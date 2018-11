Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ffedc5f-8fa9-43c3-a652-4fe46b623e45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Újpest is vizsgálódik, de a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság is eljárást indított. ","shortLead":"Az Újpest is vizsgálódik, de a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság is eljárást indított. ","id":"20181123_Verekedes_a_VidiUjpest_meccsen_eljarast_inditott_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ffedc5f-8fa9-43c3-a652-4fe46b623e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9028f74-a9ec-400c-97a6-95cbf7bd43ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Verekedes_a_VidiUjpest_meccsen_eljarast_inditott_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 23. 16:15","title":"Verekedés a Vidi–Újpest-meccsen: eljárást indított a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cukorbetegek millióit fenyegetheti az inzulinhiány egy szerdán megjelent amerikai tanulmány becslései szerint.","shortLead":"Cukorbetegek millióit fenyegetheti az inzulinhiány egy szerdán megjelent amerikai tanulmány becslései szerint.","id":"20181122_cukorbetegek_2es_tipusi_cukorbetegseg_inzulin_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14edcf0-d69e-4a48-a57c-7a5b6b0788ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_cukorbetegek_2es_tipusi_cukorbetegseg_inzulin_hiany","timestamp":"2018. november. 22. 12:03","title":"Csak nehogy baj legyen: cukorbetegek millióit fenyegetheti az inzulinhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a25885b-198f-4677-88fb-3a0de81a10eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légtérhasználattal kapcsolatos szabályozás egyelőre még várat magára, már elkszült az az alkalmazás, amit minden dróntulajdonosnak használnia kell a repüléshez.","shortLead":"A légtérhasználattal kapcsolatos szabályozás egyelőre még várat magára, már elkszült az az alkalmazás, amit minden...","id":"20181122_dron_legterhasznalat_mydronespace_legterfoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a25885b-198f-4677-88fb-3a0de81a10eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58447b2-3a59-4f18-a637-cbf781cfad77","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_dron_legterhasznalat_mydronespace_legterfoglalas","timestamp":"2018. november. 22. 13:33","title":"Kész az alkalmazás, amit minden magyar drónozónak használnia kell majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571651ac-3467-4827-ab45-6bab42d45c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181122_Eros_versenyzo_szallt_ringbe_a_legjobb_karacsonyi_reklam_cimeert_egy_ir_kocsma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=571651ac-3467-4827-ab45-6bab42d45c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abfb625-9ed7-49a3-9a88-058a69977d14","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Eros_versenyzo_szallt_ringbe_a_legjobb_karacsonyi_reklam_cimeert_egy_ir_kocsma","timestamp":"2018. november. 22. 13:53","title":"Erős versenyző szállt ringbe a legjobb karácsonyi reklám címéért: egy ír kocsma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egészen addig nem is lesz, amíg nem sikerült teljesen tisztázni ezt a kérdést, és amíg véglegesen meg nem állapítjuk, hogy szükség van-e pénzügyi korrekcióra.","shortLead":"Egészen addig nem is lesz, amíg nem sikerült teljesen tisztázni ezt a kérdést, és amíg véglegesen meg nem állapítjuk...","id":"20181122_Uzent_az_Europai_Bizottsag_az_Eliosugy_meg_nincs_lezarva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7c3e3a-5fd1-432d-ae90-7d832d3f0eed","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Uzent_az_Europai_Bizottsag_az_Eliosugy_meg_nincs_lezarva","timestamp":"2018. november. 22. 15:38","title":"Üzent az Európai Bizottság: az Elios-ügy még nincs lezárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Hürriyet Daily News című török hírportál azt írja: a CIA birtokában lévő felvételen Mohamed bin Szalmán arra ad utasítást, hogy az újságírót a lehető leghamarabb el kell hallgattatni.","shortLead":"A Hürriyet Daily News című török hírportál azt írja: a CIA birtokában lévő felvételen Mohamed bin Szalmán arra ad...","id":"20181122_dzsamal_hasogdzsi_ujsagiro_gyilkossag_szaud_arabia_koronaherceg_cia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f436b5b7-9a36-4ed8-bc72-3d57fc7898c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_dzsamal_hasogdzsi_ujsagiro_gyilkossag_szaud_arabia_koronaherceg_cia","timestamp":"2018. november. 22. 11:35","title":"Hasogdzsi-gyilkosság: hangfelvétel bizonyíthatja, hogy koronaherceg rendelte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét első napjaiban észak, északkelet felől több hullámban árasztja el Közép-Európát és a mediterrán térség középső és keleti részét a sarkvidéki eredetű fagyos levegő.","shortLead":"A jövő hét első napjaiban észak, északkelet felől több hullámban árasztja el Közép-Európát és a mediterrán térség...","id":"20181122_sarkvideki_levego_kozelit_meteorologia_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e958b494-7b83-4a13-b2aa-9c114c3f68c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_sarkvideki_levego_kozelit_meteorologia_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2018. november. 22. 10:25","title":"Sarkvidéki levegő közelít felénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2b8a72-d342-4d93-8d27-71a002f494d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Zala megyei Surdon örökítette meg az MTI fotósa a fenyőkitermelést. ","shortLead":"A Zala megyei Surdon örökítette meg az MTI fotósa a fenyőkitermelést. ","id":"20181123_Fotok_Mar_halomban_allnak_a_karacsonyfak_Zala_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d2b8a72-d342-4d93-8d27-71a002f494d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da053074-aeb5-402c-b42e-e2af3072d37e","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Fotok_Mar_halomban_allnak_a_karacsonyfak_Zala_megyeben","timestamp":"2018. november. 23. 16:41","title":"Fotók: Már halomban állnak a karácsonyfák Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]