[{"available":true,"c_guid":"b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","shortLead":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","id":"20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf87f174-e591-43b6-8370-f2e229eb8154","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","timestamp":"2019. február. 25. 05:18","title":"GKI: drágulást várnak a magyarok, de jobbnak érzik az anyagi helyzetüket, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak március végén érkezik majd meg a Huawei legújabb P-sorozata, a P30-as mobilok, már most is lehet tudni róluk jó néhány dolgot. Ezúttal a kijelző került a képbe.","shortLead":"Bár csak március végén érkezik majd meg a Huawei legújabb P-sorozata, a P30-as mobilok, már most is lehet tudni róluk...","id":"20190224_huawei_p30_lite_okostelefon_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1a0238-bc8d-41a4-95c9-f9ae842e02bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_huawei_p30_lite_okostelefon_android","timestamp":"2019. február. 24. 11:03","title":"Kiderült, milyen kijelzővel érkezhet a Huawei P30 legolcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb55e65-8428-4c03-b98d-5de91cf6cbe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megszűnt a trolivégállomás az Arany János utcánál, a trolik a főúton próbálnak visszafordulni.","shortLead":"Megszűnt a trolivégállomás az Arany János utcánál, a trolik a főúton próbálnak visszafordulni.","id":"20190225_trolibusz_fordulo_bajcsy_zsilinszky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eb55e65-8428-4c03-b98d-5de91cf6cbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afeecd77-03a1-4998-9b6b-764519d9c0c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_trolibusz_fordulo_bajcsy_zsilinszky","timestamp":"2019. február. 25. 12:33","title":"Kész tragédia, amit a trolik művelnek a Bajcsy-Zsilinszky út közepén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter szerint addig nem engednek Venezuelával szemben, amíg Nicolás Maduro nem távozik a hatalomból, a katonai beavatkozás sem kizárt. Donald Trump és Kim Dzsongun találkozójától konkrét eredményeket vár.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter szerint addig nem engednek Venezuelával szemben, amíg Nicolás Maduro nem távozik...","id":"20190224_Pompeo_Venezuelarol_A_katonai_beavatkozas_lehetosege_is_az_asztalon_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c1e38e-fdd9-4585-94e8-82600a357212","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Pompeo_Venezuelarol_A_katonai_beavatkozas_lehetosege_is_az_asztalon_van","timestamp":"2019. február. 24. 21:10","title":"Pompeo Venezueláról: A katonai beavatkozás lehetősége is az asztalon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0446ff8a-bca0-4b7a-a91a-94684de1faf8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy apró, mindössze tenyérméretű tengeri állat segíthet felmérni az óceánok műanyagszennyezettségének mértékét – állítják izraeli kutatók, akik szerint a teremtmény képes kiszűrni az apró részecskéket a vízből és elraktározni azokat a lágyszöveteiben.","shortLead":"Egy apró, mindössze tenyérméretű tengeri állat segíthet felmérni az óceánok műanyagszennyezettségének mértékét –...","id":"20190223_aszcidiak_ascidiacea_oceanok_tengerek_muanyagszennyezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0446ff8a-bca0-4b7a-a91a-94684de1faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a37746-35ff-49f9-ac5d-330e2070c4d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_aszcidiak_ascidiacea_oceanok_tengerek_muanyagszennyezettseg","timestamp":"2019. február. 23. 16:03","title":"A kutató óvatosan megnyomta az állat gyomrát, és ekkor rájött, hogy segíthet a műanyagkáosz felszámolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96303de1-d004-49bc-b78c-e913cf2ba436","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újra divatba jön a papír térkép, különösen az, amelyik jobban áttekinthető, mint az okostelefonos navigáció, és persze sose merül le benne az akkumulátor.\r

","shortLead":"Újra divatba jön a papír térkép, különösen az, amelyik jobban áttekinthető, mint az okostelefonos navigáció, és persze...","id":"201908_terkep_esszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96303de1-d004-49bc-b78c-e913cf2ba436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb6c5c-e8c4-4e54-b6ab-4caae912349c","keywords":null,"link":"/kkv/201908_terkep_esszel","timestamp":"2019. február. 24. 08:00","title":"Reneszánszát éli a cég, amelytől Sherlock Holmes is rendelt térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80244f-9db5-4389-8412-24b5898f690f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Harminc év után először műsorvezető nélkül zajlott az egyre kevesebb nézőt vonzó gála, de felpörgetni sajnos idén sem sikerült. A Netflix a legjobb idegen nyelvű film kategóriában nyert Oscart, a Bohém rapszódia, a Fekete Párduc és a Roma nyerte a legtöbb díjat. Ez volt percről percre tudósításunk az idei díjátadó gáláról.","shortLead":"Harminc év után először műsorvezető nélkül zajlott az egyre kevesebb nézőt vonzó gála, de felpörgetni sajnos idén sem...","id":"20190225_Oscar_2019_gala_dijatado_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc80244f-9db5-4389-8412-24b5898f690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32e1164-5cfb-4303-bc67-36dc9193daec","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Oscar_2019_gala_dijatado_percrol_percre","timestamp":"2019. február. 25. 01:15","title":"A Zöld könyv lett a legjobb film, tarolt a Bohém rapszódia: ez volt a 91. Oscar-gála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A finn néppárt vezetője is úgy véli, itt az idő. ","shortLead":"A finn néppárt vezetője is úgy véli, itt az idő. ","id":"20190225_Meg_valaki_kizarna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5076cc3d-e73a-4714-bfcd-bfada8fa0705","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Meg_valaki_kizarna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 09:32","title":"Még valaki kizárná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]