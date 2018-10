Jó ideig csak pletyka szintjén lehetett bármit is hallani a Samsung teljesen új generációba illő készülőkéről, a hajtogatható kijelzőjű Galaxy X-ről. A titokzatos mobilról néhány hete azonban a vállalat is elkezdett beszélni, most pedig újabb, izgalmas dolgot árultak el róla.

A különleges telefonról ezúttal is DJ Koh, a dél-koreai gyártó mobilos üzletágának feje beszélt, aki a CNET-nek nyilatkozva kijelentette, olyan készüléken dolgoznak, amely nem csak telefonként működik. Az eszközt ugyanis táblagéppé hajtogathatva is használhatja tulajdonosa, ha pedig nincs szüksége a nagyobb munkaterületre, csak össze kell csukni. Mindez kísértetiesen emlékeztet egy, a Samsung által kiadott, a jövőbeni elképzeléseikkel kapcsolatos felvételen látott eszközre, amely Koh elmondása alapján valahogy így működhet:

Koh, aki minderről az új A9 premierjén beszélt a portálnak, azt is elárulta, a készüléknek nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelnie, és ha nem ugorja át a lécet, nem fogják kiadni. A Samsung-vezér ezzel valószínűleg azt próbálta hangsúlyozni, hogy olyan eszközt igyekeznek összerakni, mely debütálás esetén valóban új irányt nyithat a mobilpiacon.

DJ Koh. © YouTube / Samsung

Koh a beszélgetés során ezért ismét hangsúlyozta, hogy a készülék nem holmi trükk, és eleve globális rajttal számolnak. Vagyis a telefon nem csak néhány országban, hanem világszerte, így pedig bizonyára Magyarországon is kapható lesz majd – csak készüljön el.

A tervezett bemutató kapcsán korábban maga a Koh volt az, aki utalást tett arra, a Samsung novemberi fejlesztői konferenciája alkalmas időpont lehet a leleplezésre. A bemutató azért is sürgető, mert a dél-koreai vállalat mellett hasonló terméken ügyködnek a Huawei-nél, de mozgolódik a Xiaomi is, és a hírek szerint a Lenovo sem akar kimaradni belőle. Egyvalaki pedig mindannyiuknál előrébb jár.

