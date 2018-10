Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcc6ee5d-3eb0-493c-b0b4-bd7db432590a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bezárják azokat az egyházi iskolákat, ahol diszkriminációval sújtják a homoszexuális diákokat – ígérte meg a hét végén Scott Morrison ausztrál miniszterelnök. \r

","shortLead":"Bezárják azokat az egyházi iskolákat, ahol diszkriminációval sújtják a homoszexuális diákokat – ígérte meg a hét végén...","id":"20181013_Bezarjak_Ausztraliaban_a_meleg_diakokat_elutasito_egyhazi_iskolakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcc6ee5d-3eb0-493c-b0b4-bd7db432590a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45584dd9-f20c-422b-bdb7-807a14b96f21","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Bezarjak_Ausztraliaban_a_meleg_diakokat_elutasito_egyhazi_iskolakat","timestamp":"2018. október. 13. 15:13","title":"Bezárják Ausztráliában a meleg diákokat elutasító egyházi iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fc56d6-813c-4a09-af32-cba8802f54a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs benne a Sex Pistols, és nincs benne Madonna.","shortLead":"Nincs benne a Sex Pistols, és nincs benne Madonna.","id":"20181012_Tizenot_eve_derult_ki_mik_voltak_a_poptortenet_legfontosabb_merfoldkovei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02fc56d6-813c-4a09-af32-cba8802f54a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3632ccc5-ff28-4488-9552-30a08f787d81","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Tizenot_eve_derult_ki_mik_voltak_a_poptortenet_legfontosabb_merfoldkovei","timestamp":"2018. október. 12. 14:03","title":"Tizenöt éve derült ki, mik voltak a poptörténet legfontosabb mérföldkövei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d11c1e-f14f-4ab1-aa01-efde8c938a6b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"George Russell, a Forma–2-es sorozat listavezetője a jövő évtől a Formula–1-es világbajnoki sorozatban szereplő Williams pilótája lesz.","shortLead":"George Russell, a Forma–2-es sorozat listavezetője a jövő évtől a Formula–1-es világbajnoki sorozatban szereplő...","id":"20181012_george_russell_f1_williams","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9d11c1e-f14f-4ab1-aa01-efde8c938a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc60bf5-3e09-4885-8dab-455a20b817cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_george_russell_f1_williams","timestamp":"2018. október. 12. 13:23","title":"Tehetséges brit újoncot hoz az F1-be a Williams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6413c428-d5b2-4e75-85fe-d4af369ee9e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Holnap rendezik az 5. Rehab Critical Masst a belvárosban.","shortLead":"Holnap rendezik az 5. Rehab Critical Masst a belvárosban.","id":"20181013_Felvonulas_miatt_tobb_utat_is_lezarnak_vasarnap_delutan_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6413c428-d5b2-4e75-85fe-d4af369ee9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61076d8b-103a-4e43-96dc-1b310612df86","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Felvonulas_miatt_tobb_utat_is_lezarnak_vasarnap_delutan_Budapesten","timestamp":"2018. október. 13. 16:56","title":"Felvonulás miatt több utcát is lezárnak vasárnap délután Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a786c78-10ad-4b4c-9021-dd5cc1771e5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A reklámújságokra kivetett termékdíj 3,5-szeres emelése nemcsak a nyomdaiparnak jelentene súlyos csapást, de a vásárlók is vesztenének rajta, akár még áremelkedéshez is vezethet a reklámanyagok drágítása. ","shortLead":"A reklámújságokra kivetett termékdíj 3,5-szeres emelése nemcsak a nyomdaiparnak jelentene súlyos csapást, de a vásárlók...","id":"20181013_Kivereztetett_reklamujsagok_Egy_teljes_iparagnak_es_a_vasarloknak_is_betenne_a_kormany_uj_terve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a786c78-10ad-4b4c-9021-dd5cc1771e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd4746a-c79a-4380-a1e6-512f461287c0","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Kivereztetett_reklamujsagok_Egy_teljes_iparagnak_es_a_vasarloknak_is_betenne_a_kormany_uj_terve","timestamp":"2018. október. 13. 16:54","title":"Kivéreztetett reklámújságok? Egy teljes iparágnak és a vásárlóknak is betenne a kormány új terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec12d3bd-eaaa-43da-824a-45c7b0251ffc","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Bár a Távol-Keleten és Európában is nagy sikere volt a 80-as években, világsztár nem lett a Neoton Família, pedig Erdős Péter belengette ezt a lehetőséget és mindent meg is tett érte. A zenekar a „popcézár” vezetésével tudatosan vált a Varsói Szerződés ABBA-jává, és az őszinte kemény rock alternatívájává. Szombaton az Arénában koncerteznek – belestünk egy próbájukra, és beszélgettünk Csepregi Évával.



","shortLead":"Bár a Távol-Keleten és Európában is nagy sikere volt a 80-as években, világsztár nem lett a Neoton Família, pedig Erdős...","id":"20181012_Csepregi_Eva_Mindig_felmerul_hogy_konnyu_volt_nekunk_az_Erdos_miatt_neoton_familia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec12d3bd-eaaa-43da-824a-45c7b0251ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8bf41da-8174-4400-b2dd-c4b44f606ca1","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Csepregi_Eva_Mindig_felmerul_hogy_konnyu_volt_nekunk_az_Erdos_miatt_neoton_familia","timestamp":"2018. október. 12. 13:30","title":"Csepregi Éva: „Mindig felmerül, hogy könnyű volt nekünk az Erdős miatt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b14f91-e9ea-4df1-976c-2e99a67bb4eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint már csak Európa középső-keleti része képviseli az elfogadást és a toleranciát. ","shortLead":"Gulyás Gergely szerint már csak Európa középső-keleti része képviseli az elfogadást és a toleranciát. ","id":"20181013_Gulyas_Gergely_Europat_egy_agressziv_es_intolerans_szelsoseg_uralja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5b14f91-e9ea-4df1-976c-2e99a67bb4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f6c733-e9cb-47a9-b7ca-8666993e283d","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Gulyas_Gergely_Europat_egy_agressziv_es_intolerans_szelsoseg_uralja","timestamp":"2018. október. 13. 21:48","title":"Gulyás Gergely: Európát egy agresszív és intoleráns szélsőség uralja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere és a miniszterelnök már másodszor találkozik az egészségügyi államtitkár lemondása és a Kardiológiai Intézetben kirobbant botrány óta. ","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere és a miniszterelnök már másodszor találkozik az egészségügyi államtitkár lemondása és...","id":"20181012_Megint_talalkozott_Orban_es_Kasler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a8fb78-18c4-4706-a9cc-6e47b86e8f46","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Megint_talalkozott_Orban_es_Kasler","timestamp":"2018. október. 12. 14:59","title":"Megint találkozott Orbán és Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]