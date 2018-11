A szülők okkal vannak kiakadva a verekedős játékok királyának számító Mortal Kombatra és társaira, pedig a műfajnak akadnak "barátságosabb" verziói is. A játéktermek hőskorából származó Soulcalibur is ilyen, amely hat év után most új résszel jelentkezett.

Hiába a remek történetet felvonultató videojátékok sora, a felhasználók nem kis része még mindig jobban élvezi, ha látványos mozdulatokat alkalmazva püfölheti el a másikat. A műfaj egyik legismertebb darabja a Mortal Kombat, de a PlayStationön hódításba kezdett, később aztán Xboxon is megjelent Tekken, valamint a Capcom örökzöldje, a Street Fighter is idesorolható.

E trió árnyékában igyekezett felnőni, de legalábbis levegőhöz jutni a Bandai Namco több részt is megélt Soulcaliburje, amely a játéktermek klasszikus, "na még egy százast dobjunk be" érzését is simán hozta, legfőképp a japán kultúrára jellemző képi világ miatt. A játék idővel konzolokra költözött, de nem túl rózsás pénzügyi teljesítménye okán sokáig úgy tűnt, a 2012-es epizódnál újabb biztosan nem készül. Nem így lett: a hatévnyi kényszerpihenőre ítélt Soulcalibur egy hatodik részt is kapott, amely a 23 éve indult széria történetében most nagyobb hangsúlyt fektet a szereplők köré felhúzott sztorira.

Van egy kis gond

A forró kását nem kerülgetve tisztázzuk az elején: a Soulcalibur VI ordító hiányosságai ellenére sem egy rossz videojáték, de bőven akadnak olyan pontjai, amelyek miatt egy jelentősebb árkedvezmény kivárása sem feltétlenül rossz taktika. A keményvonalas rajongókat bizonyára ez sem tántorítja majd el a vételtől, de aki csak most ismerkedik vele, nos, annak érdemes kétszer is meggondolnia, biztosan teljes áron kívánja-e beszerezni.

Mi a gond? Elsősorban az, hogy hatévnyi kihagyás után az ember talán okkal reménykedhet egy valóban értelmes és élvezhető funkciókat magában hordozó játék visszatérésében. A Soulcalibur VI azonban csak néhány újnak ható aprósággal tűnik ki a mezőnyből, minden más tekintetben pedig maradt a régi, sajnos a jól ismert hibákkal együtt.

© BANDAI NAMCO Entertainment

A nehezen megbocsátható bűnök egyike a két részre osztott sztorimódnál érhető tetten. A Libra of Souls névre keresztelt opciónál saját karakterünket legyártva kezdhetünk kalandokba, keresztül-kasul a világban. A választott hős elkészítése kifejezetten szórakoztató, ugyanis a minden porcikáját kedvünk szerint alakíthatjuk, a gép pedig rengetegféle kiegészítőből enged választani. Így akár teljesen groteszk teremtmények is előállíthatók, melyekkel több mint jó móka csatába indulni, pláne hús-vér játékosok ellen. De erről később.

Sajnos a karakterkészítő akármennyire is hat üdítőnek, maga a Libra of Souls már sokkal kevesebb izgalmat tartogat. Nem túlzás azt állítani, hogy a játék legunalmasabb részéről van szó, harcból ugyanis nem sok jut – ehelyett tömérdek olvasnivalóval bombázzák az embert, tényleges ütés-vágásra (ami amúgy egy verekedős játék lelke volna) pedig mindössze pár másodperc jut egy-egy hosszabb monológ között. Nem a karakterek mögötti sztori megismerésének hosszával van a baj, hanem a klasszikus mérlegelv teljes hiányával: a készítők úgy alkottak meg egy alapjáraton valóban történetmeséléssel foglalkozó opciót, hogy a játékot, a gombnyomkodást szinte alig érezni benne. Ez pedig komoly probléma.

Azért nincs minden veszve

Egy fokkal élvezhetőbb megoldás a Soul Chronicles nevet viselő, sokak szerint inkább kampánynak beillő rész, melyben a szöveges kitérők mellett legalább rendes audiovizuális élményben van részünk. Az értékelhető pozitívumokhoz tartozik még, hogy ez esetben nem egy választott, hanem az összes karakterrel végigvihető miniküldetéseket kapunk. Ám a jól csengő részletek ellenére a szórakozás valódi értelmét továbbra sem itt kell keresnünk.

Mint minden verekedős játék, úgy a Soulcalibur java is a netes (vagy a kanapén mellettünk ülővel zajló) összecsapásoknál érhető tetten, melynek alapját a választható hősök garmadája szolgáltatja. Jó, a garmada azért erős túlzás, lévén mindössze 22 választható karakter áll rendelkezésre, de mivel valamennyi más-más kombinációval előhozható képességekkel bír,

a játék minden alkalommal újnak hat, valahányszor csak másik, számunkra még nem annyira kiismert szereplőt választunk egy-egy küzdelemhez.

A Soulcalibur ráadásul abban is jeleskedik, hogy a nehezen előcsalogatható csapásokkal ellentétben, mint amilyeneket a Tekkenben és a Mortal Kombatban is bőségesen találni, már néhány gomb segítségével és szinte komolyabb gyakorlás/koncentráció nélkül is látványos rúgások hozhatók elő. A szinte állandó sikerélmény pedig nagyon sokat hozzátesz az egyébként puritán egyszerűségű környezethez.

Sajnos utóbbi az SC legfőbb gyengesége: az egy dolog, hogy a karakterek kidolgozottsága nem igazán újgenerációs időket tükröz (némelyik szinte elmosódott), de a háttérként szolgáló táj a legtöbb esetben tényleg csalódást keltő. Nincsenek eltörhetők táblák, edények, szobrok, sem megrepeszthető fal, mint amilyenek a Mortal Kombatban azért szép számmal sorakoznak. Utóbbi természetesen túl sokat nem von le a játék értékéből, de az eddigi negatívumokat figyelembe véve nehéz nem egy újabb hibaként tekinteni rá.

A sorozat eddig is híres volt arról, hogy más játék (fő)szereplőit igazolják le a készítők itt is csatába indítható hősként. Ez az új részben sincs másképp: az ily módon választható szereplők egyike a Witcher világából ismert Ríviai Geralt, aki ráadásul öltözékét tekintve is pont úgy néz ki, ahogy a közönség a játék Wild Hunt címmel megjelent részében megismerte.

A harc

A program szerencsére megőrizte legszerethetőbb részét, így a harcok továbbra is rendkívül izgalmasak, de ami talán fontosabb: a brutalizmust szinte teljesen nélkülözik. Ráadásul hiába érzi úgy az ember, hogy a kisebb kombókat alkalmazva ügyesen játszik, a rendszer valójában sokkal összetettebb, mint amennyi néhány óra alapján megmutatkozik belőle: nem csak az időben lenyomott gombokra kell ügyelni, a választott hős fegyverének hosszát is érdemes fejben tartani, mert suhintáskor sokat számít, egyet vagy kettőt kell majd előrelépnünk, hogy eltaláljuk vele a másikat.

© BANDAI NAMCO Entertainment

A harc ütemének megtalálása minden karakter esetében más, egyvalami azonban közös: a Mortal Kombaton nevelkedett felhasználók okkal érezhetik majd azt, hogy az SC játékfolyama lényegesen gyorsabb. Az előnyként, de ugyanúgy hátrányként is értékelhető jellemző számunkra nem jelentett problémát, inkább csak furcsának hatott, mely néhány percnyi játék után abszolút megszokottá vált. A program egyébként nem véletlenül kínál klasszikus tutorial, azaz a főbb szabályok megértését segítő módot.

A legérdekesebb, de közben leglátványosabb újítás is természetesen a harcoknál jelentkezik: a Reversal Edge nevű funkcióval lassíthatjuk az időt, ezzel kivédve a felénk érkező csapások valamelyikét. A technika használata a profi kombók alkalmazásához hasonlóan rengeteg gyakorlást igényel, nem véletlen, hogy a YouTube-on már pár nappal a megjelenés után több magyarázó videó is megjelent, azóta pedig csaknem megháromszorozódtak.

Verdikt

A Soulcalibur VI sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, már ami persze a történetmesélős részt illeti, az ugyanis inkább alibimegoldásnak, semmint valóban értékelhető funkciónak tűnik. Az online csaták ezzel szemben továbbra is remek kikapcsolódást nyújtanak, és ha az említett negatívumokat nem nézzük, a program mindezek ellenére is egy szórakoztató darab. A verekedős témában vannak nála jobbak (és sokkal véresebbek is), de rossznak csak ezért még nem neveznénk. 10-ből 6 pontra értékeltük, tesztünk a PS4-es verzió alapján készült.

Többi játéktesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja és figyelje a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.