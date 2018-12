Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ef600f0-8aa7-4399-9249-3520e37f05c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a Kétfarkú Kutyapárt teljesítette ugyan korábbi ígéretét, hogy hegyet hoz a síkvidékre, de síelni mégis lehet az alföldi városban pár hete. A mesterséges pálya gumiból van a hó helyett, de csúszik.","shortLead":"Nem a Kétfarkú Kutyapárt teljesítette ugyan korábbi ígéretét, hogy hegyet hoz a síkvidékre, de síelni mégis lehet...","id":"20181209_Ha_hegyet_nem_is_de_sipalyat_hoztak_Szegedre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ef600f0-8aa7-4399-9249-3520e37f05c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922ba1b4-bb88-4948-a5d5-3bbbdc4a5dff","keywords":null,"link":"/kkv/20181209_Ha_hegyet_nem_is_de_sipalyat_hoztak_Szegedre","timestamp":"2018. december. 09. 10:55","title":"Ha hegyet nem is, de sípályát hoztak Szegedre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István az Indexnek megerősítette, hogy ki a jelöltje. ","shortLead":"Tarlós István az Indexnek megerősítette, hogy ki a jelöltje. ","id":"20181210_Megvan_ki_lesz_a_BKK_uj_vezere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69618913-25ef-40d7-93b9-a2cf241f8a97","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Megvan_ki_lesz_a_BKK_uj_vezere","timestamp":"2018. december. 10. 11:25","title":"Megvan, ki lesz a BKK új vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbf361b-4260-44e3-aa57-1bca10060da0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Polgár küldetése, hogy a sakk új területeket hódítson meg és tovább növelje rajongóinak körét. ","shortLead":"Polgár küldetése, hogy a sakk új területeket hódítson meg és tovább növelje rajongóinak körét. ","id":"20181210_Nemzetkozi_Sakkszovetseg_tiszteletbeli_alelnok_Polgar_Judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbf361b-4260-44e3-aa57-1bca10060da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee0ca3f-702e-4dc8-a3db-f44e278ab3f3","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Nemzetkozi_Sakkszovetseg_tiszteletbeli_alelnok_Polgar_Judit","timestamp":"2018. december. 10. 11:28","title":"A Nemzetközi Sakkszövetség tiszteletbeli alelnökévé választották Polgár Juditot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7db2ea2-8a74-4787-a8b7-79b9aafc2758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181208_A_rendorok_feladtak_a_vedvonalat_a_tuntetok_bejutottak_a_Kossuth_terre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7db2ea2-8a74-4787-a8b7-79b9aafc2758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d45993a-e613-4928-aba0-b23f8b9fa122","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_A_rendorok_feladtak_a_vedvonalat_a_tuntetok_bejutottak_a_Kossuth_terre","timestamp":"2018. december. 08. 13:43","title":"A rendőrök feladták a védvonalat, a tüntetők bejutottak a Kossuth térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszűnik a Corvinus Közgazdász c. lapja, az egyetem 1951 óta havonta megjelenő, nyomtatott formátumú lapja. Az egyetemi vezetés azzal indokolt, hogy a hallgatók nem olvasnak nyomtatott kiadványokat, de más is állhat a háttérben.","shortLead":"Megszűnik a Corvinus Közgazdász c. lapja, az egyetem 1951 óta havonta megjelenő, nyomtatott formátumú lapja...","id":"20181210_A_Corvinus_egyetemi_lapjaban_nem_jelenhetett_meg_egy_interju_a_genderrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df9bce4-8aec-478c-95ad-25c1a1cf5eef","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_A_Corvinus_egyetemi_lapjaban_nem_jelenhetett_meg_egy_interju_a_genderrol","timestamp":"2018. december. 10. 10:40","title":"A Corvinus egyetemi lapjában nem jelenhetett meg egy interjú a genderről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8360d3c0-4031-4c33-8d68-e265dfa05680","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kampányolt az államtitkár egy jelölt mellett, nem ő nyert az időközi polgármester-választáson. ","shortLead":"Hiába kampányolt az államtitkár egy jelölt mellett, nem ő nyert az időközi polgármester-választáson. ","id":"20181210_Legyoztek_Tallai_Andras_jeloltjet_a_tobolddaroci_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8360d3c0-4031-4c33-8d68-e265dfa05680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d3fb5c-0c5e-450d-8130-9af2fed18562","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Legyoztek_Tallai_Andras_jeloltjet_a_tobolddaroci_valasztason","timestamp":"2018. december. 10. 07:31","title":"Legyőzték Tállai András jelöltjét a tibolddaróci választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6f0481-eb68-4020-bb0e-bb8419305063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"38 évvel ezelőtt ölte meg John Lennont New Yorkban Mark David Chapman, s ebből az alkalomból a Femina.hu újra megmutatja a egykori Beatles-alaptóról készült utolsó fényképet, amelyen későbbi gyilkosa is látható. A portál ismerteti a kép készítésének részleteit is.





","shortLead":"38 évvel ezelőtt ölte meg John Lennont New Yorkban Mark David Chapman, s ebből az alkalomból a Femina.hu újra...","id":"20181208_38_eve_halt_meg_John_Lennon__ujra_az_utolso_kep_a_zeneszrol_es_gyilkosarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b6f0481-eb68-4020-bb0e-bb8419305063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296b1300-5ce5-4d5b-acb5-0103065ca5ee","keywords":null,"link":"/elet/20181208_38_eve_halt_meg_John_Lennon__ujra_az_utolso_kep_a_zeneszrol_es_gyilkosarol","timestamp":"2018. december. 08. 18:06","title":"38 éve halt meg John Lennon – újra az utolsó kép a zenészről és gyilkosáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7db2ea2-8a74-4787-a8b7-79b9aafc2758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"250-ről 400 órára nőhet a ledolgozandó túlórák száma, ha szerdán elfogadja a parlament a törvénytervezetet. Több ellenzéki párt és szakszervezet is tüntetést szervezett szombatra. Az esemény a Kossuth téren ért volna véget, ám azt közben a rendőrség lezárta. Ez a döntés provokálhatta ki, hogy a demonstráció végén több százan betörtek a térre. Ezzel a \"sikerrel\" be is érték szombatra.","shortLead":"250-ről 400 órára nőhet a ledolgozandó túlórák száma, ha szerdán elfogadja a parlament a törvénytervezetet. Több...","id":"20181208_Mit_kezd_az_utca_a_rabszolgatorvennyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7db2ea2-8a74-4787-a8b7-79b9aafc2758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451557ad-3976-4275-9d1e-9e8f0604fd4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Mit_kezd_az_utca_a_rabszolgatorvennyel","timestamp":"2018. december. 08. 13:32","title":"A parlament lépcsőjéig jutottak a tüntetők, ott fulladt ki ellenállásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]