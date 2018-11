Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő a magyarországi euró esélyeiről is beszélt.","shortLead":"A magyar kormányfő a magyarországi euró esélyeiről is beszélt.","id":"20181109_Orban_Mostantol_csak_keleti_devizaban_bocsatunk_ki_devizakotvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f03354c-6e7a-4852-a9c6-9eec99c36371","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Orban_Mostantol_csak_keleti_devizaban_bocsatunk_ki_devizakotvenyt","timestamp":"2018. november. 09. 12:13","title":"Orbán: Mostantól csak keleti devizában bocsátunk ki devizakötvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron még csak sejteni lehetett, mostanra azonban a teszteket is elkezdte a Google: olyan funkciót épített a Google Térképbe, ami valós időben jelzi a baleseteket és a sebességmérést. Mi lesz így a Waze-zel?","shortLead":"A nyáron még csak sejteni lehetett, mostanra azonban a teszteket is elkezdte a Google: olyan funkciót épített a Google...","id":"20181108_google_maps_google_terkep_waze_baleset_sebessegmeres_traffipax_kozlekedes_navigacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6b7b23-bf4c-41a1-a2f6-e99409fd8791","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_google_maps_google_terkep_waze_baleset_sebessegmeres_traffipax_kozlekedes_navigacio","timestamp":"2018. november. 08. 09:03","title":"Rég nem jött már ilyen hasznos új funkció a Google Térképbe, mint ami most érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feltüntetnék az élelmiszereken, hogy ehetik-e vegák és vegánok.","shortLead":"Feltüntetnék az élelmiszereken, hogy ehetik-e vegák és vegánok.","id":"20181107_Indulhat_a_vegak_alairasgyujtese_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7150a2c3-bc03-44a5-891d-e62e5cf74730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Indulhat_a_vegak_alairasgyujtese_az_EUban","timestamp":"2018. november. 07. 14:17","title":"Indulhat a vegák aláírásgyűjtése az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína állami sajtóügynöksége olyan, kizárólag gép által irányított hírolvasókkal kezdett kísérletezni, akik 24 órát is képesek a monitor előtt tölteni, anélkül, hogy elfáradnának. ","shortLead":"Kína állami sajtóügynöksége olyan, kizárólag gép által irányított hírolvasókkal kezdett kísérletezni, akik 24 órát is...","id":"20181109_hszinhua_hirugynokseg_szello_istvan_hirados_hirolvaso_mesterseges_intelligencia_videohamisito_szoftver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c20d6e5-94ca-4118-9b5d-8563a2c65ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_hszinhua_hirugynokseg_szello_istvan_hirados_hirolvaso_mesterseges_intelligencia_videohamisito_szoftver","timestamp":"2018. november. 09. 12:03","title":"Kína megcsinálta soha el nem fáradó Szellő Istvánját: a mesterséges intelligencia mondja a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1aaa2b-8aef-4e87-8148-9c783eda0a54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bhutáni ikreket Ausztráliában operálták meg, és az orvosok szerint a lányoknak jó esélyük van arra, hogy teljesen felépüljenek.","shortLead":"A bhutáni ikreket Ausztráliában operálták meg, és az orvosok szerint a lányoknak jó esélyük van arra, hogy teljesen...","id":"20181109_Sziami_ikerlanyokat_valasztottak_szet_az_orvosok_egy_hatoras_mutettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a1aaa2b-8aef-4e87-8148-9c783eda0a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c6e775-4f3f-40bd-9041-7d3c8eb36e18","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Sziami_ikerlanyokat_valasztottak_szet_az_orvosok_egy_hatoras_mutettel","timestamp":"2018. november. 09. 12:12","title":"Sziámi ikerlányokat választottak szét az orvosok egy hatórás műtéttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d97d457-fbd4-4bbf-8f32-115140be1bc7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mindenkivel előfordul, hogy elfelejti valakinek a nevét. Pedig nem lehetetlen megjegyezni őket: a következő két egyszerű, de hatékony módszer segíthet ebben.","shortLead":"Mindenkivel előfordul, hogy elfelejti valakinek a nevét. Pedig nem lehetetlen megjegyezni őket: a következő két...","id":"20181108_nevmemoria_fejlesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d97d457-fbd4-4bbf-8f32-115140be1bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fee3c1-e53b-4e22-ac9d-c84907330e38","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181108_nevmemoria_fejlesztese","timestamp":"2018. november. 08. 13:15","title":"Nem tudja megjegyezni a neveket? Ez a szuper módszer segíthet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f71aa9-a828-4580-9012-d55a1f18cfb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított az Alza.hu Kft.-vel szemben, a cég közleményben védi magát.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított az Alza.hu Kft.-vel szemben, a cég közleményben védi...","id":"20181107_alzahu_learazas_black_friday_gazdasagi_versenyhivatal_versenyfelugyeleti_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32f71aa9-a828-4580-9012-d55a1f18cfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1ff424-f51e-4bec-941d-9e4eb8dc6cb6","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_alzahu_learazas_black_friday_gazdasagi_versenyhivatal_versenyfelugyeleti_eljaras","timestamp":"2018. november. 07. 20:34","title":"Reagált a gyanús leárazást hirdető webshop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs bővebb tájékoztatás, csak annyi, hogy bűncselekmény hiányában megszűnt a nyomozás.","shortLead":"Nincs bővebb tájékoztatás, csak annyi, hogy bűncselekmény hiányában megszűnt a nyomozás.","id":"20181107_Titkolja_a_rendorseg_kihallgattake_barkit_is_Eliosugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdd84c-aa0a-4a21-a92f-e9eb1205d815","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Titkolja_a_rendorseg_kihallgattake_barkit_is_Eliosugyben","timestamp":"2018. november. 07. 13:22","title":"Titkolja a rendőrség, kihallgattak-e bárkit is Elios-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]