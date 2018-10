A történelem valószínűleg legnagyobb ipari kémkedési botránya lehet az a felfedezés, amit a múlt héten tett közzé a Bloomberg. A lap szerint a kínaiak – egész pontosan a kínai Supercmicro nevű vállalatnál – olyan, rizsszem méretű chipeket ültettek az ott gyártott elektronikai eszközökbe, amelyekkel a kínai kormány képes lehetett megszerezni a legfontosabb vállalati titkokat.

A Bloomberg szerint a hackerek több mint 30 amerikai vállalat után kémkedhettek igen hosszú időn át, és a megfigyelt cégek között volt az Apple és az Amazon is. A hírt azonnal cáfolták a vállalatok, pedig a Apple névtelenséget kérő forrásai szerint az ügy nagyon is valós. Olyannyira, hogy amikor 2015-ben felfedezték a bajt, az Apple elsőként szólt az FBI-nak.

Az Apple azóta is tagadja, hogy a Bloomberg cikke igaz lenne, és ezt most az amerikai kongresszusnak küldött levélben is megerősítették. A Reuters beszámolója szerint George Stathakopoulos, a cég egyik biztonsági főnöke levelében azt írta, semmilyen gyanús jelet nem találtak arra vonatkozóan, hogy a cég adataihoz hozzáférhettek volna a hackerek.

"A cég saját biztonsági eszközei folyamatosan figyelik a ki- és bemenő adatforgalmat az Apple-nél, ami képes jelezni, ha feltörik a vállalat rendszerét vagy vírustámadásnak vannak kitéve a szerverek. Egyikre utaló jelet sem találtunk" – írta a levélben Stathakopoulos. A héten pedig személyesen is a kongresszus rendelkezésére áll, hogy beszámoljon az ügyről.

A Bloomberg ugyanakkor továbbra is fenntartja, hogy a történet valós. A lap 17, névtelenséget kérő Apple-alkalmazottal beszélt, akik ismerik és rálátnak az ügy részleteire.

Ha kíváncsi az ügy fejleményeire, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.