtöki jelentése szerint a nyomtatott áramkörökre helyezett kémchipek révén a hackerek több mint 30 amerikai vállalat után kémkedhettek igen hosszú időn át, az áldozatok között pedig olyan ismert óriáscégek is szerepelnek, mint az Apple vagy az Amazon szerverei. Személyes adatok ugyanakkor nem kerültek veszélybe, a támadók célja kizárólag vállalati titkok megszerzése és továbbítása volt.

A gyanús alkatrészek a sztori szerint egytől egyig a Supermicro nevű kínai cég gyárából kerültek ki, de létezésükre csak véletlenül, egy biztonsági ellenőrzés során derült fény, még 2015-ben. Állítólag az Apple volt az, amelyik elsőként felfedezte, majd azonnal jelezte is azt az FBI-nak. Az Amazon ugyancsak így tett. Az ismeretlen funkciójú chipek úgy tűntek fel a vállalatoknak, hogy az eredeti terveket összehasonlították, és észrevették, hogy azokon semmilyen jelzés nem szerepel ilyen alkatrészről, így nem is kellett volna ott lenniük.

A Bloomberg emlékeztet: az Apple egy időben a Supermicro egyik fontos partnere volt, és komoly terveik voltak arra vonatkozóan, hogy a gyártótól berendelt alkatrészekkel növeljék adatközpontjukat. Erre végül nem került sor.

Az Apple kategorikusan cáfolta, hogy bárminemű biztonsági incidenst észleltek volna. A cég részéről azt is mondták, hogy a hírügynökség több e-mailt is küldött nekik az állítólagos felfedezésről, amire a vállalat rendszerint válaszolt is, de hangsúlyozták, a cikkből egy szó sem igaz. Az Amazon és a Supermicro szintén közleményben cáfolta a lap állításait. A hírügynökség ezzel szemben egész másképp látja a történteket. Felfedezésükben arról is írnak, hogy a részletekről az Apple három, belső informátora is nyilatkozott nekik, akik nem csak távolról ismerik az ügyet.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.