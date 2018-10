Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia kemény válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha büntetőintézkedéseket hoznak ellene Dzsamál Hasogdzsi ellenzéki újságíró eltűnése miatt - jelentette vasárnap a közel-keleti ország hivatalos hírügynöksége.","shortLead":"Szaúd-Arábia kemény válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha büntetőintézkedéseket hoznak ellene Dzsamál Hasogdzsi...","id":"20181014_SzaudArabia_makacs_es_valaszcsapast_iger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d530ede-d9e2-4817-89e2-363cd496f344","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_SzaudArabia_makacs_es_valaszcsapast_iger","timestamp":"2018. október. 14. 16:50","title":"Szaúd-Arábia makacs és válaszcsapást ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afdc221f-2957-4f04-bb3b-232e3127e990","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Véletlen?","shortLead":"Véletlen?","id":"20181015_Mikozben_a_rendorseg_a_Kutyapartnal_keresi_Baskyt_addig_Lajosmizse_fideszes_polgarmestere_Basky_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afdc221f-2957-4f04-bb3b-232e3127e990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacb2528-12d8-4eaa-a85e-164da947c0e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Mikozben_a_rendorseg_a_Kutyapartnal_keresi_Baskyt_addig_Lajosmizse_fideszes_polgarmestere_Basky_Andras","timestamp":"2018. október. 15. 12:41","title":"Miközben a rendőrség a Kutyapártnál keresi Baskyt, addig Lajosmizse fideszes polgármestere Basky András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d1e13-f394-4ef0-a4ba-433c3cfd12c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 km/óra helyett 145-tel hajtott, a testvére a helyszínen életét vesztette. ","shortLead":"50 km/óra helyett 145-tel hajtott, a testvére a helyszínen életét vesztette. ","id":"20181016_Vademeles_ittas_vezetes_sofor_testver_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d1e13-f394-4ef0-a4ba-433c3cfd12c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377d2457-a233-41bc-8c0f-4915fdbbb815","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Vademeles_ittas_vezetes_sofor_testver_halal","timestamp":"2018. október. 16. 09:45","title":"Vádat emeltek az ittasan száguldozó sofőr ellen, aki testvére halálát okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec72a32-be81-49e7-b598-f61b487ce7d0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A bajorországi választási eredmény azt mutatja, hogy megállt, vagy legalábbis lelassult a jobboldali radikális populista párt, az Alternatíva Németországért (AfD) előretörése. A zöldek látványos megugrása pedig arra utal, hogy a baloldalon is van alternatívája a fősodorhoz tartozó pártoknak. A DW hírportál szerint pedig az is igaz, hogy ismét kiderült, a német lakosságnak már nagyon elege van a két hagyományos óriáspárt, a CDU/CSU, illetve a szociáldemokraták (SPD) országos szintű koalíciójából. ","shortLead":"A bajorországi választási eredmény azt mutatja, hogy megállt, vagy legalábbis lelassult a jobboldali radikális...","id":"20181015_A_nemeteknek_elege_van_a_nagykoaliciobol__ez_a_fo_uzenete_a_bajororszagi_valasztasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ec72a32-be81-49e7-b598-f61b487ce7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdc8275-77ad-4b4d-aed9-f31218cb3d94","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_A_nemeteknek_elege_van_a_nagykoaliciobol__ez_a_fo_uzenete_a_bajororszagi_valasztasnak","timestamp":"2018. október. 15. 17:24","title":"A bajorok azt üzenték, elegük van a nagykoalícióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc37730-8bf3-4b9a-a8ef-5a62aa42c698","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érkezhet egy meglepetés is a keddi, londoni Huawei-eseményre, és nem a cég okosórájára gondolunk (persze az is bemutatkozik), hanem egy harmadik, játékosoknak szánt, kifejezetten nagy teljesítményű telefonra.","shortLead":"Érkezhet egy meglepetés is a keddi, londoni Huawei-eseményre, és nem a cég okosórájára gondolunk (persze az is...","id":"20181015_huawei_mate20x_gamer_telefon_kiszivargott_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acc37730-8bf3-4b9a-a8ef-5a62aa42c698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41858f9-8903-4032-830a-bce649f6f225","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_huawei_mate20x_gamer_telefon_kiszivargott_kepek","timestamp":"2018. október. 14. 16:03","title":"Igazi fotókon csípték nyakon a Huawei titokzatos harmadik telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1edf648-c0da-41bd-97bd-4c1d417138ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Négy esküvő és egy temetés írója pont így gondolta.","shortLead":"A Négy esküvő és egy temetés írója pont így gondolta.","id":"20181015_El_tudja_kepzelni_hogy_Alan_Rickman_legyen_a_hosszerelmes_Hugh_Grant_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1edf648-c0da-41bd-97bd-4c1d417138ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82af3f6-fe8b-494e-ab49-dd213def6a24","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_El_tudja_kepzelni_hogy_Alan_Rickman_legyen_a_hosszerelmes_Hugh_Grant_helyett","timestamp":"2018. október. 15. 11:14","title":"El tudja képzelni, hogy Alan Rickman legyen a hősszerelmes Hugh Grant helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655bceb3-0036-45a5-862f-073661dbbd19","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Megfigyelte már, hogy vasárnap este nehezebben megy az elalvás? Bizony, a tudomány is számon tartja a vasárnap esti szorongást: jön a hétfő, és már jó előre ránk szakad a jövő hét összes gondja-baja. Mit tehetünk, hogy hétfőre kipihentek legyünk? A vasárnapi alvászavarok 3 lehetséges oka – és megoldásuk.","shortLead":"Megfigyelte már, hogy vasárnap este nehezebben megy az elalvás? Bizony, a tudomány is számon tartja a vasárnap esti...","id":"20181014_Harom_trukk_hogy_megszuntesd_a_vasarnapi_alvaszavarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=655bceb3-0036-45a5-862f-073661dbbd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37731dd2-5a72-4b63-af5e-531bdf67579d","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Harom_trukk_hogy_megszuntesd_a_vasarnapi_alvaszavarokat","timestamp":"2018. október. 14. 18:14","title":"Három trükk, hogy megszüntesd a vasárnapi alvászavarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dca9bc-df09-4667-a367-fbe9d3c8d906","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy szekszárdi önkormányzati képviselő tett feljelentést a Jobbik ellen, a pártvezetés szerint hazugságok a vádak.","shortLead":"Egy szekszárdi önkormányzati képviselő tett feljelentést a Jobbik ellen, a pártvezetés szerint hazugságok a vádak.","id":"20181016_Gyanus_penzmozgasok_miatt_jelentette_fel_egy_volt_tagja_a_Jobbikot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9dca9bc-df09-4667-a367-fbe9d3c8d906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc5a0a2-8673-41c2-b888-ef4c4c79e2cd","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Gyanus_penzmozgasok_miatt_jelentette_fel_egy_volt_tagja_a_Jobbikot","timestamp":"2018. október. 16. 06:18","title":"Gyanús pénzmozgások miatt jelentette fel egy volt tagja a Jobbikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]