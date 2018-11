Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e7325d1-3773-472a-af5a-86a23a4bbaa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Civilization VI második kiegészítőjében a természeti erőkkel, például a globális felmelegedéssel is meg kell küzdeniük a felhasználóknak. ","shortLead":"A Civilization VI második kiegészítőjében a természeti erőkkel, például a globális felmelegedéssel is meg kell...","id":"20181121_civilization_6_gathering_storm_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_ozonlyuk_termeszeti_katasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e7325d1-3773-472a-af5a-86a23a4bbaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa1abcb-0bbf-4459-98e4-c5e0a01b65c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_civilization_6_gathering_storm_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_ozonlyuk_termeszeti_katasztrofa","timestamp":"2018. november. 21. 14:33","title":"Jön a videojáték, amiben a klímaváltozás lesz a főellenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b74216-fab3-420d-ab6c-05267474a111","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest ellen játssza első mérkőzését az új stadionjában a MOL Vidi FC szerda este, a meccs előtt a Wellhellóval melegíthetnek be a drukkerek. Fotósunk a megnyitó előtt már körbefényképezte a létesítményt.","shortLead":"Az Újpest ellen játssza első mérkőzését az új stadionjában a MOL Vidi FC szerda este, a meccs előtt a Wellhellóval...","id":"20181121_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_wellhello_galeria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81b74216-fab3-420d-ab6c-05267474a111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09399c2b-0385-4784-85be-bc535199ce88","keywords":null,"link":"/sport/20181121_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_wellhello_galeria","timestamp":"2018. november. 21. 17:13","title":"Megmutatjuk a Vidi új, 14 milliárdos arénáját – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Bíróság másodfokon megszüntette az Utcajogász ügyfelével szemben életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt indított eljárást. Ez azt jelenti, hogy a jogerős végzés szerint a nő nem követett el szabálysértést.","shortLead":"A Fővárosi Bíróság másodfokon megszüntette az Utcajogász ügyfelével szemben életvitelszerű közterületi tartózkodás...","id":"20181121_Jogerosen_felmentettek_a_hajlektalan_not_aki_elettarsa_miatt_kerult_utcara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef452bdf-62ce-468f-8945-7809c5beb362","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Jogerosen_felmentettek_a_hajlektalan_not_aki_elettarsa_miatt_kerult_utcara","timestamp":"2018. november. 21. 13:29","title":"Jogerősen felmentették a hajléktalan nőt, aki élettársa miatt került utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez nem jelenti azt, hogy minden kérdést megoldottak volna a felek.","shortLead":"Ez nem jelenti azt, hogy minden kérdést megoldottak volna a felek.","id":"20181122_Itt_az_ujabb_Brexit_megallapodas_nem_marad_a_belso_piac_resze_NagyBritannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034cd367-9081-4241-b3c0-70144ceca2ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Itt_az_ujabb_Brexit_megallapodas_nem_marad_a_belso_piac_resze_NagyBritannia","timestamp":"2018. november. 22. 12:26","title":"Itt az újabb Brexit megállapodás: nem marad a belső piac része Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f550b28f-913f-488c-b46b-9d95625bcee1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szerves hulladékból előállítható biogáz az óceánjárók megmozdításához is kellő energiával rendelkezik, emellett környezetbarát. Ezért is veti be a Hurtigruten. ","shortLead":"A legtöbb szerves hulladékból előállítható biogáz az óceánjárók megmozdításához is kellő energiával rendelkezik...","id":"20181122_tengeri_hal_biogaz_hurtigruten_oceanjaro_nehezolaj_uzemanyag_kornyezetszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f550b28f-913f-488c-b46b-9d95625bcee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4873cb-493b-438d-a4e3-f356e12f2164","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_tengeri_hal_biogaz_hurtigruten_oceanjaro_nehezolaj_uzemanyag_kornyezetszennyezes","timestamp":"2018. november. 22. 15:33","title":"Tengeri halak maradékából gyártott \"üzemanyaggal\" fogja hajtani ócenjáróit egy norvég vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden este beadták a javaslatot, amely 100 ezer forintban maximálná a gyermeküket ápolók juttatásait. ","shortLead":"Kedden este beadták a javaslatot, amely 100 ezer forintban maximálná a gyermeküket ápolók juttatásait. ","id":"20181120_Itt_van_a_kormany_javaslata_a_gyermekek_utan_jaro_apolasi_dijra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42448088-98c7-40ec-944d-79ddceb2a264","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Itt_van_a_kormany_javaslata_a_gyermekek_utan_jaro_apolasi_dijra","timestamp":"2018. november. 20. 20:34","title":"Itt van a kormány javaslata a gyermekek után járó ápolási díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szaso Mijalkovot egy szkopjei hotelben fogták el, és harmincnapos elzárását rendelték el.","shortLead":"Szaso Mijalkovot egy szkopjei hotelben fogták el, és harmincnapos elzárását rendelték el.","id":"20181121_Orizetben_a_volt_macedon_kemfonok_nehogy_megszokjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8836fec8-2790-4b76-9479-e802a56ad662","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Orizetben_a_volt_macedon_kemfonok_nehogy_megszokjon","timestamp":"2018. november. 21. 08:12","title":"Őrizetben a volt macedón kémfőnök, nehogy megszökjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármesteri címre bejelentkezett Puzsér saját stílusáról azt mondja, arra kell figyelni, amit mond, nem arra, ahogy. A HVG Portréjában Puzsér Róbert.","shortLead":"A főpolgármesteri címre bejelentkezett Puzsér saját stílusáról azt mondja, arra kell figyelni, amit mond, nem arra...","id":"20181121_Puzser_Karacsony_Gergelyben_elnek_tul_a_posztkommunistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0518cb-39cf-47e3-b816-e81bba4ba630","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Puzser_Karacsony_Gergelyben_elnek_tul_a_posztkommunistak","timestamp":"2018. november. 21. 12:45","title":"Puzsér: Karácsony Gergelyben élnek túl a posztkommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]