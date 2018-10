Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel kétezer évvel ezelőtt elpusztult város még napjainkban is tartogat felfedezni valót a régészek számára. ","shortLead":"A közel kétezer évvel ezelőtt elpusztult város még napjainkban is tartogat felfedezni valót a régészek számára. ","id":"20181005_pompeji_lelet_regesz_romvaros_hazi_oltar_lalarium_elvarazsolt_kert_szentely_romvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14efc362-158b-43e4-aa8c-6c9297834b3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_pompeji_lelet_regesz_romvaros_hazi_oltar_lalarium_elvarazsolt_kert_szentely_romvaros","timestamp":"2018. október. 05. 14:31","title":"Ledöbbentek a kutatók: csodálatos leletek kerültek elő Pompejiben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932b4497-04df-4dc5-b146-43d7abdc53d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek ma is jól emlékeznek a nyolc évvel ezelőtti tragédiára. ","shortLead":"A helyiek ma is jól emlékeznek a nyolc évvel ezelőtti tragédiára. ","id":"20181004_A_pillanat_amit_sosem_felejtenek_el_a_kolontariak__8_eve_tortent_a_vorosiszapkatasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932b4497-04df-4dc5-b146-43d7abdc53d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d5d4f2-5cbb-41e7-a3b1-a419443333e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_A_pillanat_amit_sosem_felejtenek_el_a_kolontariak__8_eve_tortent_a_vorosiszapkatasztrofa","timestamp":"2018. október. 04. 22:06","title":"A pillanat, amit sosem felejtenek el a kolontáriak - 8 éve történt a vörösiszap-katasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f13534-1fef-41db-87c9-e2fdc8c33b1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tejjel itatta őket, testőrének kellett megtartania.","shortLead":"Tejjel itatta őket, testőrének kellett megtartania.","id":"20181005_Fellokte_egy_kiselefant_Melania_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f13534-1fef-41db-87c9-e2fdc8c33b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df8771e-14cc-4ef9-9424-e82f2d30382d","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Fellokte_egy_kiselefant_Melania_Trumpot","timestamp":"2018. október. 05. 17:27","title":"Fellökte egy kiselefánt Melania Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf7124f-5e32-4c1d-ae70-30be740db19d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ehet egy medve túl sok lazacot? Az alaszkai vadonban biztos nem. ","shortLead":"Ehet egy medve túl sok lazacot? Az alaszkai vadonban biztos nem. ","id":"20181005_Szavazzon_a_legkoverebb_medvere_meg_a_teli_almuk_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faf7124f-5e32-4c1d-ae70-30be740db19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21604415-2b51-4ffc-ac50-ec1dbb5dba3a","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Szavazzon_a_legkoverebb_medvere_meg_a_teli_almuk_elott","timestamp":"2018. október. 05. 15:00","title":"Melyikük a legkövérebb medve? Szavazzon még a téli álmuk előtt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4dbbbf-0061-4141-8760-3a8602ddf70f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok még egy héttel a természeti katasztrófa után is túlélőket keresnek a romok alatt, az áldozatok száma már az 1600-hoz közelít.","shortLead":"A hatóságok még egy héttel a természeti katasztrófa után is túlélőket keresnek a romok alatt, az áldozatok száma már...","id":"20181005_Indonez_foldrenges_gyermeket_olelte_a_halott_anya_amikor_megtalaltak_a_romok_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a4dbbbf-0061-4141-8760-3a8602ddf70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c748c91-6fa2-4a97-8466-38e401a023c8","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Indonez_foldrenges_gyermeket_olelte_a_halott_anya_amikor_megtalaltak_a_romok_alatt","timestamp":"2018. október. 05. 15:37","title":"Indonéz földrengés: gyermekét ölelte a halott anya, amikor megtalálták a romok alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vastagabb levelet növeszt a növények nagy része a légkör növekvő szén-dioxid-szintje miatt. Ennek a fiziológiai elváltozásnak komoly következményei lehetnek a Washingtoni Egyetem kutatói szerint. Felfedezték, hogy a vastagabb levelű növények súlyosbíthatják a klímaváltozás hatásait, mivel kevésbé hatékonyak a légköri szén megkötésében.","shortLead":"Vastagabb levelet növeszt a növények nagy része a légkör növekvő szén-dioxid-szintje miatt. Ennek a fiziológiai...","id":"20181006_novenyek_vastagabb_level_novekvo_szen_dioxid_szint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5ff78b-f13c-4c25-85e7-352e28d8cad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_novenyek_vastagabb_level_novekvo_szen_dioxid_szint","timestamp":"2018. október. 06. 19:03","title":"A jó hír: a növények elkezdtek védekezni az emberi tevékenység ellen – a rossz hír: ezzel rosszul járunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123af762-c843-4b43-9d82-81f6859a32ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Válaszolva az amerikai űrhivatal Hold- és Mars-kutatási terveire, a Lockheed Martin bemutatta a Holdon leszállni képes űrhajójának modelljét.","shortLead":"Válaszolva az amerikai űrhivatal Hold- és Mars-kutatási terveire, a Lockheed Martin bemutatta a Holdon leszállni képes...","id":"20181006_lockheed_martin_holdra_szallo_urhajo_lunar_gateway_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123af762-c843-4b43-9d82-81f6859a32ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c5a808-d280-40e9-b5f7-dae301a7ff93","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_lockheed_martin_holdra_szallo_urhajo_lunar_gateway_nasa","timestamp":"2018. október. 06. 17:03","title":"Ez az űrhajó ingázhat majd négy emberrel a Hold és az űrállomás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81423c6f-3159-4ac2-9895-f54316fa795a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy mentőautóból pedig egy táskát is elemelt előtte.","shortLead":"Egy mentőautóból pedig egy táskát is elemelt előtte.","id":"20181005_Egy_reszeg_lengyel_ferfi_hajnalban_ellopott_egy_vizszallito_autot_Dunakeszin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81423c6f-3159-4ac2-9895-f54316fa795a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab95aa6-5d2a-4b67-bdd2-e059ae095df1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_Egy_reszeg_lengyel_ferfi_hajnalban_ellopott_egy_vizszallito_autot_Dunakeszin","timestamp":"2018. október. 05. 21:00","title":"Egy részeg lengyel férfi hajnalban ellopott egy vízszállító autót Dunakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]