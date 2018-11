Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69e94d75-050b-4749-91aa-284882b7eb80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung legerősebb mobilját, a Note9-et már korábban összevetették a legerősebb iPhone-nak számító Xs Max erejével, az androidos csúcsgép ellen azonban most az iPhone XR-t is bevetették.","shortLead":"A Samsung legerősebb mobilját, a Note9-et már korábban összevetették a legerősebb iPhone-nak számító Xs Max erejével...","id":"20181105_samsung_galaxy_note9_apple_iphone_xr_sebessegteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69e94d75-050b-4749-91aa-284882b7eb80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d5d308-2872-4459-ba1c-8f66365c21d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_samsung_galaxy_note9_apple_iphone_xr_sebessegteszt","timestamp":"2018. november. 05. 10:33","title":"Ezzel nem fog eldicsekedni a Samsung: a legolcsóbb új iPhone-tól is kikapott a Note9 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fb885c-037a-467c-a1be-87cb003bf6ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Attól, hogy a méhek hányják össze, az is csak cukor.","shortLead":"Attól, hogy a méhek hányják össze, az is csak cukor.","id":"20181106_Rossz_hir_nem_is_olyan_egeszseges_a_mez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32fb885c-037a-467c-a1be-87cb003bf6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f0e5cc-abbf-4a8e-a7fd-001e9ce7f905","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Rossz_hir_nem_is_olyan_egeszseges_a_mez","timestamp":"2018. november. 06. 09:22","title":"Rossz hír: nem is olyan egészséges a méz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikai zsarolás, LMP-s játszma és gondatlanság: a Fidesz hamar megtalálta a szemétkáosz okát. A Zöld Híd felügyelőbizottsága szerint viszont semmilyen téves és jogtalan döntés nem történt.","shortLead":"Politikai zsarolás, LMP-s játszma és gondatlanság: a Fidesz hamar megtalálta a szemétkáosz okát. A Zöld Híd...","id":"20181105_Szemetbotrany_a_Zold_Hid_felugyelobizottsaga_nem_talalt_hibat_a_ceg_megis_kegyvesztett_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d88ca1-69a5-41bf-8a28-c451258a3d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Szemetbotrany_a_Zold_Hid_felugyelobizottsaga_nem_talalt_hibat_a_ceg_megis_kegyvesztett_lett","timestamp":"2018. november. 05. 15:02","title":"Szemétbotrány: a Zöld Híd felügyelőbizottsága nem talált hibát, a cég mégis kegyvesztett lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34618f93-b3f7-41a1-8e0d-77ce68b4f49e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Februárban kezdődhet az érdemi eljárás a Magyarok Nyilai ügyében.","shortLead":"Februárban kezdődhet az érdemi eljárás a Magyarok Nyilai ügyében.","id":"20181106_Megint_elnapoltak_Budahazy_targyalasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34618f93-b3f7-41a1-8e0d-77ce68b4f49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96fcbc5-4097-46c7-8db8-1a7252da86d2","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Megint_elnapoltak_Budahazy_targyalasat","timestamp":"2018. november. 06. 12:09","title":"Megint elnapolták Budaházy tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1522d2d-3a04-472d-bf1f-8ea9b6d50109","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Emelt karosszériával, de összkerékhajtás nélkül támad az orosz gyártó legfrissebb újdonsága.","shortLead":"Emelt karosszériával, de összkerékhajtás nélkül támad az orosz gyártó legfrissebb újdonsága.","id":"20181105_uj_divatterepjarot_dobott_piacra_a_lada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1522d2d-3a04-472d-bf1f-8ea9b6d50109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff663dfd-6c08-4fa5-8235-0e407c94cd2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_uj_divatterepjarot_dobott_piacra_a_lada","timestamp":"2018. november. 05. 08:21","title":"Új divatterepjárót dobott piacra a Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók megfékezték a lángokat.","shortLead":"A tűzoltók megfékezték a lángokat.","id":"20181105_Tuz_volt_egy_zugloi_lakasban_egy_ember_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a457886-f46c-458e-9221-fdd7f0248b68","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Tuz_volt_egy_zugloi_lakasban_egy_ember_meghalt","timestamp":"2018. november. 05. 14:53","title":"Tűz volt egy zuglói lakásban, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289773e5-5096-49b5-9d74-2ac86fb769ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"India nemzeti állatának elpusztítása védett területen bűncselekménynek számít, ezért a hatóságok feljelentést tettek az ügyben.","shortLead":"India nemzeti állatának elpusztítása védett területen bűncselekménynek számít, ezért a hatóságok feljelentést tettek...","id":"20181105_Tigris_traktor_India","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=289773e5-5096-49b5-9d74-2ac86fb769ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eeb42e4-9c35-4696-9588-d25b1a1d1962","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Tigris_traktor_India","timestamp":"2018. november. 05. 10:57","title":"Traktorral tapostak agyon egy tigrist, mert megölt egy férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy világkupa-állomáson nyertek világcsúccsal a magyar gyorskorcsolyázók. ","shortLead":"Egy világkupa-állomáson nyertek világcsúccsal a magyar gyorskorcsolyázók. ","id":"20181105_Vilagcsucsot_ment_a_magyar_ferfi_gyorskorcsolyavalto_Calgaryban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b2d59c-6771-4d6a-9c67-32267a597f3f","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Vilagcsucsot_ment_a_magyar_ferfi_gyorskorcsolyavalto_Calgaryban","timestamp":"2018. november. 05. 09:17","title":"Világcsúcsot ment a magyar férfi gyorskorcsolya-váltó Calgaryban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]