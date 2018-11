Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Azt elismeri, hogy az éjszakán, amikor a baba megsérült, ő vigyázott rá. A vádakat viszont tagadja. A vádakat viszont tagadja. 12 napos csecsemő megerőszakolásával vádolnak egy északír férfit A tanács szerint ezért nem sértették meg a szoptató anyákat, de a határozat végén megjegyzik, ízléstelen volt az egész. Harsányi Levente és Szabó Győző a Petőfi Rádióban beszélgettek a szoptatásról. A tanács szerint ezért nem sértették meg... Alpári stílusban osztályozták a női melleket a közrádióban, a Médiatanács nem talált problémát Az "egyszer használatos", vagyis a "single-use" kifejezés gyakorisága 2013 óta megnégyszereződött a közbeszédben. A brit Collins szótár idén is megválasztotta az év szavát. Az "egyszer használatos", vagyis a "single-use" kifejezés... Az "egyszer használatos" lett az év szava Nyíltan, minden gátlás és kötöttség nélkül adott leírást egy helyi fideszes politikus arról, hogyan működhetett a Simonka-birodalom. Takács Ferenc tótkomlósi képviselő azután írt hosszú bejegyzést a Facebookon, hogy négy év nyomozás után a legfőbb ügyész Polt Péter indítványozta fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. Egy fideszes nyíltan megmondta, mit gondol a Simonka-ügyről, és bár figyelmeztették, nem hallgat el A Mars – Utunk a vörös bolygóra második évadjával folytatódik novemberben. Több mint háromszáz fős stáb dolgozott a Mars-bázissá alakított Korda Stúdióban a National Geographic nagyszabású sorozatán. Indul a National Geographic sorozata, amit Magyarországon forgattak Interjú. Gátlástalan NER-lovag, a privatizáció során meggazdagodott baloldali oligarcha és a milliárdosok inasává lett pedagógus – fájóan ismerős alakokat zár össze egy alpesi villába a hatalom pusztító természetéről szóló új regényében Kepes András. Az író-tévés szerint nincs veszélyben a nyugati kultúra, csak egyes csoportok politikai érdeke diktálja, hogy propagandacélból ennek az ellenkezőjét állítsák. Hogy jön ide a pornográfia? Miért néma a próféta? Lehet-e még érvekkel meggyőzni embereket? Kepes András: "Az a király, akinek nincs bolondja, maga bolondul meg"