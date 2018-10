Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az USA-ban gyártott luxuskategóriás SUV-ban egyszerre akár hét személy is utazhat.","shortLead":"Az USA-ban gyártott luxuskategóriás SUV-ban egyszerre akár hét személy is utazhat.","id":"20181017_bmw_x7_x5_x6_suv_luxus_divatterepjaro_het_ules_dizel_benzin_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da653f-117f-4705-adfd-06748695d9ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_bmw_x7_x5_x6_suv_luxus_divatterepjaro_het_ules_dizel_benzin_hibrid","timestamp":"2018. október. 17. 08:28","title":"Hivatalos: itt a BMW X7, ami mellett még az X5-ös is egy visszafogott divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzintézetek érdekképviseletének nem tetszik a lépés. Pedig legnagyobb tagjának, az OTP-nek a vezetője napközben még nem látott problémát a lakástakarékok megfojtásában.","shortLead":"A pénzintézetek érdekképviseletének nem tetszik a lépés. Pedig legnagyobb tagjának, az OTP-nek a vezetője napközben még...","id":"20181016_A_Bankszovetseg_reagalt_a_lakastakarekok_kinyirasara_meghallja_valaki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f16f8-e8af-4600-b69e-2167a69b619f","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_A_Bankszovetseg_reagalt_a_lakastakarekok_kinyirasara_meghallja_valaki","timestamp":"2018. október. 16. 17:51","title":"A Bankszövetség reagált a lakástakarékok kinyírására, meghallja valaki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33aeaa04-3290-46c0-b6fd-1da491c42a32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koncertek, kiállítás, boksz-Eb: túlzott multifunkcionalitás zavarja az MSZP-t a Duna Aréna működésében, a kormány szerint viszont egyrészt elmúltnyolcév, másrészt az Aréna fenntartja magát. Erről amúgy nem ártana kikérni az ökölvívó-szövetség véleményét sem... A kieső vízfelületek miatt a Dagályt most téliesítik. ","shortLead":"Koncertek, kiállítás, boksz-Eb: túlzott multifunkcionalitás zavarja az MSZP-t a Duna Aréna működésében, a kormány...","id":"20181017_Ujabb_dragulas_Teliesitik_a_Dagalyt_a_Duna_Arena_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33aeaa04-3290-46c0-b6fd-1da491c42a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692837e2-2411-4e3a-b6dc-3c0a5a19493e","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ujabb_dragulas_Teliesitik_a_Dagalyt_a_Duna_Arena_miatt","timestamp":"2018. október. 17. 12:58","title":"Újabb drágulás? Téliesítik a Dagályt a Duna Aréna miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2540e11-8a70-4f81-86c3-9abe18743744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan külön kategória lesz a közlekedési balesetekben a \"Facebook live-ozás\".","shortLead":"Lassan külön kategória lesz a közlekedési balesetekben a \"Facebook live-ozás\".","id":"20181016_facebook_live_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2540e11-8a70-4f81-86c3-9abe18743744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6eec597-212c-4d59-8b59-3b5deb92fba7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_facebook_live_baleset","timestamp":"2018. október. 17. 04:08","title":"Most egy ketrecharcos élőzött autózás közben, nem lett szép vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Londonban mutatták be Stephen Hawking utolsó, Rövid válaszok a nagy kérdésekre című könyvét. A márciusban elhunyt elméleti fizikus számos előrejelzést adott a következő 100 évre vonatkozóan, és kifejtette álláspontját a világ tíz, talán legnehezebb kérdéséről is.","shortLead":"Londonban mutatták be Stephen Hawking utolsó, Rövid válaszok a nagy kérdésekre című könyvét. A márciusban elhunyt...","id":"20181017_stephen_hawking_utolso_uzenete_konyv_rovid_valaszok_a_nagy_kerdesekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524b8182-2724-4855-8b7d-a1d2806e3239","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_stephen_hawking_utolso_uzenete_konyv_rovid_valaszok_a_nagy_kerdesekre","timestamp":"2018. október. 17. 12:03","title":"Stephen Hawking utolsó üzenete: \"Nincs Isten\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google vezetője, Sundar Pichai egy panelbeszélgetésen ismerte be, 2017 óta valóban építik a cenzúrázott keresőt Kínának. A szakember viszont kiállt a projekt mellett.","shortLead":"A Google vezetője, Sundar Pichai egy panelbeszélgetésen ismerte be, 2017 óta valóban építik a cenzúrázott keresőt...","id":"20181016_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd62b3-9217-46cb-9616-072b2cbb0712","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","timestamp":"2018. október. 16. 14:03","title":"Beismerte a Google: tényleg cenzúrázott keresőt épít Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f31d90a-ab36-4544-ad49-2259d79b0378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordalacsony a vízállás a Dunán, Budapestnél 71 éves rekord dőlt meg.","shortLead":"Rekordalacsony a vízállás a Dunán, Budapestnél 71 éves rekord dőlt meg.","id":"20181016_Alacsony_vizallas_Duna_vizszint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f31d90a-ab36-4544-ad49-2259d79b0378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdbc2b8-2c39-48f4-825c-24aa5cc57665","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Alacsony_vizallas_Duna_vizszint","timestamp":"2018. október. 16. 13:36","title":"Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem indul túl jó esélyekkel az LMP hétvégi \"társelnök-választó \"kongresszusán az ex-MSZP-s Demeter Márta, annak ellenére, hogy rajta kívül nincs más jelölt és nincs más, magát politikai ténykedésével észrevétető nő a pártban. A tagság egy része szerint irreleváns, hogy Demeter jó jelölt-e vagy sem, ha nem akarják az utolsó szöget is beverni az LMP koporsójába, akkor muszáj megszavazni őt. Mások szerint viszont éppen ezzel végezné ki magát az LMP. ","shortLead":"Nem indul túl jó esélyekkel az LMP hétvégi \"társelnök-választó \"kongresszusán az ex-MSZP-s Demeter Márta, annak...","id":"20181017_LMP_tisztujito_kongresszus_Demeter_Marta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2904d79-4d67-4adf-bb78-fe6d6e6a8f30","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_LMP_tisztujito_kongresszus_Demeter_Marta","timestamp":"2018. október. 17. 06:30","title":"\"Fatális hiba nem megszavazni a Mártát\" - durva hétvége elé néz az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]