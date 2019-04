Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Engedély és jogdíj fizetése nélkül használta Judith Sargentini pártja a köztévé felvételeit, ezért az MTVA pert indít.\r

\r

","shortLead":"Engedély és jogdíj fizetése nélkül használta Judith Sargentini pártja a köztévé felvételeit, ezért az MTVA pert...","id":"20190421_Feljelenti_az_MTVA_Sargentinieket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707af107-0ed9-4f20-a8a0-f89284c74ffc","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Feljelenti_az_MTVA_Sargentinieket","timestamp":"2019. április. 21. 14:34","title":"Feljelenti az MTVA Sargentiniéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb248d98-451e-49ed-a682-70619f6ef17b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A mindent elárasztó hibridek és villanyautók korában politikailag abszolút nem korrekt egy biturbó W12-es motorral szerelt, hegyomlásnyi kabrióval közlekedni. De vannak olyanok, akik a nyitott tetős arisztokrata életérzésért cserébe simán bevállalják a polgárpukkasztást is. ","shortLead":"A mindent elárasztó hibridek és villanyautók korában politikailag abszolút nem korrekt egy biturbó W12-es motorral...","id":"20190422_milyen_egy_90_millio_forintos_uj_bentleyvel_kabriozni_kiprobaltuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb248d98-451e-49ed-a682-70619f6ef17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de47e85-52af-4a52-93d0-f8665a167237","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_milyen_egy_90_millio_forintos_uj_bentleyvel_kabriozni_kiprobaltuk","timestamp":"2019. április. 22. 12:30","title":"Milyen egy 90 millió forintos új Bentleyvel kabriózni? Kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű svéd klímaaktivista gimnazista a Kihalás Lázadás mozgalom által szervezett gyűlésen szólalt fel.\r

\r

","shortLead":"A világhírű svéd klímaaktivista gimnazista a Kihalás Lázadás mozgalom által szervezett gyűlésen szólalt fel.\r

\r

","id":"20190421_Most_kell_arrol_donteni_hogy_elunk_majd_a_jovoben_Greta_Thunberg_Londonban_beszelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7b97c4-a4c4-4b89-aec5-04f0f80641ab","keywords":null,"link":"/elet/20190421_Most_kell_arrol_donteni_hogy_elunk_majd_a_jovoben_Greta_Thunberg_Londonban_beszelt","timestamp":"2019. április. 21. 21:27","title":"\"Most kell arról dönteni, hogy élünk majd a jővőben\" Greta Thunberg Londonban beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Külső bokaszalag-szakítást szenvedett az ifjú játékos.\r

\r

","shortLead":"Külső bokaszalag-szakítást szenvedett az ifjú játékos.\r

\r

","id":"20190421_Megserult_Dardai_fia_vege_az_idenyenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe99beef-b9a1-4692-8885-010ff3bdff07","keywords":null,"link":"/sport/20190421_Megserult_Dardai_fia_vege_az_idenyenek","timestamp":"2019. április. 21. 20:59","title":"Megsérült Dárdai fia, vége az idényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e250a3f-3d8d-4970-8e80-21e2f3c2d0e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy lovaskocsi ingázott a sávok között a 88-as főúton.\r

\r

","shortLead":"Egy lovaskocsi ingázott a sávok között a 88-as főúton.\r

\r

","id":"20190421_Megbokrosodott_lovak_okoztak_kis_hijan_tragediat_az_orszaguton__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e250a3f-3d8d-4970-8e80-21e2f3c2d0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e1f430-c7f4-4f77-b29b-51fcaa31c0ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Megbokrosodott_lovak_okoztak_kis_hijan_tragediat_az_orszaguton__video","timestamp":"2019. április. 21. 14:58","title":"Megbokrosodott lovak okoztak kis híján tragédiát az országúton - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958b71c5-201e-4320-aa8f-2b4ccc9a4953","c_author":"Diseri Dóra, Berlin","category":"cegauto","description":"Miközben Magyarországon még az Ubert is megfojtotta a taxilobbi, Berlinben virágzik a „car-” és „ridesharing”, vagyis a telekocsirendszer. Sőt, egy új szereplő is megjelent a piacon: a berlini tömegközlekedési vállalat 2018 ősze óta „gyűjtőtaxikat” járat a német főváros éjszaka is legforgalmasabb negyedeiben. Berlini tudósítónk tesztelte a járatokat, és összegyűjtötte a legfontosabb információkat azoknak, akik Berlinbe készülnek, és szeretnének spórolni a helyi közlekedésen. ","shortLead":"Miközben Magyarországon még az Ubert is megfojtotta a taxilobbi, Berlinben virágzik a „car-” és „ridesharing”, vagyis...","id":"20190421_A_berlini_ejszaka_kiralyai_hogy_kozlekedj_a_nemet_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958b71c5-201e-4320-aa8f-2b4ccc9a4953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a051747-11ad-4031-abd5-8ffd62c63805","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_berlini_ejszaka_kiralyai_hogy_kozlekedj_a_nemet_fovarosban","timestamp":"2019. április. 21. 10:00","title":"A berlini utcákon nagy csata dúl az éjszaka királya címért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185b0ba4-d974-47e2-b190-b8e23fe1b551","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több százmillió eurót adtak össze, hogy újraépítsék a Notre-Dame leégett részeit; a közmunkások jelentős részét is kizárhatják a falusi csokra jogosultak köréből; 72 órás munkahetet propagál a leggazdagabb kínai. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Több százmillió eurót adtak össze, hogy újraépítsék a Notre-Dame leégett részeit; a közmunkások jelentős részét is...","id":"20190421_Es_akkor_az_uzleti_vilag_a_sokk_utan_osszefogott_a_NotreDameert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=185b0ba4-d974-47e2-b190-b8e23fe1b551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a65eb84-da60-4cd5-98e0-352fcfef8226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190421_Es_akkor_az_uzleti_vilag_a_sokk_utan_osszefogott_a_NotreDameert","timestamp":"2019. április. 21. 07:00","title":"És akkor az üzleti világ a sokk után összefogott a Notre-Dame-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi években más ünnepi szokásokkal együtt a húsvéti locsolkodás vagy akár a gyászolás is virtuális alkalmazásokra helyeződik át.","shortLead":"Az utóbbi években más ünnepi szokásokkal együtt a húsvéti locsolkodás vagy akár a gyászolás is virtuális alkalmazásokra...","id":"20190422_On_is_a_Facebookon_locsolkodik_Ne_aggodjon_nincs_vele_egyedul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb52c515-1565-45da-8d59-77fad0e5d776","keywords":null,"link":"/tudomany/20190422_On_is_a_Facebookon_locsolkodik_Ne_aggodjon_nincs_vele_egyedul","timestamp":"2019. április. 22. 13:10","title":"Ön is a Facebookon locsolkodik? Ne aggódjon, nincs vele egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]