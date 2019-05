Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a1e9384-4fd0-40f1-ae84-969bc29c0413","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oroszlánhoz hasonlóan lesből támad kiszemelt zsákmányára a tigriscápa – derült ki egy új tanulmányból, amely szerint az óceán egyik legrettegettebb ragadozója \"meglepően lusta\" vadász.","shortLead":"Az oroszlánhoz hasonlóan lesből támad kiszemelt zsákmányára a tigriscápa – derült ki egy új tanulmányból, amely szerint...","id":"20190519_tigriscapak_vadaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e9384-4fd0-40f1-ae84-969bc29c0413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416662e9-a27d-47fb-b453-8973509348bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_tigriscapak_vadaszat","timestamp":"2019. május. 19. 16:03","title":"Meglepően lusták: oroszlán módjára vadásznak a tigriscápák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első csoportok leghamarabb jövő nyáron vehetnek részt a kurzusokon.","shortLead":"Az első csoportok leghamarabb jövő nyáron vehetnek részt a kurzusokon.","id":"20190519_Itt_vannak_az_ujabb_reszletek_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanulasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be27e446-88d1-4358-bd29-a78dba2aef6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Itt_vannak_az_ujabb_reszletek_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanulasrol","timestamp":"2019. május. 19. 15:53","title":"Itt vannak az újabb részletek az ingyenes külföldi nyelvtanulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190519_bankkartyaadatokat_lopo_webshopok_babakotveny_titkositas_kapszulas_kave_kornyezetvedelem_wifi4eu_moszkvai_replogep_balesete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24cbbc7-b8b4-40e5-8fa0-4fcb3e651aa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_bankkartyaadatokat_lopo_webshopok_babakotveny_titkositas_kapszulas_kave_kornyezetvedelem_wifi4eu_moszkvai_replogep_balesete","timestamp":"2019. május. 19. 12:00","title":"Ez történt: kínosan egyszerűen buktatták le a kormány informatikai trükkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5771df37-4d39-4e10-bf95-25a69403226f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miniszterelnök megállapította, hogy nem olyan jó a versenypályán, mint az autóversenyző.","shortLead":"A miniszterelnök megállapította, hogy nem olyan jó a versenypályán, mint az autóversenyző.","id":"20190520_audi_zalaegerszeg_orban_viktor_keszthelyi_vivien_autoverseny_tesztpalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5771df37-4d39-4e10-bf95-25a69403226f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f086e6-f050-4fef-bf7b-bbf336b04671","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_audi_zalaegerszeg_orban_viktor_keszthelyi_vivien_autoverseny_tesztpalya","timestamp":"2019. május. 20. 17:22","title":"180-nal repesztett Orbánnal Keszthelyi Vivien – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképzelhető, hogy az USA és Kína közti kereskedelmi háború miatt nem láthatta a Trónok harca befejező részét az utóbbi ország közönsége. ","shortLead":"Elképzelhető, hogy az USA és Kína közti kereskedelmi háború miatt nem láthatta a Trónok harca befejező részét az utóbbi...","id":"20190520_tronok_harca_evadzaro_kereskedelmi_haboru_donald_trump_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49020db7-2803-4c02-9deb-c249ddf42143","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_tronok_harca_evadzaro_kereskedelmi_haboru_donald_trump_kina","timestamp":"2019. május. 20. 20:03","title":"Kínában még nem ment le a Trónok harca utolsó része, és ennek valószínűleg Trump az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közvetlenül azután, hogy beiktatták az új elnököt, aki feloszlatta a parlamentet.","shortLead":"Közvetlenül azután, hogy beiktatták az új elnököt, aki feloszlatta a parlamentet.","id":"20190520_lemondott_ukran_miniszterelnok_volodimir_hrojszman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df893676-fe9f-4ba9-b67a-aaea039bf66a","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_lemondott_ukran_miniszterelnok_volodimir_hrojszman","timestamp":"2019. május. 20. 21:37","title":"Lemondott az ukrán kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cd8ccf-0cb0-4796-90ac-8b4d1e564fa0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Négymilliárd forintnál is többet költöttek azok a versenyzők, akik Magyarországra jöttek futni.","shortLead":"Négymilliárd forintnál is többet költöttek azok a versenyzők, akik Magyarországra jöttek futni.","id":"20190521_Milliardokat_nyer_Budapest_a_futoversenyekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66cd8ccf-0cb0-4796-90ac-8b4d1e564fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384cde71-619b-488d-b91e-161e300fed4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Milliardokat_nyer_Budapest_a_futoversenyekkel","timestamp":"2019. május. 21. 05:45","title":"Milliárdokat nyer Budapest a futóversenyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e5eb2d-4e38-4cd1-a399-466e3f473a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sasszemű nézők kiszúrtak egy nem odaillő tárgyat a Trónok harca utolsó részében.","shortLead":"Sasszemű nézők kiszúrtak egy nem odaillő tárgyat a Trónok harca utolsó részében.","id":"20190520_A_starbucksos_pohar_utan_most_egy_vizes_palackot_felejtettek_a_Tronok_harca_epizodjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53e5eb2d-4e38-4cd1-a399-466e3f473a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0421ea1d-23cf-4ddf-a27a-4cdb0985ed3b","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_A_starbucksos_pohar_utan_most_egy_vizes_palackot_felejtettek_a_Tronok_harca_epizodjaban","timestamp":"2019. május. 20. 10:12","title":"A starbucksos pohár után most egy vizespalackot felejtettek a Trónok harca epizódjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]