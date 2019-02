Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2","c_author":"Gébert Judit – Tőzsér János","category":"gazdasag","description":"A vitának nem arról kell szólnia, hogy holnap (vagy egy hónap, vagy egy év múlva) bevezessük-e a feltétel nélküli alapjövedelmet (FNA), hanem arról, hogy jó irányba tesszük-e meg az első lépéseket, amikor a bevezetését szorgalmazzuk.","shortLead":"A vitának nem arról kell szólnia, hogy holnap (vagy egy hónap, vagy egy év múlva) bevezessük-e a feltétel nélküli...","id":"20190221_Hogy_beszeljunk_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelemrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c33d679-9b62-4d83-8030-3881dee28960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Hogy_beszeljunk_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelemrol","timestamp":"2019. február. 21. 12:50","title":"Hogy beszéljünk a feltétel nélküli alapjövedelemről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Maduro szerint az ellenzék Brazíliából akar segélyeket bejuttatni országába. ","shortLead":"Maduro szerint az ellenzék Brazíliából akar segélyeket bejuttatni országába. ","id":"20190221_Venezuela_lezarja_a_Braziliaval_kozos_hatarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd12ff1-a28f-4d3f-b63d-a9ef5574f0d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Venezuela_lezarja_a_Braziliaval_kozos_hatarat","timestamp":"2019. február. 21. 21:05","title":"Venezuela lezárja a Brazíliával közös határát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint minden rendben van, az is, hogy nem szakorvos végzi az altatást.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint minden rendben van, az is, hogy nem szakorvos végzi az altatást.","id":"20190221_Nincs_altatoorvos_a_kardiologus_altat_a_miskolci_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2179eb0d-cecc-4785-9ada-114011f2a8ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Nincs_altatoorvos_a_kardiologus_altat_a_miskolci_korhazban","timestamp":"2019. február. 21. 17:15","title":"Nincs altatóorvos, a kardiológus altat a miskolci kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493c686e-b2cf-490e-ae6a-90d04adbf59c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint már nemcsak attól kell tartani, hogy a diákok egymásról másolják le a házi feladatot. Kínában egy olyan robotot találtak egy 15 éves lánynál, aki helyette másolta le a karaktereket a könyvből a füzetébe.","shortLead":"A jelek szerint már nemcsak attól kell tartani, hogy a diákok egymásról másolják le a házi feladatot. Kínában egy olyan...","id":"20190222_Uj_kihivas_a_tanaroknak_ha_a_robot_csinalja_meg_a_lecket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=493c686e-b2cf-490e-ae6a-90d04adbf59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c16b35d-6c14-44a5-bbae-9c034ead5ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_Uj_kihivas_a_tanaroknak_ha_a_robot_csinalja_meg_a_lecket","timestamp":"2019. február. 22. 18:33","title":"Robottal csináltatta meg a házi feladatát egy 15 éves kínai lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00737f54-785e-4e3b-b45b-05375a8f4563","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A befektetési szakértő szerint a kormány otthonteremtési programja csak arra jó, hogy tovább mélyítse a szakadékokat.","shortLead":"A befektetési szakértő szerint a kormány otthonteremtési programja csak arra jó, hogy tovább mélyítse a szakadékokat.","id":"20190222_Zsiday_Viktor_a_falusi_csok_haszontalan_sot_karos_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00737f54-785e-4e3b-b45b-05375a8f4563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c771e1-0caf-493a-b747-bbdaabc7dc60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Zsiday_Viktor_a_falusi_csok_haszontalan_sot_karos_lesz","timestamp":"2019. február. 22. 17:00","title":"Zsiday Viktor: A falusi csok haszontalan, sőt káros lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627734df-67c8-45c7-9594-559992ec5c78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsabban, szakadás nélkül és tovább lehet majd internetezni – illetve netre kapcsolódni – azokkal az eszközökkel, melyekbe már az újfajta wifitechnológiát szerelik. Az első ilyen készülékek már kaphatók, a következő hónapokban pedig fokozottan érdemes odafigyelni, és jól választani.","shortLead":"Gyorsabban, szakadás nélkül és tovább lehet majd internetezni – illetve netre kapcsolódni – azokkal az eszközökkel...","id":"20190222_wifi_6_elonyei_router_laptop_netkapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=627734df-67c8-45c7-9594-559992ec5c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25edbe5-7e0c-4ab3-a1b5-fda32e319fc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_wifi_6_elonyei_router_laptop_netkapcsolat","timestamp":"2019. február. 22. 09:03","title":"Ha megmutatjuk, mivel jobb a Wi-Fi 6, otthonra is akar majd belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Látványosan nagyot esett az orosz feketegazdaság, de még így is a GDP ötödét jelenti. A változás egyik fő oka egyszerű: átírták a módszertant, más számít már feketegazdaságnak.","shortLead":"Látványosan nagyot esett az orosz feketegazdaság, de még így is a GDP ötödét jelenti. A változás egyik fő oka egyszerű...","id":"20190222_Buszkelkednek_az_oroszok_mar_csak_a_GDP_20_szazalekat_adja_a_feketegazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50f77cf-1f9d-44b8-a8b6-83deec76d288","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Buszkelkednek_az_oroszok_mar_csak_a_GDP_20_szazalekat_adja_a_feketegazdasag","timestamp":"2019. február. 22. 16:51","title":"Büszkélkednek az oroszok: már csak a GDP 20 százalékát adja a feketegazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82794d40-5bac-4cfd-a536-97bcbfd9be58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az inárcsi fákat pár év múlva állítólag amúgy is kivágnák, az erdő helyett egy nagyobbat telepítenek őshonos fákból. A polgármester korábban azt mondta, a napelempark bővítése azért is jó, mert nem jár környezetpusztítással.","shortLead":"Az inárcsi fákat pár év múlva állítólag amúgy is kivágnák, az erdő helyett egy nagyobbat telepítenek őshonos fákból...","id":"20190222_Napelempark_telepitese_miatt_vagnak_ki_89_hektarnyi_erdot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82794d40-5bac-4cfd-a536-97bcbfd9be58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7749e684-b0e9-4965-9613-e94b96548603","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_Napelempark_telepitese_miatt_vagnak_ki_89_hektarnyi_erdot","timestamp":"2019. február. 22. 17:49","title":"Napelempark telepítése miatt vágnak ki 89 hektár erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]