[{"available":true,"c_guid":"77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Anne Hidalgo, Párizs szocialista főpolgármestere egy vasárnapi lapinterjúban bejelentette, hogy ezen a télen megnyitja a városháza, a kerületi polgármesteri hivatalok, valamint nagyobb középületek dísztermeit hajléktalanok elszállásolására.","shortLead":"Anne Hidalgo, Párizs szocialista főpolgármestere egy vasárnapi lapinterjúban bejelentette, hogy ezen a télen megnyitja...","id":"20181014_Parizsban_megnyitjak_a_kozepuleteket_a_hajlektalanok_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a12b8a-8d31-4797-be41-b906729e17ef","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Parizsban_megnyitjak_a_kozepuleteket_a_hajlektalanok_elott","timestamp":"2018. október. 14. 15:13","title":"Párizsban megnyitják a középületeket a hajléktalanok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9bb8ce-6881-47f9-a8ce-cf58895d5194","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hortobágyi Madárkórházban rendszeresen készítenek műlábat sérült gólyáknak, most egy újabb állat kapott gyakorlólábat. ","shortLead":"A Hortobágyi Madárkórházban rendszeresen készítenek műlábat sérült gólyáknak, most egy újabb állat kapott...","id":"20181013_Atmeneti_mulabat_kapott_egy_serult_golya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b9bb8ce-6881-47f9-a8ce-cf58895d5194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4570a06-e2e5-4091-9563-ef1efa99f026","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Atmeneti_mulabat_kapott_egy_serult_golya","timestamp":"2018. október. 13. 20:19","title":"Átmeneti műlábat kapott egy sérült gólya - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük egy 17 éves fiút zaklatott még évekkel korábban.","shortLead":"Egyikük egy 17 éves fiút zaklatott még évekkel korábban.","id":"20181013_Pedofilbotrany_ket_chilei_biborost_zart_ki_a_papi_rendbol_Ferenc_papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2074d6-7dcf-4893-ad7d-adfc6e273816","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Pedofilbotrany_ket_chilei_biborost_zart_ki_a_papi_rendbol_Ferenc_papa","timestamp":"2018. október. 13. 15:18","title":"Pedofilbotrány: két chilei bíborost zárt ki a papi rendből Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200c664a-532b-4fa5-8a55-70bb5c7b796f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy athéni bravúrral - Görögországban a válogatott még soha nem nyert tétmeccsen - akár a Nemzetek Ligája-csoport élére is ugorhatott volna a magyar válogatott, ha az észt-finn meccsen számunkra kedvező eredmény - hazai győzelem - születik. Azonban minden a lehető legrosszabbul alakult, a magyar csapat kikapott, a finn győzött. Így mindkét nagy ellenfél meglépett, a csoportelsőségért csak akkor lehetnek versenyben a magyarok, ha a görögök és a finnek nagyokat botlanak a következő fordulókban.","shortLead":"Egy athéni bravúrral - Görögországban a válogatott még soha nem nyert tétmeccsen - akár a Nemzetek Ligája-csoport élére...","id":"20181012_Nemzetek_Ligaja_GorogorszagMagyarorszag_00","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200c664a-532b-4fa5-8a55-70bb5c7b796f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b473ae8-86b6-4e13-90fd-0c46f1a32096","keywords":null,"link":"/sport/20181012_Nemzetek_Ligaja_GorogorszagMagyarorszag_00","timestamp":"2018. október. 12. 20:43","title":"Visszavágtak a pesti vereségért: Görögország-Magyarország 1-0 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Ryanair bezárná két bázisát, a pilóták szerint ez a döntés kontraproduktív. ","shortLead":"A Ryanair bezárná két bázisát, a pilóták szerint ez a döntés kontraproduktív. ","id":"20181013_A_pilotak_kiakadtak_a_Ryanair_uj_terven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0e4d99-152a-4dfd-b6a2-745f8e171894","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_A_pilotak_kiakadtak_a_Ryanair_uj_terven","timestamp":"2018. október. 13. 18:43","title":"A pilóták kiakadtak a Ryanair új tervén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beaa6dc6-ddd9-4270-914d-cd764ef4b258","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"George Clooney tequilája és Robbie Williams hangja adta meg a hangulatot.","shortLead":"George Clooney tequilája és Robbie Williams hangja adta meg a hangulatot.","id":"20181013_Eleg_vad_volt_Eugenia_hercegno_eskuvoi_bulija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beaa6dc6-ddd9-4270-914d-cd764ef4b258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450d8c8f-9831-45de-b4f3-7218c689be5d","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Eleg_vad_volt_Eugenia_hercegno_eskuvoi_bulija","timestamp":"2018. október. 13. 11:08","title":"Elég vad volt Eugénia hercegnő esküvői bulija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","shortLead":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","id":"20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee63d19-c91a-457b-902c-1559561cac9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","timestamp":"2018. október. 13. 11:47","title":"Egy Tiborcz Istvánhoz köthető épületben lelt új otthonra Andy Vajna egyik kaszinója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b","c_author":"","category":"elet","description":"Kozmetikumok tisztaságát és hajszárítók biztonságos működését vizsgálták. Az országos ellenőrzés során a 120 különböző kozmetikai termék közül hatot kivontak a forgalomból. ","shortLead":"Kozmetikumok tisztaságát és hajszárítók biztonságos működését vizsgálták. Az országos ellenőrzés során a 120 különböző...","id":"20181013_Szepsegapolasi_termekeket_vont_ki_a_forgalombol_a_fogyasztovedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5c6c01-8f55-4f42-bad6-09a6f7b74ce2","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Szepsegapolasi_termekeket_vont_ki_a_forgalombol_a_fogyasztovedelem","timestamp":"2018. október. 13. 09:39","title":"Szépségápolási termékeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]