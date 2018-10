Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első mínuszokra sokat kell várni Budapesten.","shortLead":"Az első mínuszokra sokat kell várni Budapesten.","id":"20181028_November_elejere_is_marad_a_husz_fok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6577d15d-8d0b-4b25-8115-21b644ad729b","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_November_elejere_is_marad_a_husz_fok","timestamp":"2018. október. 28. 10:39","title":"November elejére is marad a húsz fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki elvitte a kocsmából egy férfi táskáját, ő emiatt csaknem agyonvert egy ártatlan embert.","shortLead":"Valaki elvitte a kocsmából egy férfi táskáját, ő emiatt csaknem agyonvert egy ártatlan embert.","id":"20181028_Tevedesbol_verte_agyon_majnem_az_ismeroset_a_Jozsefvarosban_egy_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c53ded-91f2-40ac-97af-8c5f2c8477fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Tevedesbol_verte_agyon_majnem_az_ismeroset_a_Jozsefvarosban_egy_ferfi","timestamp":"2018. október. 28. 13:07","title":"Tévedésből majdnem agyonverte ismerősét egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af18ab4f-f6f9-44c3-aad0-c7f91ee90b09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megdőlhet a Szerencsejáték Zrt. árbevételi rekordja, főként a sportfogadásnak köszönhetően.","shortLead":"Megdőlhet a Szerencsejáték Zrt. árbevételi rekordja, főként a sportfogadásnak köszönhetően.","id":"20181029_Ket_Puskas_Stadiont_fel_lehetne_epiteni_abbol_amennyi_penzt_a_lottozokban_elkoltenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af18ab4f-f6f9-44c3-aad0-c7f91ee90b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6c0ec4-af05-4f77-9344-da60349558d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Ket_Puskas_Stadiont_fel_lehetne_epiteni_abbol_amennyi_penzt_a_lottozokban_elkoltenek","timestamp":"2018. október. 29. 07:29","title":"Két Puskás-stadiont fel lehetne építeni abból, amennyi pénzt a lottózókban elköltenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt gyűlt össze ennyi tiltakozás.","shortLead":"Egy nap alatt gyűlt össze ennyi tiltakozás.","id":"20181027_1000_pszichologus_irt_mar_ala_a_hajlektalanokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395b965c-4022-4e61-bd57-74723a246036","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_1000_pszichologus_irt_mar_ala_a_hajlektalanokert","timestamp":"2018. október. 27. 12:14","title":"1000 pszichológus írt már alá a hajléktalanokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b98185-6af0-41c4-aed7-f3b3268e4f17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisifú és egy kislány is simán felveszi a tempót a MÁV járatával Nyírmihálydi és Nyíradony között. Ugyanis a Mátészalka-Debrecen vonalon jelenleg 48 sebességkorlátozás van érvényben.","shortLead":"Egy kisifú és egy kislány is simán felveszi a tempót a MÁV járatával Nyírmihálydi és Nyíradony között. Ugyanis...","id":"20181027_Ott_tartunk_hogy_gyerekcsigak_is_felveszik_a_versenyt_a_metaszalkai_vonatot__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50b98185-6af0-41c4-aed7-f3b3268e4f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e024ae-bb51-41c7-8d81-0104d23dd232","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Ott_tartunk_hogy_gyerekcsigak_is_felveszik_a_versenyt_a_metaszalkai_vonatot__video","timestamp":"2018. október. 27. 13:50","title":"Ott tartunk, hogy gyerekcsigák is felveszik a versenyt a métászalkai vonattal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fcf0c5-b9c4-4f75-9cf5-e80423c25fd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hatalmas teherautó-abroncs olyan sokba kerül, hogy meg sem fordul senki fejében, hogy egy kisebb-nagyobb probléma miatt kidobják.","shortLead":"Ez a hatalmas teherautó-abroncs olyan sokba kerül, hogy meg sem fordul senki fejében, hogy egy kisebb-nagyobb probléma...","id":"20181029_a_nap_videoja_igy_javitanak_egy_meregdraga_autogumit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86fcf0c5-b9c4-4f75-9cf5-e80423c25fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1948b4-84e3-4bce-a896-9e0217292529","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_a_nap_videoja_igy_javitanak_egy_meregdraga_autogumit","timestamp":"2018. október. 29. 08:21","title":"A nap videója: így javítanak egy méregdrága autógumit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb5fbb7-6bcf-4ef4-92ef-abc101d8a653","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lelógó vezetékbe nyúlkáltak az ormányosok.","shortLead":"Lelógó vezetékbe nyúlkáltak az ormányosok.","id":"20181028_Aram_utott_agyon_het_elefantot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fb5fbb7-6bcf-4ef4-92ef-abc101d8a653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71d9420-c56b-4a8c-85ce-6ccd796faab1","keywords":null,"link":"/elet/20181028_Aram_utott_agyon_het_elefantot","timestamp":"2018. október. 28. 17:38","title":"Áram ütött agyon hét elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25f36b3-afce-43f3-ba9b-9b491ee87e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A téli és nyári időszámítást 1916-ban, először a világon az Osztrák–Magyar Monarchia és a Német Császárság egyszerre vezette be takarékossági célokkal. Százhárom évvel a bevezetés után most úgy tűnik, hogy az óraállítás megszűnik, ha az uniós döntéshozó testületek véglegesítik a javaslatot. A minősített elektronikus aláírás- és időbélyeg-szolgáltató Netlock szerint a váltás a komoly problémákat is okozhat az informatikai rendszerekben.","shortLead":"A téli és nyári időszámítást 1916-ban, először a világon az Osztrák–Magyar Monarchia és a Német Császárság egyszerre...","id":"20181029_teli_nyari_idoszamitas_eltorlese_y2k_netlock_szamitogepek_oraja_informatikai_rendszerek_atallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c25f36b3-afce-43f3-ba9b-9b491ee87e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05acd0f7-6898-4edb-b867-179b6a75df26","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_teli_nyari_idoszamitas_eltorlese_y2k_netlock_szamitogepek_oraja_informatikai_rendszerek_atallas","timestamp":"2018. október. 29. 08:03","title":"Káosz lesz, leállnak a számítógépek? Krízishelyzetet okozhat az óraátállítás eltörlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]