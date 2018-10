Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új fejlesztés simán lepipálja a hagyományos óvszer plusz síkosító párost.","shortLead":"Az új fejlesztés simán lepipálja a hagyományos óvszer plusz síkosító párost.","id":"20181017_Onsikosito_ovszerektol_remelik_a_fertozesek_visszaszorulasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e3f4ff-3e66-4b5b-a2ef-14a0867888ea","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Onsikosito_ovszerektol_remelik_a_fertozesek_visszaszorulasat","timestamp":"2018. október. 17. 10:34","title":"Önsíkosító óvszerektől remélik a fertőzések visszaszorulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kaptak hivatalos e-mailt, de épp úton voltak, mikor elküldték nekik.","shortLead":"Kaptak hivatalos e-mailt, de épp úton voltak, mikor elküldték nekik.","id":"20181018_Az_On_the_Spot_alkotoi_eloszor_a_sajtobol_tudtak_meg_hogy_nincs_folytatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e15d40-737b-4e40-b50b-0258e54818ea","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Az_On_the_Spot_alkotoi_eloszor_a_sajtobol_tudtak_meg_hogy_nincs_folytatas","timestamp":"2018. október. 18. 09:17","title":"Az On the Spot alkotói először a sajtóból tudták meg, hogy nincs folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b4fa9d-9408-454a-a92d-419fa44409f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre egy képviselői kérdésre adott parlamenti válaszból derült fény.","shortLead":"Erre egy képviselői kérdésre adott parlamenti válaszból derült fény.","id":"20181016_Kis_hijan_5_milliard_forinttal_tamogatta_meg_az_uldozott_keresztenyeket_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35b4fa9d-9408-454a-a92d-419fa44409f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8d11ee-18c8-4ca9-a1cb-6167b3a54985","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Kis_hijan_5_milliard_forinttal_tamogatta_meg_az_uldozott_keresztenyeket_a_kormany","timestamp":"2018. október. 16. 22:02","title":"Kis híján 5 milliárd forinttal támogatta az üldözött keresztényeket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szidja a kormány Sorost és Brüsszelt: a magyarok még soha ennyire nem szerették az EU-t, mint most. Az európaiak 48 százaléka pedig erősebb EU-t szeretne, és csak 27 százalékuk gyengébbet. ","shortLead":"Hiába szidja a kormány Sorost és Brüsszelt: a magyarok még soha ennyire nem szerették az EU-t, mint most. Az európaiak...","id":"20181017_Rekordnepszeru_az_EU_a_NERben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f950a7f4-d6c9-4434-ba93-27d8ca3cda11","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Rekordnepszeru_az_EU_a_NERben","timestamp":"2018. október. 17. 10:23","title":"Rekordnépszerű az EU a NER-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde968c3-c64e-4e31-bb35-86d4c98eb18f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181017_Irtson_patkanyt_Super_MarioTarlossal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde968c3-c64e-4e31-bb35-86d4c98eb18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55311f22-ba43-4f30-9fcf-7aafd8c3b6a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Irtson_patkanyt_Super_MarioTarlossal","timestamp":"2018. október. 17. 17:36","title":"Irtson patkányt Super Mario-Tarlóssal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel párhuzamosan az okozott kár értéke is sokat ugrott, a hamisított kártyákkal való trükközés viszont csökkenést mutat. ","shortLead":"Ezzel párhuzamosan az okozott kár értéke is sokat ugrott, a hamisított kártyákkal való trükközés viszont csökkenést...","id":"20181018_bankkartya_csalas_visszaeles_kartyacsalas_hamis_bankkartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98946851-8a49-451c-8a56-ae4539f98c1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_bankkartya_csalas_visszaeles_kartyacsalas_hamis_bankkartya","timestamp":"2018. október. 18. 12:33","title":"Vigyázzon: beindultak a kártyacsalók, egy év alatt megduplázódott a visszaélések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jessikka Aroról azután kezdtek lejárató cikkeket írni, hogy publikálta a Finnországban tevékenykedő orosz trollgyárak működéséről szóló interjúit. A propagandaoldal később már a nő adatait is közzétette az interneten.","shortLead":"Jessikka Aroról azután kezdtek lejárató cikkeket írni, hogy publikálta a Finnországban tevékenykedő orosz trollgyárak...","id":"20181018_22_honap_bortont_kapott_a_finn_tenyfeltaro_ujsagirot_ragalmazo_orosz_propagandaoldal_alapitoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe8f7fd-c0c7-488a-8b83-64dcec1980dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_22_honap_bortont_kapott_a_finn_tenyfeltaro_ujsagirot_ragalmazo_orosz_propagandaoldal_alapitoja","timestamp":"2018. október. 18. 19:05","title":"22 hónap börtönt kapott a finn tényfeltáró újságírót rágalmazó orosz propagandaoldal alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1cf624-b30e-4571-b96c-5a24e71e341f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bűnözők a Napi.hu információi szerint három XII. kerületi utcában vettek értékes lakásokat. A helyi önkormányzat nem tud ilyenről.","shortLead":"A bűnözők a Napi.hu információi szerint három XII. kerületi utcában vettek értékes lakásokat. A helyi önkormányzat nem...","id":"20181018_Luxusingatlanokat_vasarolt_az_ukran_maffia_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1cf624-b30e-4571-b96c-5a24e71e341f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6404eb-7481-4230-a071-3232c611b527","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181018_Luxusingatlanokat_vasarolt_az_ukran_maffia_Budapesten","timestamp":"2018. október. 18. 07:40","title":"Luxusingatlanokat vásárolt az ukrán maffia Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]