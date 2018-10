Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a4dbbbf-0061-4141-8760-3a8602ddf70f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok még egy héttel a természeti katasztrófa után is túlélőket keresnek a romok alatt, az áldozatok száma már az 1600-hoz közelít.","shortLead":"A hatóságok még egy héttel a természeti katasztrófa után is túlélőket keresnek a romok alatt, az áldozatok száma már...","id":"20181005_Indonez_foldrenges_gyermeket_olelte_a_halott_anya_amikor_megtalaltak_a_romok_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a4dbbbf-0061-4141-8760-3a8602ddf70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c748c91-6fa2-4a97-8466-38e401a023c8","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Indonez_foldrenges_gyermeket_olelte_a_halott_anya_amikor_megtalaltak_a_romok_alatt","timestamp":"2018. október. 05. 15:37","title":"Indonéz földrengés: gyermekét ölelte a halott anya, amikor megtalálták a romok alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cbc5d3-5ce8-4fb1-91ad-d65437fc8023","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szakemberek eredetileg úgy becsülték, a kocsi 27 millió forintnak megfelelő dollárért kelhet el, a végleges ár azonban teljesen más volt.","shortLead":"A szakemberek eredetileg úgy becsülték, a kocsi 27 millió forintnak megfelelő dollárért kelhet el, a végleges ár...","id":"20181005_lada_niva_aukcio_rm_sotheby_parizs_dakar_rali_terepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50cbc5d3-5ce8-4fb1-91ad-d65437fc8023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1def45-aebb-4164-bff3-125afcd11954","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_lada_niva_aukcio_rm_sotheby_parizs_dakar_rali_terepjaro","timestamp":"2018. október. 05. 10:46","title":"Az árverésen is alig hitték el, mennyiért vették meg ezt a 39 éves Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas lesz a váltás, de így legalább Vilmosék közvetlen szomszédai lehetnek.","shortLead":"Hatalmas lesz a váltás, de így legalább Vilmosék közvetlen szomszédai lehetnek.","id":"20181005_Vegre_megoldodtak_Harry_herceg_es_Meghan_hercegne_lakhatasi_problemai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1fb8f3-3b60-4393-aab8-899bd6cf6b80","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Vegre_megoldodtak_Harry_herceg_es_Meghan_hercegne_lakhatasi_problemai","timestamp":"2018. október. 05. 12:52","title":"Végre megoldódtak Harry herceg és Meghan hercegné lakhatási problémái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb adatok szerint több mint százzal, 1424-ről 1558-ra emelkedett az indonéziai Celebeszt (Sulawesi) megrázó földrengés és az azt követő szökőár halálos áldozatainak a száma.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint több mint százzal, 1424-ről 1558-ra emelkedett az indonéziai Celebeszt (Sulawesi) megrázó...","id":"20181005_jelentosen_tovabb_emelkedett_az_indoneziai_foldrenges_aldozatainak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f76955-89f8-4a4a-881d-4577379c5a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_jelentosen_tovabb_emelkedett_az_indoneziai_foldrenges_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. október. 05. 05:30","title":"Jelentősen tovább emelkedett az indonéziai földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45db3fd3-912c-4389-8495-5a9f38d9f543","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrök több kirívó szabályszegést is tapasztaltak.","shortLead":"A rendőrök több kirívó szabályszegést is tapasztaltak.","id":"20181005_nyiergyhaza_gyorshajtas_traffipax_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45db3fd3-912c-4389-8495-5a9f38d9f543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07fc644-42dc-4423-b69a-c9f8be5fbe23","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181005_nyiergyhaza_gyorshajtas_traffipax_ellenorzes","timestamp":"2018. október. 05. 09:31","title":"148 km/h-val száguldott a nyíregyházi BMW-s a városban, lekapcsolták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab685b2a-6563-4dea-8c82-e55971f5bd73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"32 méter hosszú és 5 tonnát nyom az a szerzeket, amely az Elon Musk által megálmodott hipergyors vákuumvasúton közlekedne, és amit a napokban mutattak meg először a nagyközönségnek.","shortLead":"32 méter hosszú és 5 tonnát nyom az a szerzeket, amely az Elon Musk által megálmodott hipergyors vákuumvasúton...","id":"20181005_hpyerloop_transportation_technologies_vonat_vakuumvasut_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab685b2a-6563-4dea-8c82-e55971f5bd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a4b007-82e3-4995-9934-a2969a21e91a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_hpyerloop_transportation_technologies_vonat_vakuumvasut_foto","timestamp":"2018. október. 05. 08:03","title":"Na, ez nem MÁV: ilyesmi vonat mehet majd 1200 km/h-val a Budapest-Bécs-Pozsony vonalon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelem valószínűleg legnagyobb ipari kémkedési botránya lehet a Bloomberg felfedezése, amely hatósági forrásokra írt arról, hogy a kínai kormány több mint 30 amerikai óriáscég, köztük az Apple szervereihez szerzett hozzáférést, hogy vállalati titkokat szimatoljon ki. Az érintettek egytől egyig cáfolják a lap állítását. ","shortLead":"A történelem valószínűleg legnagyobb ipari kémkedési botránya lehet a Bloomberg felfedezése, amely hatósági forrásokra...","id":"20181004_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2a8f3b-b07f-4a59-a20f-5da4ba82bd72","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","timestamp":"2018. október. 04. 19:35","title":"Rizsszemnyi chipekkel kémkedhetett Kína az Apple és az Amazon ellen is, hogy adatokat lopjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107d25e9-1805-47ec-95a9-08ec3cb6c3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős, fideszes biztosa újra elmondta: szeretné, ha az intézmény itt működne tovább.","shortLead":"Az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős, fideszes biztosa újra elmondta: szeretné...","id":"20181005_navracsics_tibor_ceu_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=107d25e9-1805-47ec-95a9-08ec3cb6c3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceb4d6b-4af8-4271-bb7b-cabd362e18b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_navracsics_tibor_ceu_magyarorszag","timestamp":"2018. október. 05. 09:43","title":"Navracsics még mindig Magyarországon tartaná a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]