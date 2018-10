Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"367513b7-6fa5-405a-9df5-4c4e1fe41bda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Némi hezitálás után a kutyamama és a kölykök is elfogadták a kis jövevényt.","shortLead":"Némi hezitálás után a kutyamama és a kölykök is elfogadták a kis jövevényt.","id":"20181018_Bajos_oroszlanbebit_szoptatott_a_gondos_kutyamama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=367513b7-6fa5-405a-9df5-4c4e1fe41bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0d700e-dd03-414c-a211-4ade39623eda","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Bajos_oroszlanbebit_szoptatott_a_gondos_kutyamama","timestamp":"2018. október. 18. 10:22","title":"Bájos: oroszlánbébit szoptatott a gondos kutyamama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"Soproni Tamás","category":"itthon","description":"Az apátiába süllyedt emberek akkor fognak elmenni szavazni, ha olyan ember kéri a szavazatukat, ha olyan ember jelentkezik vezetni a települést, aki él-hal érte. Vélemény.","shortLead":"Az apátiába süllyedt emberek akkor fognak elmenni szavazni, ha olyan ember kéri a szavazatukat, ha olyan ember...","id":"20181018_Finnyaskodas_helyett_van_mit_tanulni_Puzsertol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf374f29-4923-4674-a9c6-9da2220451be","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Finnyaskodas_helyett_van_mit_tanulni_Puzsertol","timestamp":"2018. október. 18. 11:20","title":"Finnyáskodás helyett: van mit tanulni Puzsértól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az igazi keleti nyitás.","shortLead":"Ez az igazi keleti nyitás.","id":"20181018_Kinaban_terjeszkedne_a_felcsuti_Puskas_Akademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426c734b-a37f-4626-b0af-b974333df1a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Kinaban_terjeszkedne_a_felcsuti_Puskas_Akademia","timestamp":"2018. október. 18. 15:56","title":"Kínában terjeszkedne a felcsúti Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3e1c77-8d01-45db-88a0-ec006199528a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit szupermarketlánc polcokra tette az \"úriember\" csirkés szendvicsét. ","shortLead":"Egy brit szupermarketlánc polcokra tette az \"úriember\" csirkés szendvicsét. ","id":"20181018_Micsoda_idoket_elunk_mar_egy_szendvics_is_lehet_szexista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a3e1c77-8d01-45db-88a0-ec006199528a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25deb15c-ddab-4269-b8a7-0d524effb2c3","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Micsoda_idoket_elunk_mar_egy_szendvics_is_lehet_szexista","timestamp":"2018. október. 19. 08:00","title":"Micsoda időket élünk: már egy szendvics is lehet szexista!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legfeljebb szándéknyilatkozatnak tekinthető az állam költségvetése, az utólagos elszámolás pedig átsiklik a kényes ügyek felett.","shortLead":"Legfeljebb szándéknyilatkozatnak tekinthető az állam költségvetése, az utólagos elszámolás pedig átsiklik a kényes...","id":"20181018_Meg_sem_probalja_magyarazni_a_kormany_miert_nincs_koze_a_koltsegvetesnek_a_valosaghoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afb82ad-b5b2-4185-8d03-0e876afc3d38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Meg_sem_probalja_magyarazni_a_kormany_miert_nincs_koze_a_koltsegvetesnek_a_valosaghoz","timestamp":"2018. október. 18. 12:15","title":"Meg sem próbálja magyarázni a kormány, miért nincs sok köze a költségvetésnek a valósághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d514bf-1145-4e66-85c2-2821beaf235a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"\"Ez nem kacsa?\" – kérdezett vissza egy jogvédő, mikor meghallotta Lázár János ötletét arról, hogy a 2020 után születettek ne vehessenek dohányárut. A dohányzás visszaszorítása fontos, de ilyen különbségtételnek a jogászok szerint nincs alkotmányos alapja. Azt persze kétharmaddal bármikor lehet teremteni.","shortLead":"\"Ez nem kacsa?\" – kérdezett vissza egy jogvédő, mikor meghallotta Lázár János ötletét arról, hogy a 2020 után...","id":"20181018_Turkmenisztanban_Lazarnak_konnyu_dolga_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74d514bf-1145-4e66-85c2-2821beaf235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592b3734-599d-4cb2-8f63-b07fbfe5275c","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Turkmenisztanban_Lazarnak_konnyu_dolga_lenne","timestamp":"2018. október. 18. 19:00","title":"Türkmenisztánban Lázárnak könnyű dolga lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A meglévő szerződések kifutásával fokozatosan csökken majd a lakástakarékok szerepe, a piacra pedig új termékek lépnek majd be.","shortLead":"A meglévő szerződések kifutásával fokozatosan csökken majd a lakástakarékok szerepe, a piacra pedig új termékek lépnek...","id":"20181018_Ezek_a_lakasfinanszirozasi_termekek_lepnek_az_ltpk_helyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9af4f89-08e7-4d99-bf24-d65b3918da94","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181018_Ezek_a_lakasfinanszirozasi_termekek_lepnek_az_ltpk_helyere","timestamp":"2018. október. 18. 09:50","title":"Ezek a lakásfinanszírozási termékek lépnek az ltp-k helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két évet nyernek a tulajdonosok.","shortLead":"Két évet nyernek a tulajdonosok.","id":"20181019_Nem_kell_rohanni_a_kutak_bejelentesevel_valtozik_a_hatarido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7d2dcb-3273-4d40-bc90-c787ee581816","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Nem_kell_rohanni_a_kutak_bejelentesevel_valtozik_a_hatarido","timestamp":"2018. október. 19. 17:20","title":"Nem kell rohanni a kutak bejelentésével, változik a határidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]