[{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok a szemét, kevés a dolgozó.","shortLead":"Sok a szemét, kevés a dolgozó.","id":"20181128_Mar_a_hulladekudvarokba_sem_lehet_kivetel_nelkul_vinni_a_szemetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93dcf26-9baf-4cec-8fcb-c3006663378e","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Mar_a_hulladekudvarokba_sem_lehet_kivetel_nelkul_vinni_a_szemetet","timestamp":"2018. november. 28. 15:13","title":"Már a hulladékudvarokba sem lehet kivétel nélkül vinni a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanús kettős haláleset után vizsgálat indult, ekkor derült ki, hogy az orvos ivott a műtét előtt.","shortLead":"A gyanús kettős haláleset után vizsgálat indult, ekkor derült ki, hogy az orvos ivott a műtét előtt.","id":"20181128_Reszegen_vegzett_csaszarmetszest_az_orvos_az_anya_es_az_ujszulott_is_meghalt_Indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20658ba0-601b-4204-adb0-004097965e96","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Reszegen_vegzett_csaszarmetszest_az_orvos_az_anya_es_az_ujszulott_is_meghalt_Indiaban","timestamp":"2018. november. 28. 19:48","title":"Részegen végzett császármetszést az orvos, az anya és az újszülött is meghalt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kínaiak építik meg Argentína új atomerőművét – értesült a Reuters hírügynökség. Ez kettős üzenet Trumpnak, akivel Hszi Csin-ping elnök Buenos Airesben találkozik a G20-csúcs kapcsán.","shortLead":"Kínaiak építik meg Argentína új atomerőművét – értesült a Reuters hírügynökség. Ez kettős üzenet Trumpnak, akivel Hszi...","id":"20181129_Kinai_fricska_Trumpnak_pont_ott_pont_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f6115-046d-4e49-b971-c7dc46e50a22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Kinai_fricska_Trumpnak_pont_ott_pont_most","timestamp":"2018. november. 29. 17:30","title":"Kínai fricska Trumpnak, pont ott, pont most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876c12c1-16cd-4fd2-bf4f-43e447fda625","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terroristák nyelvén szólalt meg, állítólag véletlen egybeesés volt.","shortLead":"Terroristák nyelvén szólalt meg, állítólag véletlen egybeesés volt.","id":"20181130_Kirugtak_egy_CNNkommentatort_Izraelellenesseg_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=876c12c1-16cd-4fd2-bf4f-43e447fda625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ef30a0-d65b-4a11-92fe-f16d614bd96e","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_Kirugtak_egy_CNNkommentatort_Izraelellenesseg_miatt","timestamp":"2018. november. 30. 07:08","title":"Kirúgtak egy CNN-kommentátort Izrael-ellenesség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Teljes útlezárás mellett vizsgálják.","shortLead":"Teljes útlezárás mellett vizsgálják.","id":"20181130_Halalos_gazolas_Gyalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0deb06-93dc-4521-ba5d-e358d50f5500","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Halalos_gazolas_Gyalon","timestamp":"2018. november. 30. 07:39","title":"Halálos gázolás Gyálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lakás gyulladt ki, a tűz az épület tetejére is átterjedt. ","shortLead":"Egy lakás gyulladt ki, a tűz az épület tetejére is átterjedt. ","id":"20181130_Tuz_volt_a_Hos_utcaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baddb40a-a877-4944-b292-337c55c9cc3b","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tuz_volt_a_Hos_utcaban","timestamp":"2018. november. 30. 04:53","title":"Tűz volt a Hős utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most elkészült jelentés szerint elsősorban az Egyesült Államoknak és Oroszországnak köszönhető, hogy az űrben is rengeteg a szemét.","shortLead":"Egy most elkészült jelentés szerint elsősorban az Egyesült Államoknak és Oroszországnak köszönhető, hogy az űrben is...","id":"20181130_urszemet_vilagur_muhold_europai_urugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8ffa94-105c-4c7a-a0d1-bdb4b4364baa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_urszemet_vilagur_muhold_europai_urugynokseg","timestamp":"2018. november. 30. 13:33","title":"Titkolták, de most kiderült, kik miatt kering a sok űrszemét a fejünk fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba54b1e-d9c5-4f8f-ac35-06b7756fab58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Most sem sikerült nyerni Boriszovban.","shortLead":"Most sem sikerült nyerni Boriszovban.","id":"20181129_Ketgolos_Vidivereseg_Feheroroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ba54b1e-d9c5-4f8f-ac35-06b7756fab58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9cac97-ee67-4377-8d46-fc603d589a18","keywords":null,"link":"/sport/20181129_Ketgolos_Vidivereseg_Feheroroszorszagban","timestamp":"2018. november. 29. 20:51","title":"Kétgólos Vidi-vereség Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]