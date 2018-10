Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először szólalt meg élő adásban Zacher Gábor, mióta távozott a Honvédkórházból.","shortLead":"Először szólalt meg élő adásban Zacher Gábor, mióta távozott a Honvédkórházból.","id":"20181003_Zacher_Tiszta_a_lelkiismeretem_es_jol_erzem_magam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa065ff-9c79-48ff-afd5-ff0d49a04fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Zacher_Tiszta_a_lelkiismeretem_es_jol_erzem_magam","timestamp":"2018. október. 03. 11:17","title":"Zacher: Tiszta a lelkiismeretem, és jól érzem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f264fdcb-a7b5-400a-a7f6-c2a2bcbd598f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feketébe öltöztette készülékeit a Microsoft a kedd este tartott New York-i eseményen, de persze nem csak ez volt az újdonság.","shortLead":"Feketébe öltöztette készülékeit a Microsoft a kedd este tartott New York-i eseményen, de persze nem csak ez volt...","id":"20181003_microsoft_surface_laptop_2_surface_pro_6_surface_studio_2_windows_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f264fdcb-a7b5-400a-a7f6-c2a2bcbd598f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3395a9a2-a02f-41d4-8734-d34a3da8da32","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_microsoft_surface_laptop_2_surface_pro_6_surface_studio_2_windows_10","timestamp":"2018. október. 03. 12:03","title":"Back to Black: erős új laptopokat mutatott be a Microsoft, de van itt még más is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b5d99-baa1-46fd-9267-dc2d542299c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árukapcsolás parádés, a kocsi sem lett rossz.","shortLead":"Az árukapcsolás parádés, a kocsi sem lett rossz.","id":"20181004_kia_e_niro_robert_de_niro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b5d99-baa1-46fd-9267-dc2d542299c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf76952-27af-42ab-8493-db5033cdccd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_kia_e_niro_robert_de_niro","timestamp":"2018. október. 04. 13:34","title":"Robert Kia de Niro – elektromos autót reklámoz a Keresztapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ukrán külügyminisztérium Szijjártó Péter kijelentései alapján arra számít, hogy a magyar külügyminiszter nem rendeli haza önként a diplomatát, ezért kiutasítják.","shortLead":"Az ukrán külügyminisztérium Szijjártó Péter kijelentései alapján arra számít, hogy a magyar külügyminiszter nem rendeli...","id":"20181003_Mar_csutortokon_tavoznia_kell_a_beregszaszi_magyar_konzulnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29c87db-87d7-429f-940d-432fcbb5f036","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Mar_csutortokon_tavoznia_kell_a_beregszaszi_magyar_konzulnak","timestamp":"2018. október. 03. 16:38","title":"Már csütörtökön távoznia kell a beregszászi magyar konzulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393a4a77-2c35-49c4-9d3c-b11b4be3afa3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két Antonov ütközött össze.","shortLead":"Két Antonov ütközött össze.","id":"20181004_Dramai_felvetel_orokiti_meg_ahogy_ket_repulo_egymasba_rohan_a_kartumi_repteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=393a4a77-2c35-49c4-9d3c-b11b4be3afa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9a05f6-4ff3-4d4c-bf4c-bf89fcf241b7","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Dramai_felvetel_orokiti_meg_ahogy_ket_repulo_egymasba_rohan_a_kartumi_repteren","timestamp":"2018. október. 04. 08:52","title":"Drámai felvétel örökíti meg, ahogy két repülő egymásba rohan a kartúmi reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b12914-ecb1-4f14-b776-097046902a70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181004_Orban_egy_mondattal_kirekesztette_a_magyarsagbol_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok_jelentos_reszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b12914-ecb1-4f14-b776-097046902a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d86185-33ad-4b89-9060-f8086ab15a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Orban_egy_mondattal_kirekesztette_a_magyarsagbol_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok_jelentos_reszet","timestamp":"2018. október. 04. 13:47","title":"Orbán egy mondattal kirekesztette a magyarságból a külföldön dolgozó magyarok jelentős részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövidesen csődöt jelenthet a vásárhelyi városi televíziót működtető cég, az önkormányzat nem utal pénzt a tévének, így már fizetésekre sem futja. A fideszesek Márki-Zay Pétert okolják, a polgármester szerint a helyi Fidesz lavírozta csőd felé a várost, minden fillér kiadást meg kell gondolniuk, ezért nem tudnak már a tévének sem fizetni.","shortLead":"Rövidesen csődöt jelenthet a vásárhelyi városi televíziót működtető cég, az önkormányzat nem utal pénzt a tévének...","id":"20181003_Lazar_Janos_kore_uralja_a_helyi_mediat_Hodmezovasarhelyen_most_az_onkormanyzati_teve_is_bezarhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec03f0c-300b-4ed2-9bf6-3f6db40e8e38","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Lazar_Janos_kore_uralja_a_helyi_mediat_Hodmezovasarhelyen_most_az_onkormanyzati_teve_is_bezarhat","timestamp":"2018. október. 03. 10:44","title":"Lázár János köre uralja a helyi médiát Hódmezővásárhelyen, most az önkormányzati tévé is bezárhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18000318-9632-4f53-9221-c7d65d8ff3f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a Suzukinak a tulajdonosa az elmúlt időkben igen komoly pénzt hagyhatott játékboltokban.","shortLead":"Ennek a Suzukinak a tulajdonosa az elmúlt időkben igen komoly pénzt hagyhatott játékboltokban.","id":"20181005_a_nap_fotoi_ilyen_az_igazi_magyar_sufnituning_suzuki_swift","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18000318-9632-4f53-9221-c7d65d8ff3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256e7c98-ffa6-4d05-b6c9-53a4e53e3639","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_a_nap_fotoi_ilyen_az_igazi_magyar_sufnituning_suzuki_swift","timestamp":"2018. október. 05. 06:41","title":"A nap fotói: ilyen az igazi magyar sufnituning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]