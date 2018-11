Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél profibb színi leckékkel nem készülhetünk karácsonyra.","shortLead":"Ennél profibb színi leckékkel nem készülhetünk karácsonyra.","id":"20181120_Benedict_Cumberbatch_megtanit_hogyan_reagaljunk_a_rettenetes_ajandekokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fc71a0-e830-4d59-b256-e4193068dbf3","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Benedict_Cumberbatch_megtanit_hogyan_reagaljunk_a_rettenetes_ajandekokra","timestamp":"2018. november. 22. 09:00","title":"Nem tudja, hogy reagáljon a rettenetes karácsonyi ajándékokra? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407bff15-0ef2-45b4-9330-0982b3b8fe25","c_author":"G. M.","category":"kultura","description":"Minden megtörténhet – mondta Orbán Viktor négy éve Tusnádfürdőn, és most az ő szavai adják egy új bécsi előadás címét: Alles kann passieren. A volt osztrák köztársasági elnök és a hivatalban lévő luxemburgi külügyminiszter jelenlétében négy színésznő olvasta fel Orbán Viktor és az európai populisták beszédeit. Nem mondhatja senki, hogy nem szóltak előre, mit akarnak csinálni – figyelmeztettek a darab szerzői az Akademietheater színpadán.","shortLead":"Minden megtörténhet – mondta Orbán Viktor négy éve Tusnádfürdőn, és most az ő szavai adják egy új bécsi előadás címét...","id":"20181123_Orban_a_foszereplo_de_a_becsi_eloadasban_ot_megszolaltato_szineszno_szerint_ijedt_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=407bff15-0ef2-45b4-9330-0982b3b8fe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dddb767-780c-457d-87fd-d0bd31670a1a","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Orban_a_foszereplo_de_a_becsi_eloadasban_ot_megszolaltato_szineszno_szerint_ijedt_ember","timestamp":"2018. november. 23. 10:45","title":"Orbán bécsi előadást ihletett, de az őt megidéző színész egy ijedt embernek látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa730d91-db91-421c-a555-7e54daf7eaa3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság még mindig nem végzett a nyomozással, úgyhogy még érvényben marad a sebességkorlátozás.","shortLead":"A hatóság még mindig nem végzett a nyomozással, úgyhogy még érvényben marad a sebességkorlátozás.","id":"20181123_2es_metro_baleset_pillango_utca_sebessegkorlatozas_hatosagi_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa730d91-db91-421c-a555-7e54daf7eaa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab438b2c-3d42-4381-8699-5c9fedd65405","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_2es_metro_baleset_pillango_utca_sebessegkorlatozas_hatosagi_vizsgalat","timestamp":"2018. november. 23. 18:38","title":"Még mindig vizsgálják a két éve történt metróbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Megpróbáltuk megtalálni Nikola Gruevszki befogadásának mozgatórugóját, ehhez szakértőket, volt politikusokat és diplomáciai forrásokat kérdeztünk meg. Gruevszki menedékjoga az országnak árt, Putyin viszont jól jár vele, az is lehet, egybevágott Orbán, Putyin és a macedón kormány érdeke is. ","shortLead":"Megpróbáltuk megtalálni Nikola Gruevszki befogadásának mozgatórugóját, ehhez szakértőket, volt politikusokat és...","id":"20181122_orban_viktor_nikola_gruevszki_vlagyimir_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c13c09-fd29-4973-8530-c68db136d697","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_orban_viktor_nikola_gruevszki_vlagyimir_putyin","timestamp":"2018. november. 22. 12:40","title":"Végigvesszük, miért éri meg Orbánnak és Putyinnak Gruevszki befogadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4349fd04-23a8-4fda-a3fb-12d0b4d6d76b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az okostelefonok korában elég volt egy véletlen, hogy két ember amolyan hollywoodi filmekbe illően összeismerkedjen és barátságot kössön.","shortLead":"Az okostelefonok korában elég volt egy véletlen, hogy két ember amolyan hollywoodi filmekbe illően összeismerkedjen és...","id":"20181123_Veletlenul_meghivta_vacsorara_azota_a_harmadik_halaadast_tolti_a_fiuval_aki_nem_is_az_unokaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4349fd04-23a8-4fda-a3fb-12d0b4d6d76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be908ebf-b333-469f-8f88-59bb267a03f0","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Veletlenul_meghivta_vacsorara_azota_a_harmadik_halaadast_tolti_a_fiuval_aki_nem_is_az_unokaja","timestamp":"2018. november. 23. 16:24","title":"Véletlenül meghívta vacsorára, azóta a harmadik hálaadást tölti a fiúval, aki nem az unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a25885b-198f-4677-88fb-3a0de81a10eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légtérhasználattal kapcsolatos szabályozás egyelőre még várat magára, már elkszült az az alkalmazás, amit minden dróntulajdonosnak használnia kell a repüléshez.","shortLead":"A légtérhasználattal kapcsolatos szabályozás egyelőre még várat magára, már elkszült az az alkalmazás, amit minden...","id":"20181122_dron_legterhasznalat_mydronespace_legterfoglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a25885b-198f-4677-88fb-3a0de81a10eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58447b2-3a59-4f18-a637-cbf781cfad77","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_dron_legterhasznalat_mydronespace_legterfoglalas","timestamp":"2018. november. 22. 13:33","title":"Kész az alkalmazás, amit minden magyar drónozónak használnia kell majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi Minisztérium közleményt adott ki az ügyben, amelyben tulajdonképpen megerősítették a sajtóban megjelent információkat. ","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium közleményt adott ki az ügyben, amelyben tulajdonképpen megerősítették a sajtóban megjelent...","id":"20181123_A_kormany_is_megerositette_hogy_Moszkvanak_adtak_ki_az_amerikaiak_altal_kert_fegyverkereskedoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55e4327-c889-485e-92e8-b9437a035d0d","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_A_kormany_is_megerositette_hogy_Moszkvanak_adtak_ki_az_amerikaiak_altal_kert_fegyverkereskedoket","timestamp":"2018. november. 23. 14:10","title":"A kormány is megerősítette, hogy Moszkvának adták ki az amerikaiak által kért fegyverkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közép-Amerikába és az Egyesült Államokba csempészték volna azt a több tonna kokaint, amelyet lefoglaltak a hatóságok.","shortLead":"Közép-Amerikába és az Egyesült Államokba csempészték volna azt a több tonna kokaint, amelyet lefoglaltak a hatóságok.","id":"20181121_Negy_es_fel_tonnas_kokainszallitmanyt_kapcsoltak_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d52f8b-e14e-4ecc-aa8b-3c30cc830345","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Negy_es_fel_tonnas_kokainszallitmanyt_kapcsoltak_le","timestamp":"2018. november. 21. 21:12","title":"Négy és fél tonnás kokainszállítmányt kapcsoltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]