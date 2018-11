Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d84e41d0-3a7d-419a-83a5-b6e50478da21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még kérdéses, melyik cég mondhatja el majd magáról, hogy kiadta a világ első 5G-s telefonját, mindenesetre a OnePlus szinte biztos abban, hogy Európában ezt ő teszi meg elsőként.","shortLead":"Egyelőre még kérdéses, melyik cég mondhatja el majd magáról, hogy kiadta a világ első 5G-s telefonját, mindenesetre...","id":"20181103_oneplus_elso_5g_telefon_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d84e41d0-3a7d-419a-83a5-b6e50478da21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92018b5f-2287-471d-adee-a39e806c30f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_oneplus_elso_5g_telefon_android","timestamp":"2018. november. 03. 08:03","title":"Ez a mobilgyártó azt állítja, ő adja majd az első 5G-s telefont Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73197f68-8e85-4941-9fec-393073b5f30d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már a hosszú hétvége első napján, mindenszentek ünnepén több százezer látogatóra számít a temetőkben a Budapesti Temetkezési Intézet.","shortLead":"Már a hosszú hétvége első napján, mindenszentek ünnepén több százezer látogatóra számít a temetőkben a Budapesti...","id":"20181101_Halottak_napja_tobb_szazezer_latogatora_szamitanak_a_budapesti_temetokben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73197f68-8e85-4941-9fec-393073b5f30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4424a8-48ac-4d5e-ac66-ffacd76679c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Halottak_napja_tobb_szazezer_latogatora_szamitanak_a_budapesti_temetokben","timestamp":"2018. november. 01. 18:37","title":"Halottak napja: több százezer látogatóra számítanak a budapesti temetőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64f1f13-ac96-499f-8ae2-3300f6eee22b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A közösségi médiában könnyen kiadják a dühüket, kampányokat szerveznek, aktívak - ám amikor el kellene menni voksolni, már egyáltalán nem annyira tevékenyek. 