Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Dele Alli és Hanry Kane góljaival negyed óra alatt elhúzott a Spurs a londoni csúcsrangadón a Chelsea-től. ","shortLead":"Dele Alli és Hanry Kane góljaival negyed óra alatt elhúzott a Spurs a londoni csúcsrangadón a Chelsea-től. ","id":"20181124_Az_eddig_veretlen_Chelsean_siman_atgyalogolt_a_Tottenham","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0a6c5d-0b49-4fb7-8413-00625fa6ded9","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Az_eddig_veretlen_Chelsean_siman_atgyalogolt_a_Tottenham","timestamp":"2018. november. 24. 21:46","title":"Az eddig veretlen Chelsea-n simán átgyalogolt a Tottenham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f37deb-d0a0-4c25-ad72-bd127c6a9d3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A karácsonyi vásárban állították fel az óriáskereket, de van szalmalabirintus is. ","shortLead":"A karácsonyi vásárban állították fel az óriáskereket, de van szalmalabirintus is. ","id":"20181123_Fotok_Tiz_emelet_magas_oriaskerek_epult_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f37deb-d0a0-4c25-ad72-bd127c6a9d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e925014e-8010-4d03-8c8d-6bc25b92da14","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Fotok_Tiz_emelet_magas_oriaskerek_epult_Szegeden","timestamp":"2018. november. 23. 19:29","title":"Fotók: Tíz emelet magas óriáskerék épült Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f652acdd-9070-40b3-81a4-e85a6c0daf5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Zsenialisan_trollkodtak_szet_Orban_Brexitvideojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f652acdd-9070-40b3-81a4-e85a6c0daf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1220d3-7851-443d-bc85-524215897a83","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Zsenialisan_trollkodtak_szet_Orban_Brexitvideojat","timestamp":"2018. november. 25. 14:51","title":"Beletrollkodtak Orbán Brexit-videójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Mi_nem_szotyizunk_hanem_makukazunk__Majka_kozzetette_borsodisag_himnuszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301b9f3f-dfee-479f-85c8-bfeeac3dc661","keywords":null,"link":"/elet/20181125_Mi_nem_szotyizunk_hanem_makukazunk__Majka_kozzetette_borsodisag_himnuszat","timestamp":"2018. november. 25. 09:16","title":"„Mi nem szotyizunk, hanem makukázunk” - Majka közzétette a borsodiság himnuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karinthy Frigyes beleírta a szeretőjének szóló levélbe, hogy az majd érettségi tétel lesz, az első magyar slammert pedig úgy hívták, hogy Tinódi Lantos Sebestyén, mondta el Nyáry Krisztián. De arról is beszélt a WMN-nek, hogyan őszintétlenek a szerelmeslevelek.","shortLead":"Karinthy Frigyes beleírta a szeretőjének szóló levélbe, hogy az majd érettségi tétel lesz, az első magyar slammert...","id":"20181125_Nyary_Krisztian_a_szerelmeslevel_egyfos_kozonsegnek_irodott_mu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420aa401-824d-4c32-aace-aaf48c52b4b5","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Nyary_Krisztian_a_szerelmeslevel_egyfos_kozonsegnek_irodott_mu","timestamp":"2018. november. 25. 10:46","title":"Nyáry Krisztián: a szerelmeslevél egyfős közönségnek íródott mű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Figyelmeztető példa az Origo története mindenki számára egy olyan korban, amikor világszerte megkérdőjelezik a demokratikus normákat és a véleménynyilvánítás szabadságát - írta a New York Times.","shortLead":"Figyelmeztető példa az Origo története mindenki számára egy olyan korban, amikor világszerte megkérdőjelezik...","id":"20181124_A_New_York_Times_mutatta_be_hogyan_foglaltak_el_Orban_emberei_az_Origot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20c4a0b-c822-4254-b115-6361bd309b03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_A_New_York_Times_mutatta_be_hogyan_foglaltak_el_Orban_emberei_az_Origot","timestamp":"2018. november. 24. 15:11","title":"A New York Times mutatta be, hogyan foglalta el a kormány az Origót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magas államadósság lehetett a fő oka annak, hogy a Moody’s nem minősítette fel Magyarországot.","shortLead":"A magas államadósság lehetett a fő oka annak, hogy a Moody’s nem minősítette fel Magyarországot.","id":"20181124_Meg_a_Szazadveg_szerint_sem_all_jol_a_kormany_az_allamadossag_elleni_harcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c244f2a5-93d6-46ee-9f9a-3959d578100a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Meg_a_Szazadveg_szerint_sem_all_jol_a_kormany_az_allamadossag_elleni_harcban","timestamp":"2018. november. 24. 10:42","title":"Még a Századvég szerint sem áll jól a kormány az államadósság elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1da23c-219d-46e7-8bb7-0f7c2dcf7edf","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A nők elleni erőszak problémája százezreket érint, ehhez képest az Emmi a tömeges bevándorlás megakadályozásával nyugtatja a társadalmat.","shortLead":"A nők elleni erőszak problémája százezreket érint, ehhez képest az Emmi a tömeges bevándorlás megakadályozásával...","id":"20181125_Az_Emmi_a_nok_elleni_eroszak_megszuntetesenek_vilagnapjan_is_migransozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e1da23c-219d-46e7-8bb7-0f7c2dcf7edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0c9190-c929-4baa-96fe-57b8870e36c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Az_Emmi_a_nok_elleni_eroszak_megszuntetesenek_vilagnapjan_is_migransozik","timestamp":"2018. november. 25. 13:49","title":"Az Emmi a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján is migránsozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]