Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Curtis egy dalszövegben is megörökítette a Majkával való szakításukat. ","shortLead":"Curtis egy dalszövegben is megörökítette a Majkával való szakításukat. ","id":"20181106_Curtis_Majkarol_Szamomra_o_mar_nem_letezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ae2b76-d33d-4f65-ab1f-9b4b34aea284","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Curtis_Majkarol_Szamomra_o_mar_nem_letezik","timestamp":"2018. november. 06. 08:41","title":"Curtis Majkáról: \"Számomra ő már nem létezik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb ugrásokat ezúttal is néhány kormánykedvenc állami és magáncég produkálta, de nélkülük is figyelemre méltó növekedést értek el tavaly a legnagyobb árbevételű cégek.","shortLead":"A legnagyobb ugrásokat ezúttal is néhány kormánykedvenc állami és magáncég produkálta, de nélkülük is figyelemre méltó...","id":"20181107_HVG_TOP_500_ahol_499en_nezik_a_Mol_olajos_hatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0271b350-4468-41cc-a4a0-472143635561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_HVG_TOP_500_ahol_499en_nezik_a_Mol_olajos_hatat","timestamp":"2018. november. 07. 15:16","title":"HVG TOP 500: ahol 499-en nézik a Mol olajos hátát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert mi mást, ha nem bevándorlóországot akar csinálni Magyarországból.","shortLead":"Mert mi mást, ha nem bevándorlóországot akar csinálni Magyarországból.","id":"20181106_kovacs_zoltan_kormanyszovivo_guy_verhofstadt_bevandorlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3217994-698a-40d2-868d-1f7cbc3e7630","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_kovacs_zoltan_kormanyszovivo_guy_verhofstadt_bevandorlas","timestamp":"2018. november. 06. 16:26","title":"Kovács Zoltán megint megtalálta Guy Verhofstadtot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vásárolnak egyre többet a magyarok, egyre nagyobb a baj a bolti munkaerőhiány miatt.","shortLead":"Hiába vásárolnak egyre többet a magyarok, egyre nagyobb a baj a bolti munkaerőhiány miatt.","id":"20181107_Agyondolgoztatott_kepzetlen_boltosokra_panaszkodnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6d839a-6cad-45d4-8532-a7cecb4f9abb","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Agyondolgoztatott_kepzetlen_boltosokra_panaszkodnak","timestamp":"2018. november. 07. 06:42","title":"Agyondolgoztatott, képzetlen boltosokra panaszkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rab azt állítja: a lány holtteste egy olyan bandához kerülhetett, akik nyom nélkül eltüntetnek bárkit.","shortLead":"Egy rab azt állítja: a lány holtteste egy olyan bandához kerülhetett, akik nyom nélkül eltüntetnek bárkit.","id":"20181107_Bors_Krematoriumban_egethettek_el_VV_Fanni_holttestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b790c13c-38d7-47d4-821d-347bdb0f9aed","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Bors_Krematoriumban_egethettek_el_VV_Fanni_holttestet","timestamp":"2018. november. 07. 08:07","title":"Bors: Krematóriumban égethették el VV Fanni holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9f8c56-3932-434d-a059-10a40a7a49f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább bővül a Mészáros család csárdája.","shortLead":"Tovább bővül a Mészáros család csárdája.","id":"20181107_Az_orszag_egyik_legnagyobb_kamionparkoloja_lesz_Meszaros_Lorince","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9f8c56-3932-434d-a059-10a40a7a49f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0070ac90-8f24-4418-8f4c-76f51b98b877","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Az_orszag_egyik_legnagyobb_kamionparkoloja_lesz_Meszaros_Lorince","timestamp":"2018. november. 07. 05:46","title":"Az ország egyik legnagyobb kamionparkolója lesz Mészáros Lőrincé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0e626d-36ac-4dc3-9727-3901d25d3b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok tovább kutatnak, az egyik szomszédos házat omlásveszély miatt le kellett bontani.","shortLead":"A hatóságok tovább kutatnak, az egyik szomszédos házat omlásveszély miatt le kellett bontani.","id":"20181106_Ujabb_holttesteket_talaltak_az_osszeomlott_marseillei_hazak_romjai_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa0e626d-36ac-4dc3-9727-3901d25d3b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcffd400-85d0-4c2b-9bbd-909d178389f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Ujabb_holttesteket_talaltak_az_osszeomlott_marseillei_hazak_romjai_alatt","timestamp":"2018. november. 06. 18:37","title":"Újabb holttesteket találtak az összeomlott marseille-i házak romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b085c342-398c-43f0-af3d-1aa38c85a9a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosnak tartja a Google a nemrégiben bemutatott kijelzős okoshangszórót, a Google Home Hubot is, ám egy ismert fehérkalapos hacker erről másként vélekedik.","shortLead":"Biztonságosnak tartja a Google a nemrégiben bemutatott kijelzős okoshangszórót, a Google Home Hubot is, ám egy ismert...","id":"20181107_jerry_gamblin_biztonsagi_kutato_google_home_hub_platform_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b085c342-398c-43f0-af3d-1aa38c85a9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db9c5a7-c5b2-4fe6-b99f-7447109c8028","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_jerry_gamblin_biztonsagi_kutato_google_home_hub_platform_sebezhetoseg","timestamp":"2018. november. 07. 15:03","title":"Még a hackert is sokkolta a Google otthoni okosságának sebezhetősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]