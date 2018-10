Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Akárcsak pénteken, Hosszú Katinka a szombati zárónapon is egy arany- és bronzérmet nyert egyéniben az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán. A 29 éves, háromszoros olimpiai bajnok versenyző a magyar küldöttség legjobbjaként négy arany- és két bronzéremmel zárt.","shortLead":"Akárcsak pénteken, Hosszú Katinka a szombati zárónapon is egy arany- és bronzérmet nyert egyéniben az úszók...","id":"20181006_hosszu_katinka_verraszto_david_fina_uszo_vilagkupa_duna_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34a95e0-3ec3-4a2f-99c9-bd98e32ca19c","keywords":null,"link":"/sport/20181006_hosszu_katinka_verraszto_david_fina_uszo_vilagkupa_duna_arena","timestamp":"2018. október. 06. 21:51","title":"Úszó világkupa: Hosszú és Verrasztó szállította az érmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz fiókot ért támadás, nagyjából akkor, amikor a politikus levelet küldött egy rendkívüli tisztújító kongresszus összehívásáról.","shortLead":"Húsz fiókot ért támadás, nagyjából akkor, amikor a politikus levelet küldött egy rendkívüli tisztújító kongresszus...","id":"20181005_Meghackeltek_a_jobbikosok_email_rendszeret_miutan_Volner_bejelentkezett_a_part_elnokenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72fe2ea-d179-48dc-8679-1c808c291ab1","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Meghackeltek_a_jobbikosok_email_rendszeret_miutan_Volner_bejelentkezett_a_part_elnokenek","timestamp":"2018. október. 05. 19:12","title":"Meghackelték a jobbikosok e-mail-rendszerét, miután Volner bejelentkezett a párt elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d0fd2a-9585-49f7-807c-2a1078013a94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó hír: az elveszett kedvencek sem maradnak ki.","shortLead":"Jó hír: az elveszett kedvencek sem maradnak ki.","id":"20181006_Megaldjak_kisallatat_a_Ferencvarosban_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08d0fd2a-9585-49f7-807c-2a1078013a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ad2e15-2dbb-4f3b-b122-7854bd2d4f5a","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Megaldjak_kisallatat_a_Ferencvarosban_vasarnap","timestamp":"2018. október. 06. 11:34","title":"Megáldják kisállatát a Ferencvárosban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80073f65-a212-4b85-948f-f87e191ecb7c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ilyen egy egyedi vonalvezetésű, régi vágású V8-as német izomautó a közelmúltból, melyből 1000 Nm-es tisztán elektromos változat is készült. Mutatjuk az SLR utódját és a GT elődjét. ","shortLead":"Ilyen egy egyedi vonalvezetésű, régi vágású V8-as német izomautó a közelmúltból, melyből 1000 Nm-es tisztán elektromos...","id":"20181006_siralyszarnyas_korbefotoztunk_egy_gyonyoru_magyar_mercedes_sls_amgt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80073f65-a212-4b85-948f-f87e191ecb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666e8e8b-1132-42f2-b2ea-8446b997625c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181006_siralyszarnyas_korbefotoztunk_egy_gyonyoru_magyar_mercedes_sls_amgt","timestamp":"2018. október. 06. 06:41","title":"Sirályszárnyas: körbefotóztunk egy gyönyörű magyar Mercedes SLS AMG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef5ae-70e6-476f-82f9-6fb61de070c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","timestamp":"2018. október. 07. 12:30","title":"Móga Piroska: Tényleg egyszer élünk, és ez már az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20181005_Beszelgetesek_a_jovorol_Esszepalyazat_25_eve_aluliaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a621a7a7-4007-42ae-9c56-7c6dd142229e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_Beszelgetesek_a_jovorol_Esszepalyazat_25_eve_aluliaknak","timestamp":"2018. október. 05. 14:45","title":"Beszélgetések a jövőről: Esszépályázat 25 éven aluliaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Félmillióval többen kapnak idén nyugdíjprémiumot; az új budapesti városrészt építő török milliárdos ült Orbán mellett a Vidi Európa Liga-meccsén; akár életük végéig mentességet kaphatnak a nagycsaládos nők az szja-fizetés alól. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Félmillióval többen kapnak idén nyugdíjprémiumot; az új budapesti városrészt építő török milliárdos ült Orbán mellett...","id":"20181007_Es_akkor_nyugdijas_lakas_eu_alberlet_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e09832-f22f-4baf-bae7-634d88a6452d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181007_Es_akkor_nyugdijas_lakas_eu_alberlet_orvos","timestamp":"2018. október. 07. 07:00","title":"És akkor kiderült, mi tenné boldoggá a magyar nyugdíjasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba6935d-febc-44a2-9d11-7bedabe0a438","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű operaénekes 85 éves volt.","shortLead":"A világhírű operaénekes 85 éves volt.","id":"20181006_Meghalt_Montserrat_Caballe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ba6935d-febc-44a2-9d11-7bedabe0a438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469b05ea-1a85-4381-98e3-4de59a25a8c3","keywords":null,"link":"/kultura/20181006_Meghalt_Montserrat_Caballe","timestamp":"2018. október. 06. 09:50","title":"Meghalt Montserrat Caballé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]