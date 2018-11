Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d82b232-63ae-421a-bd39-579989385a17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem ezt fogják megválasztani az év rendőri akciójának az biztos. ","shortLead":"Nem ezt fogják megválasztani az év rendőri akciójának az biztos. ","id":"20181110_Video_Uldozes_kozben_gyulladt_ki_a_rendor_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d82b232-63ae-421a-bd39-579989385a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa873bf5-c4b2-4000-ad2f-a1321579e42f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_Video_Uldozes_kozben_gyulladt_ki_a_rendor_autoja","timestamp":"2018. november. 10. 09:52","title":"Videó: Üldözés közben gyulladt ki a rendőr autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kkv","description":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek interjúban arról is beszélt, miért nem bánja, hogy kemény vezetőnek tartják, és arról is, hogy miért nem érzi úgy, hogy - volt malévosként - ő ásta meg a Malév sírját.","shortLead":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek...","id":"20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e992fa8-80fc-429e-80af-3a547c81789c","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","timestamp":"2018. november. 09. 17:30","title":"Váradi József Wizz Air-alapító: Senki nem ülne a repülőgépen, amelyet én vezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zoom.hu szerint a hanyag csomagolás és tárolás miatt a nyomokkal szinte semmit nem tudnak már kezdeni a szakértők, így az sem biztos, hogy minden kétséget kizáróan be lehet bizonyítani, hogy a gyanúsított, R. Szilveszter megerőszakolta Gyurik Krisztinát.","shortLead":"A Zoom.hu szerint a hanyag csomagolás és tárolás miatt a nyomokkal szinte semmit nem tudnak már kezdeni a szakértők...","id":"20181109_Soroksari_gyilkossag_nem_megfeleloen_kezeltek_a_genetikai_bizonyitekokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70148ca-2f33-4947-b868-7b897588dc8b","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Soroksari_gyilkossag_nem_megfeleloen_kezeltek_a_genetikai_bizonyitekokat","timestamp":"2018. november. 09. 18:43","title":"Soroksári gyilkosság: nem megfelelően kezelték a genetikai bizonyítékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden korábbi online eladási csúcsot megdöntött szinglik napi forgalmával az Alibaba nevű kínai internetes óriás. ","shortLead":"Minden korábbi online eladási csúcsot megdöntött szinglik napi forgalmával az Alibaba nevű kínai internetes óriás. ","id":"20181111_Uj_csucsokat_dontott_az_Aliba_a_szinglik_napi_eladasokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43f9ba7-47c0-4064-8105-7f8730e2f14d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181111_Uj_csucsokat_dontott_az_Aliba_a_szinglik_napi_eladasokban","timestamp":"2018. november. 11. 14:37","title":"Új csúcsokat döntött az Aliba a szinglik napi eladásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c938a41-a70d-42ac-b0ae-4d52c5cbbd40","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kiotói Egyetem kutatói először végeztek indukált pluripotens őssejt-átültetést Parkinson-kór kezelésére.","shortLead":"A Kiotói Egyetem kutatói először végeztek indukált pluripotens őssejt-átültetést Parkinson-kór kezelésére.","id":"20181110_kiotoi_egyetem_pluripotens_ossejt_atultetes_parkinson_kor_kezelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c938a41-a70d-42ac-b0ae-4d52c5cbbd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d79f0c-dd5f-4c0a-a0d9-afc809457261","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_kiotoi_egyetem_pluripotens_ossejt_atultetes_parkinson_kor_kezelese","timestamp":"2018. november. 10. 16:03","title":"A japánok kitaláltak valamit a Parkinson-kór kezelésére, már ki is fúrták egy 50 éves beteg koponyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az óbudai polgármester már közel másfél éve bejelentette, kamerákat szerelnek a gyorshajtók miatt tavaly halálos baleseteknek is helyszínéül szolgáló Szentendrei utra, illetve a Váci útra is. A két útra két irányba összesen három kamera kerül majd ki.","shortLead":"Az óbudai polgármester már közel másfél éve bejelentette, kamerákat szerelnek a gyorshajtók miatt tavaly halálos...","id":"20181110_Most_mar_tenyleg_bekameraznak_a_ket_gyorshajtoktol_hemzsego_budapesti_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6005896-ff6e-4e44-9d39-7d683b088bf1","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Most_mar_tenyleg_bekameraznak_a_ket_gyorshajtoktol_hemzsego_budapesti_utat","timestamp":"2018. november. 10. 15:12","title":"Most már tényleg bekameráznák a két gyorshajtóktól hemzsegő budapesti utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Modellt vált az egyetem, elszakadnak az államtól. De a működéshez pénz kell, évi akár 14 milliárd forint.","shortLead":"Modellt vált az egyetem, elszakadnak az államtól. De a működéshez pénz kell, évi akár 14 milliárd forint.","id":"20181110_MOLreszvenyekkel_indulhat_az_atalakitott_Corvinus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74934640-57cd-4ec5-8ad0-2066a87df6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_MOLreszvenyekkel_indulhat_az_atalakitott_Corvinus","timestamp":"2018. november. 10. 10:20","title":"Mol-részvényekkel indulhat az átalakított Corvinus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e46e0d5-bd53-4a4c-a2a1-485d545dc790","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Akkora a zaj, hogy kiabálnak otthon, ha meg akarják érteni egymást – mintha a ferihegyi reptér kifutópályája mellett élne a bugyi lakosok egy része. A probléma alapja a környékbeli sóder szállítása, a megoldás pedig az elkerülőút befejezése lenne. Ennek többször nekifutottak, de kellene hozzá 5 milliárd forint, amit a falu még sose kapott meg.","shortLead":"Akkora a zaj, hogy kiabálnak otthon, ha meg akarják érteni egymást – mintha a ferihegyi reptér kifutópályája mellett...","id":"20181110_kamionforgalom_bugyi_elkerolo_ut_soder_zajartalom_por_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e46e0d5-bd53-4a4c-a2a1-485d545dc790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f875dd4b-9d18-4579-9765-f694384e926b","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_kamionforgalom_bugyi_elkerolo_ut_soder_zajartalom_por_","timestamp":"2018. november. 10. 14:09","title":"Bugyiban évtizedek óta kénytelenek elviselni az elviselhetetlent, de most elegük lett ebből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]