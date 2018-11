Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c247dd8d-7b61-4d7a-bb83-c881906e79c1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Nincs azzal baj, ha valaki a középkategóriából próbál prémiumborokkal a piacra lépni – vallja Varga Péter, aki 25 év alatt az ország egyik legnagyobb pincészetét építette fel. Kalandos történet a rendszerváltás vadkapitalizmusától a 2020-as évek bordivatjáig.","shortLead":"Nincs azzal baj, ha valaki a középkategóriából próbál prémiumborokkal a piacra lépni – vallja Varga Péter, aki 25 év...","id":"20181111_varga_pinceszet_cegportre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c247dd8d-7b61-4d7a-bb83-c881906e79c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c747f22-1f85-467c-b626-4230f9160568","keywords":null,"link":"/kkv/20181111_varga_pinceszet_cegportre","timestamp":"2018. november. 11. 10:00","title":"A gorbacsovi száraztörvénytől a borlaborig: a Varga pincészet kalandos negyedszázada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f548f4-34ba-457d-808b-80624c06d3ba","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"Ennek az országnak nem Orbán Viktor a problémája – legalábbis Vona Gábor szerint. A Jobbik volt elnöke újabb elemzést írt arról, hogyan látja a jelenlegi politikai helyzetet. Úgy fogalmazott: 20-30 évenként a nemzet egyik fele fizikailag és/vagy lelkileg megroppantja a másikat. Úgy fogalmazott: ez az ország a bosszú országa.","shortLead":"Ennek az országnak nem Orbán Viktor a problémája – legalábbis Vona Gábor szerint. A Jobbik volt elnöke újabb elemzést...","id":"20181110_A_bosszu_orszaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8f548f4-34ba-457d-808b-80624c06d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e369e6b-0ef6-48e2-9685-f44a8b46b679","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_A_bosszu_orszaga","timestamp":"2018. november. 10. 12:35","title":"Vona Gábor lebontaná a falakat a \"bosszú országában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64fec75-291e-46d2-8f90-d3eb0368bb82","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"itthon","description":"Az átmeneti szállókon élő hajléktalanok nem esnek a rendőrség látóterébe, mégsem tolonganak a közterületekről kitiltott emberek bebocsátásra.","shortLead":"Az átmeneti szállókon élő hajléktalanok nem esnek a rendőrség látóterébe, mégsem tolonganak a közterületekről kitiltott...","id":"201845__hajlektalanellatas__atmeneti_szallo__utcai_szolgalat__fedelkereso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d64fec75-291e-46d2-8f90-d3eb0368bb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaa643b-be1c-418f-b75c-368c6344bfa0","keywords":null,"link":"/itthon/201845__hajlektalanellatas__atmeneti_szallo__utcai_szolgalat__fedelkereso","timestamp":"2018. november. 11. 10:30","title":"Amit most tesznek a hajléktalanokkal, az még mélyebbre lökheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi dohányboltban cigarettán kívül már alkoholt is árulnak.","shortLead":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi...","id":"20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9af2124-7996-47c6-bed5-569c765743ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:11","title":"Kocsma lett a dohányboltból Békásmegyeren, háborognak a lakók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, nem lesz nagy felhajtás, külföldi vendég. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem lesz nagy felhajtás, külföldi vendég. ","id":"20181110_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_megnyito_ujpest_fc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb28c1-8c93-44cf-9fa1-16087abed889","keywords":null,"link":"/sport/20181110_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_megnyito_ujpest_fc","timestamp":"2018. november. 10. 12:42","title":"Megvan, ki ellen játszik a Vidi új stadionja avatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","shortLead":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","id":"20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93364ad5-b335-4e49-b45c-7742c800f3ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","timestamp":"2018. november. 10. 09:03","title":"Akkora jéghegy szakadt le az Antarktiszról, mint fél Budapest – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét legviccesebb rajza jelent meg a Politico brüsszeli hírportálon.","shortLead":"A hét legviccesebb rajza jelent meg a Politico brüsszeli hírportálon.","id":"20181110_Karikatura_olasz_zaszlot_tarto_nacionalistanak_latja_Orbant_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fd4520-ea88-4919-ab91-592c738fffe1","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Karikatura_olasz_zaszlot_tarto_nacionalistanak_latja_Orbant_Trump","timestamp":"2018. november. 10. 14:50","title":"Karikatúra: olasz zászlót tartó nacionalistának látja Orbánt Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vöröskereszt szerint mára veszélyesebb a helyzet, mint volt.","shortLead":"A Vöröskereszt szerint mára veszélyesebb a helyzet, mint volt.","id":"20181110_Nem_valt_be_a_kormany_szamitasa_nem_a_szallokra_mentek_a_hajlektalanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3263912-37ea-44b0-8c49-2ef2e37776ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Nem_valt_be_a_kormany_szamitasa_nem_a_szallokra_mentek_a_hajlektalanok","timestamp":"2018. november. 10. 08:30","title":"Nem vált be a kormány számítása, nem a szállókra mentek a hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]