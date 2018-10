Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b324d5bc-e6e6-4c02-a45f-362528ee2ae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tűz keletkezett, és bár először ez merült fel, nem egy távhővezeték sérült meg. ","shortLead":"Nem tűz keletkezett, és bár először ez merült fel, nem egy távhővezeték sérült meg. ","id":"20181009_Goz_omlik_a_Margit_hid_lababol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b324d5bc-e6e6-4c02-a45f-362528ee2ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac695da2-4458-4c69-be11-fef2a07addf2","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Goz_omlik_a_Margit_hid_lababol__video","timestamp":"2018. október. 09. 08:10","title":"Ellophattak egy szelepet, ezért ömlött a gőz a Margit híd lábánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot drágult a nyugdíjasok élete, de nyugdíj-kiegészítés így sem jár az év végén.","shortLead":"Nagyot drágult a nyugdíjasok élete, de nyugdíj-kiegészítés így sem jár az év végén.","id":"20181009_nyugdijas_inflacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd86578-bfdc-49f2-a5b2-170559eb25b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_nyugdijas_inflacio","timestamp":"2018. október. 09. 16:20","title":"Rég nem nőtt ekkorát a nyugdíjas-infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f741d9df-f886-44dc-b770-733e57e29137","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre a videóra nem lesz büszke, az biztos.","shortLead":"Erre a videóra nem lesz büszke, az biztos.","id":"20181008_autos_video_chesil_356_speedster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f741d9df-f886-44dc-b770-733e57e29137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9bd7ff-5588-4d93-a8e5-74dddce03454","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_autos_video_chesil_356_speedster","timestamp":"2018. október. 09. 04:36","title":"Videó: A pillanat, amikor a bénázó furgonos a folyóba lök egy autóritkaságot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A elnök 25 százalékkal kevésbé szereti Taylor Swift zenéjét most, hogy az énekesnő támogatásáról biztosított két demokrata jelöltet.","shortLead":"A elnök 25 százalékkal kevésbé szereti Taylor Swift zenéjét most, hogy az énekesnő támogatásáról biztosított két...","id":"20181009_Donald_Trump_pontosan_kiszamolta_mennyire_nem_orul_Taylor_Swift_politikai_allasfoglalasanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba23dfb-61da-4a59-a817-791709547cd2","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Donald_Trump_pontosan_kiszamolta_mennyire_nem_orul_Taylor_Swift_politikai_allasfoglalasanak","timestamp":"2018. október. 09. 10:40","title":"Donald Trump pontosan kiszámolta, mennyire nem örül Taylor Swift politikai állásfoglalásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181009_Ilyen_egy_eletben_csak_egyszer_jon_ossze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf85333f-c74c-4968-940f-737e4063b029","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Ilyen_egy_eletben_csak_egyszer_jon_ossze","timestamp":"2018. október. 09. 13:42","title":"Ilyen egy életben csak egyszer jön össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tatabányai Szent Borbála Kórházban nem kis időbe telik, mire az ember fogszabályzóhoz jut. Egész pontosan 3-4 évbe. ","shortLead":"A tatabányai Szent Borbála Kórházban nem kis időbe telik, mire az ember fogszabályzóhoz jut. Egész pontosan 3-4 évbe. ","id":"20181008_Embertelen_varakozasi_idore_panaszkodik_Akkor_mit_szol_ehhez_Tatabanyan_34_evet_kell_varni_fogszabalyozasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d78f63c-c64f-4d7a-a0a5-20854718e32f","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Embertelen_varakozasi_idore_panaszkodik_Akkor_mit_szol_ehhez_Tatabanyan_34_evet_kell_varni_fogszabalyozasra","timestamp":"2018. október. 08. 15:30","title":"Embertelen várakozási időre panaszkodik? Akkor mit szól ehhez: Tatabányán 3-4 évet kell várni fogszabályozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderülhet az is, milyen feltételekkel vállalja a főpolgármester a megmérettetést.","shortLead":"Kiderülhet az is, milyen feltételekkel vállalja a főpolgármester a megmérettetést.","id":"20181009_tarlos_istvan_orban_viktor_bejelentes_fopolgarmester_ujraindulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9f6618-f2fc-4b11-a7a5-6a4b1eb990e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_tarlos_istvan_orban_viktor_bejelentes_fopolgarmester_ujraindulas","timestamp":"2018. október. 09. 10:45","title":"Holnap Tarlós Orbán jelenlétében jelentheti be, hogy újra indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac85812-38be-42fa-bdc9-5e02d63cf0dc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ecsetvonások segíthetnek a korai felismerésben.","shortLead":"Az ecsetvonások segíthetnek a korai felismerésben.","id":"20181009_Parkinson_es_Alzheimerdiagnozis_festmenyekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eac85812-38be-42fa-bdc9-5e02d63cf0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0341c530-ede2-423d-8b81-b423e088aa75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181009_Parkinson_es_Alzheimerdiagnozis_festmenyekbol","timestamp":"2018. október. 09. 12:15","title":"Parkinson- és Alzheimer-diagnózis festményekből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]