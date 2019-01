A szakszerű és gyors segítség ellenére is rengetegen halnak meg drogtúladagolásban a világon. Tudósok most olyan alkalmazást fejlesztettek, amely védőangyalként figyeli a pácienseket, baj esetén pedig azonnal riasztást küld a megadott személynek.

A droghasználat nem csak Európában vagy az Egyesült Államokban, az egész világon problémát jelent. Csak a tengerentúlon 100 ember hal meg naponta túladagolásban, mert kevesekhez jut el időben a segítség. Ennek főleg az az oka, hogy a rosszul lett, már haldokló szerhasználó képtelen bárkit is riasztani.

A Washingtoni Egyetem tudósai hosszú ideje dolgoznak egy 21. századi megoldáson, amely a kutatók elmondása szerint már most több mint 90 százalékos hatékonysággal képes életet menteni. A Second Chance-nek (talányosan második esélynek) nevezett app újraéleszteni ugyan nem tud, de tudása így is döbbenetes: szonár módjára képes detektálni a szerhasználók légzésütemét, ha pedig előbbi lassul, a fejlesztés máris fülelni kezd. A túladagolás állapotához közeledve a légzés ugyanis nem csak megváltozik, egy jellegzetes mintává alakul át, amelyet az app képes felismerni. Így pedig segítségért kiáltani, mielőtt tragédia történne. Az alkalmazás egyetlen hátránya, hogy nem állandó jelleggel működik, a pácienseknek kell bekapcsolniuk, illetve a telefonnak egy méteren belül kell lennie.

© Mark Stone / University of Washington

A fejlesztést a Science Translational Medicine folyóiratban publikált tanulmány szerint 194 önkéntesen próbálták ki, akik labor-, vagyis biztonságos körülmények között a túladagoláshoz nagyon hasonló állapotot szimuláltak. Az éles helyzettel csaknem megegyező szituációk során az app remekül vizsgázott, a “bajba került” páciensek 94 százalékát sikerült megmentenie, a diagnosztika vizsgálatok nagy részében pedig sikerrel állapította meg, hogy az illető drogtúladagolásban szenved.

© Mark Stone / University of Washington

Az alkalmazást a tudósok nem csak a mai csúcstelefonokra szánják. A tesztverziót például a Samsung 2013-ban piacra dobott Galaxy S4 gyártmányú készülékén próbálták ki, és gond nélkül működött rajta. A tudósok most azon dolgoznak, hogy az alkalmazás egyrészt még pontosabb legyen, másrészt sikerüljön forgalomba hozni. Egyelőre ugyanis csak laborverzió létezik belőle.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.