Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tatabányai Szent Borbála Kórházban nem kis időbe telik, mire az ember fogszabályzóhoz jut. Egész pontosan 3-4 évbe. ","shortLead":"A tatabányai Szent Borbála Kórházban nem kis időbe telik, mire az ember fogszabályzóhoz jut. Egész pontosan 3-4 évbe. ","id":"20181008_Embertelen_varakozasi_idore_panaszkodik_Akkor_mit_szol_ehhez_Tatabanyan_34_evet_kell_varni_fogszabalyozasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d78f63c-c64f-4d7a-a0a5-20854718e32f","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Embertelen_varakozasi_idore_panaszkodik_Akkor_mit_szol_ehhez_Tatabanyan_34_evet_kell_varni_fogszabalyozasra","timestamp":"2018. október. 08. 15:30","title":"Embertelen várakozási időre panaszkodik? Akkor mit szól ehhez: Tatabányán 3-4 évet kell várni fogszabályozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8b902e-055a-43e3-a0bb-437b0083878f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár olcsóknak igazán nem mondhatók az új iPhone-ok, a vásárlói fogadtatás meglepően pozitív. Dől is a pénz az Apple-höz.","shortLead":"Bár olcsóknak igazán nem mondhatók az új iPhone-ok, a vásárlói fogadtatás meglepően pozitív. Dől is a pénz az Apple-höz.","id":"20181008_apple_iphone_xs_max_fogadtatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce8b902e-055a-43e3-a0bb-437b0083878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859daea7-d950-4b86-bdd8-d3ea4ddfcb24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_apple_iphone_xs_max_fogadtatasa","timestamp":"2018. október. 08. 15:03","title":"A puding próbája: így fogadták a vásárlók az idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség arra hivatkozva hessegette el a DK-t, hogy a területen védett személy tartózkodik. Miközben pár méterrel arrébb meg gyűltek a törökök. ","shortLead":"A rendőrség arra hivatkozva hessegette el a DK-t, hogy a területen védett személy tartózkodik. Miközben pár méterrel...","id":"20181009_Gyurcsanyeknak_megtiltottak_hogy_Erdogan_ellen_tuntessenek_a_torok_szimpatizansok_viszont_nyugodtan_gyulekezhettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3c0e1e-f592-4a13-a289-3f0964c52f53","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Gyurcsanyeknak_megtiltottak_hogy_Erdogan_ellen_tuntessenek_a_torok_szimpatizansok_viszont_nyugodtan_gyulekezhettek","timestamp":"2018. október. 09. 08:58","title":"Gyurcsányéknak megtiltották, hogy Erdogan ellen tüntessenek, a török szimpatizánsok viszont nyugodtan gyülekezhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hétfőn például felejtse el a Lánchidat, de délelőtt 11-től délután 2-ig az M3-as bevezető–Hősök tere Andrássy út-útvonalat is lezárják.","shortLead":"Hétfőn például felejtse el a Lánchidat, de délelőtt 11-től délután 2-ig az M3-as bevezető–Hősök tere Andrássy...","id":"20181008_Ma_erkezik_Erdogan_lezarjak_a_fel_varost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5d67c5-5a62-4558-864b-f74ea30939fd","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181008_Ma_erkezik_Erdogan_lezarjak_a_fel_varost","timestamp":"2018. október. 08. 07:21","title":"Ma érkezik Erdogan, lezárják a fél várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6673c13-3242-4639-873b-5e558279cb99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Idén 4, jövőre már csak 3,3 százalékos lehet a magyar gazdaság növekedése az IMF szerint. Eddig nem hittek abban, hogy összejöhet 2018-ban is a 4 százalék.","shortLead":"Idén 4, jövőre már csak 3,3 százalékos lehet a magyar gazdaság növekedése az IMF szerint. Eddig nem hittek abban...","id":"20181009_Egyre_jobban_bizik_az_IMF_a_magyar_gazdasagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6673c13-3242-4639-873b-5e558279cb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1d364f-bb51-4b18-aa4a-8d2828e2d607","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Egyre_jobban_bizik_az_IMF_a_magyar_gazdasagban","timestamp":"2018. október. 09. 08:25","title":"Egyre jobban bízik az IMF a magyar gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre nagyobb bajban az ötszörös aranylabdás portugál, előkerült egy második nő is, aki szexuális zaklatással vádolja őt.","shortLead":"Egyre nagyobb bajban az ötszörös aranylabdás portugál, előkerült egy második nő is, aki szexuális zaklatással vádolja...","id":"20181008_Ujabb_no_allitja_megeroszakolta_Cristiano_Ronaldo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f662271c-cbdd-4b08-bcd0-7fbb39f1d8bf","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Ujabb_no_allitja_megeroszakolta_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2018. október. 08. 14:50","title":"Újabb nő állítja, megerőszakolta Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro nem szerzett abszolút többséget, így második fordulót is kell tartani.","shortLead":"Jair Bolsonaro nem szerzett abszolút többséget, így második fordulót is kell tartani.","id":"20181008_A_tropusok_Trumpja_nyerte_a_brazil_elnokvalasztas_elso_fordulojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaad4b3-c349-43e2-aa29-b6c4e6aa9253","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_A_tropusok_Trumpja_nyerte_a_brazil_elnokvalasztas_elso_fordulojat","timestamp":"2018. október. 08. 08:38","title":"A \"trópusok Trumpja\" nyerte a brazil elnökválasztás első fordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90378d1e-9aa1-46f8-9c94-3d13faccea37","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Hogyan kerülhető el a hosszas forgolódás, milyen trükkökkel aludhatunk el gyorsabban? ","shortLead":"Hogyan kerülhető el a hosszas forgolódás, milyen trükkökkel aludhatunk el gyorsabban? ","id":"sedacurforte_20180910_81_tipp_hogy_gyorsabban_alomba_szenderuljon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90378d1e-9aa1-46f8-9c94-3d13faccea37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a117fd-a349-42fb-aa1e-e1dd7afd548e","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180910_81_tipp_hogy_gyorsabban_alomba_szenderuljon","timestamp":"2018. október. 08. 07:15","title":"8+1 tipp, hogy gyorsabban álomba szenderüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"}]