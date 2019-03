Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat délben értesítették a rendőrséget.","shortLead":"Szombat délben értesítették a rendőrséget.","id":"20190316_Megolte_ujszulott_gyermeket_egy_no_Fejer_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49da9c6-15cb-41e1-84a3-35d2be2c6f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Megolte_ujszulott_gyermeket_egy_no_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. március. 16. 16:43","title":"Megölte újszülött gyermekét egy nő Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három vesztes meccs után a Real Madrid újra jól alakított.","shortLead":"Három vesztes meccs után a Real Madrid újra jól alakított.","id":"20190316_Zidane_gyozelemmel_tert_vissza_a_Real_kispadjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc01b029-a4dd-48d0-acfa-0aaf2ce92198","keywords":null,"link":"/sport/20190316_Zidane_gyozelemmel_tert_vissza_a_Real_kispadjara","timestamp":"2019. március. 16. 18:31","title":"Zidane győzelemmel tért vissza a Real kispadjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172a6150-d39e-48d6-a6cd-069e7427eee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátkampány új darabja a nagyszülői gyedet reklámozza. ","shortLead":"A plakátkampány új darabja a nagyszülői gyedet reklámozza. ","id":"20190317_Itt_a_legujabb_kormanyplakat__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172a6150-d39e-48d6-a6cd-069e7427eee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce0831c-301c-47d3-b9a3-2a5d5009bffa","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Itt_a_legujabb_kormanyplakat__foto","timestamp":"2019. március. 17. 10:52","title":"Itt a legújabb kormányplakát - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában országszerte csaknem 5940 választóhelyiség nyílt meg szombaton reggel, és ezzel megkezdődött az ország történetének ötödik közvetlen államfőválasztása. A fő esélyes a liberális Zuzana Caputová.","shortLead":"Szlovákiában országszerte csaknem 5940 választóhelyiség nyílt meg szombaton reggel, és ezzel megkezdődött az ország...","id":"20190316_Szlovakia_elnokot_valaszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7ba4e0-3fd1-46c5-996b-84feeaed7545","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Szlovakia_elnokot_valaszt","timestamp":"2019. március. 16. 08:05","title":"Szlovákia elnököt választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Múzeum előtti járdára fújtak fel a párt aktivistái olyanokat, mint “propaganda helyett valós híreket”. Orbán viszont nem láthatta, még az este leslagozták azokat.","shortLead":"A Nemzeti Múzeum előtti járdára fújtak fel a párt aktivistái olyanokat, mint “propaganda helyett valós híreket”. Orbán...","id":"20190315_Gyorsan_eltuntettek_a_Momentum_uzeneteit_amiket_Orbannak_cimeztek_marcius_15re","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa871430-68bf-45db-9d60-6b20723f983a","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Gyorsan_eltuntettek_a_Momentum_uzeneteit_amiket_Orbannak_cimeztek_marcius_15re","timestamp":"2019. március. 15. 13:35","title":"Gyorsan eltüntették a Momentum üzeneteit, amiket Orbánnak címeztek március 15-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mexikói határon keresztül sokan próbálnak meg illegálisan bejutni az USA-ba. Egy új jelentés szerint 2017-ben néhány magyar is van köztük. ","shortLead":"A mexikói határon keresztül sokan próbálnak meg illegálisan bejutni az USA-ba. Egy új jelentés szerint 2017-ben néhány...","id":"20190315_15_magyar_probalt_az_Egyesult_Allamokba_szokni_korabban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d786cdb7-e896-44ac-9701-4670c48bfd69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190315_15_magyar_probalt_az_Egyesult_Allamokba_szokni_korabban","timestamp":"2019. március. 15. 14:39","title":"15 magyar próbált 2017-ben az Egyesült Államokba szökni a mexikói határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e54a81-a1e7-4a74-b21a-ae61b84fe525","c_author":"portfolio.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 5000 németországi dolgozójának elbocsátását jelentette be a Ford – írta a Portfolio.hu. Az amerikai autógyártó ezen kívül csökkenteni akarja dolgozóinak létszámát az Egyesült Királyságban is, annak a nagyszabású átalakítási tervnek a részeként, amelytől az európai operáció nyereséges működését várja a menedzsment.","shortLead":"Több mint 5000 németországi dolgozójának elbocsátását jelentette be a Ford – írta a Portfolio.hu. Az amerikai...","id":"20190316_Komoly_elbocsatas_a_Fordnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54e54a81-a1e7-4a74-b21a-ae61b84fe525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76b4738-45a5-40ce-ab38-00c077787b67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190316_Komoly_elbocsatas_a_Fordnal","timestamp":"2019. március. 16. 10:11","title":"Komoly elbocsátás a Fordnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e22208-57de-4d44-9fde-3b1814ad0105","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kicsiben és nagyban egyaránt működött a szocialista országok hiánygazdaságára épülő kereskedelmi rendszer, amely a rendszerváltás környékén élte virágkorát. A farmerezős, búvárszivattyús szovjet magánutak mellett ez volt az állami külkereskedelmi vállalatok, az \"impexek\" korszaka. A rendszer a rátermett üzletkötők egyfajta \"keltetőjeként működött, az ott szerzett tapasztalatok ma is sok hazai vállalat működését segítik. ","shortLead":"Kicsiben és nagyban egyaránt működött a szocialista országok hiánygazdaságára épülő kereskedelmi rendszer, amely...","id":"20190317_A_kageestes_csencseles_sefteles_sokaknak_volt_remek_uzleti_iskola_ami_ma_hianyzik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e22208-57de-4d44-9fde-3b1814ad0105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91813ec-3447-42a3-9e56-7907c7bf22c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_A_kageestes_csencseles_sefteles_sokaknak_volt_remek_uzleti_iskola_ami_ma_hianyzik","timestamp":"2019. március. 17. 10:51","title":"A \"kágéestés\" csencselés, seftelés sokaknak volt remek üzleti iskola, ami ma hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]