[{"available":true,"c_guid":"4a30fea8-69f7-491c-b569-2ad870cf9fad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Emirates, Etihad, flydubai és Air Arabia légitársaságok közös kötelékben repüléssel ünnepelték az Egyesült Arab Emírségek 47. nemzeti napját és tisztelegtek az Egyesült Arab Emírségeket alapító Zájed sejk emléke előtt.","shortLead":"Az Emirates, Etihad, flydubai és Air Arabia légitársaságok közös kötelékben repüléssel ünnepelték az Egyesült Arab...","id":"20181203_emirates_etihad_flydubai_air_arabia_kotelekben_repules_year_of_zayed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a30fea8-69f7-491c-b569-2ad870cf9fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9c151f-61c9-4f0b-a7af-bc35202746c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_emirates_etihad_flydubai_air_arabia_kotelekben_repules_year_of_zayed","timestamp":"2018. december. 03. 13:03","title":"Lenyűgöző felvételek: 11 gép repült kötelékben, köztük négy utasszállító is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5bdc27-8739-45ce-9e26-7c47650406cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A törvényjavaslatról az egészségügyi államtitkár beszélt egy fórumon.","shortLead":"A törvényjavaslatról az egészségügyi államtitkár beszélt egy fórumon.","id":"20181201_Igy_igyekszik_kiszoritani_a_kormany_a_homeopatias_szereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e5bdc27-8739-45ce-9e26-7c47650406cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96379bbd-8cfc-4421-9322-44a0d6db746c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Igy_igyekszik_kiszoritani_a_kormany_a_homeopatias_szereket","timestamp":"2018. december. 01. 17:14","title":"Így igyekszik kiszorítani a kormány a homeopátiás szereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január egytől nem vehet fel új diákokat a CEU, ezért a mai nappal bejelentették, minden amerikai akkreditációjú programját Bécsben indítják 2019. szeptemberében. 