Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Modellt vált az egyetem, elszakadnak az államtól. De a működéshez pénz kell, évi akár 14 milliárd forint.","shortLead":"Modellt vált az egyetem, elszakadnak az államtól. De a működéshez pénz kell, évi akár 14 milliárd forint.","id":"20181110_MOLreszvenyekkel_indulhat_az_atalakitott_Corvinus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74934640-57cd-4ec5-8ad0-2066a87df6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_MOLreszvenyekkel_indulhat_az_atalakitott_Corvinus","timestamp":"2018. november. 10. 10:20","title":"Mol-részvényekkel indulhat az átalakított Corvinus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kkv","description":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek interjúban arról is beszélt, miért nem bánja, hogy kemény vezetőnek tartják, és arról is, hogy miért nem érzi úgy, hogy - volt malévosként - ő ásta meg a Malév sírját.","shortLead":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek...","id":"20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e992fa8-80fc-429e-80af-3a547c81789c","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","timestamp":"2018. november. 09. 17:30","title":"Váradi József Wizz Air-alapító: Senki nem ülne a repülőgépen, amelyet én vezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fe464e-91ee-42df-931d-2b70084ba578","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több száz, esetenként közel másfél ezer forintos kuponokat osztogat a Google. Az utalványokat fizetős alkalmazások – így akár ingyenes – beszerzésére lehet felhasználni.","shortLead":"Több száz, esetenként közel másfél ezer forintos kuponokat osztogat a Google. Az utalványokat fizetős alkalmazások –...","id":"20181109_google_play_store_aruhaz_ingyen_penz_kupon_alkalmazas_vasarlas_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81fe464e-91ee-42df-931d-2b70084ba578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c996d82-b5fd-432d-a54f-22544253c568","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_google_play_store_aruhaz_ingyen_penz_kupon_alkalmazas_vasarlas_android","timestamp":"2018. november. 09. 19:03","title":"Androidos? Nézze csak meg a telefonját, lehet, hogy kapott egy 560-1400 forintos utalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b9fc9d-debc-4747-9e98-ee555861c705","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A toplista élén egy Hyundai tanyázik, mellyel valós felhasználási körülmények mellett 400 kilométernél többet lehet megtenni egy feltöltéssel.","shortLead":"A toplista élén egy Hyundai tanyázik, mellyel valós felhasználási körülmények mellett 400 kilométernél többet lehet...","id":"20181110_nem_a_mesebeli_gyari_adatok_hanem_a_gyakorlat_szerinti_leghosszabb_hatotavu_villanyautok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59b9fc9d-debc-4747-9e98-ee555861c705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3502596-d641-48d9-a6d1-eaf6cb941650","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_nem_a_mesebeli_gyari_adatok_hanem_a_gyakorlat_szerinti_leghosszabb_hatotavu_villanyautok","timestamp":"2018. november. 10. 08:21","title":"Hagyjuk a mesebeli gyári adatokat, ezek a leghosszabb hatótávú villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3fff8b-3ba3-4e79-ae4c-52c1f416e2f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mellkas felvágása nélkül helyeznek be egy eszközt, amely megakadályozza, hogy az esetlegesen képződő vérrögök az agyba jussanak, és érelzáródást idézzenek elő.","shortLead":"A mellkas felvágása nélkül helyeznek be egy eszközt, amely megakadályozza, hogy az esetlegesen képződő vérrögök...","id":"20181109_Ujfajta_eljarassal_segithetnek_a_jovoben_a_szivritmuszavaros_betegeken_magyar_orvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff3fff8b-3ba3-4e79-ae4c-52c1f416e2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8d8914-2dd1-4bd2-bac5-7cbac6e59a55","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Ujfajta_eljarassal_segithetnek_a_jovoben_a_szivritmuszavaros_betegeken_magyar_orvosok","timestamp":"2018. november. 09. 19:37","title":"Újfajta eljárással segíthetnek a jövőben a szívritmuszavaros betegeken magyar orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98af4d6-90f2-4fa6-85e6-b0ecca3159eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben egyes fontos területeken alig marad, aki dolgozzon, sorra nevezik ki a miniszteri biztosokat.","shortLead":"Miközben egyes fontos területeken alig marad, aki dolgozzon, sorra nevezik ki a miniszteri biztosokat.","id":"20181109_Sorra_rugjak_ki_a_koztisztviseloket_kozben_miniszteri_biztosbol_egyre_tobb_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d98af4d6-90f2-4fa6-85e6-b0ecca3159eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c6df11-add1-465a-a0f1-320771687edf","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Sorra_rugjak_ki_a_koztisztviseloket_kozben_miniszteri_biztosbol_egyre_tobb_van","timestamp":"2018. november. 09. 21:50","title":"Sorra rúgják ki a köztisztviselőket, közben miniszteri biztosból egyre több van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Kánikulában kiszámlázott fűtésdíj, üres lakásban „elfolyó” víz miatt aggódnak egy szegedi nyugdíjaspark lakói, akik szerint jövőre alapdíjemelés is jöhet, amit egyelőre elnapoltak. A kormányhivatalhoz fordultak, ott mindent rendben találtak, legalábbis azt, amit volt hatáskörük megvizsgálni, ugyanis a vállalkozás nem kért, és így nem is kapott semmiéle szociális tevékenységre engedélyt, magyarul, egy tisztán magánvállalkozásról van szó. A tulajdonos szerint lejáratás indult ellenük, az idősek viszont pert fontolgatnak.","shortLead":"Kánikulában kiszámlázott fűtésdíj, üres lakásban „elfolyó” víz miatt aggódnak egy szegedi nyugdíjaspark lakói, akik...","id":"20181109_Perre_mennek_a_nyugdijasok_szerintuk_csunyan_atvagjak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952d2d80-3ad3-4941-9eaf-395838257319","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Perre_mennek_a_nyugdijasok_szerintuk_csunyan_atvagjak_oket","timestamp":"2018. november. 09. 14:36","title":"Perre mennek a luxuslakóparkos nyugdíjasok, szerintük csúnyán átvágják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere beszédet tartott az egészségügyi és oktatási díjak átadásán, amelyben nem kisebbeket álított, minthogy a magyar kultúra hagyománya a megértés és a menekülők segítése.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere beszédet tartott az egészségügyi és oktatási díjak átadásán, amelyben nem kisebbeket...","id":"20181109_Kasler_A_magyar_kultura_hagyomanya_a_tolerancia_a_menekulok_es_raszorulok_segitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af53e2c-4d65-404e-8285-a110f082b084","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Kasler_A_magyar_kultura_hagyomanya_a_tolerancia_a_menekulok_es_raszorulok_segitese","timestamp":"2018. november. 09. 10:15","title":"Kásler: A magyar kultúra hagyománya a tolerancia, a menekülők és rászorulók segítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]